Похитил человека и вымогал 400 тысяч рублей: боец ММА Дмитрий Сосновский приговорен к 8,6 годам тюрьмы

Боец смешанных боевых искусств 31-летний Дмитрий Сосновский приговорен к 8,6 годам колонии строго режима. Такой приговор вынес Никулинский суд Москвы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Боец смешанных боевых искусств 31-летний Дмитрий Сосновский приговорен к 8,6 годам колонии строго режима. Такой приговор вынес Никулинский суд Москвы.

«Злая машина» и арест

Два года назад никто не мог поверить, когда появились сообщения, что боец ММА Дмитрий Сосновский арестован Пресненским судом Москвы в связи с уголовным делом о похищении человека. Сосновский родом из Ялты, профессионально выступает на бойцовских турнирах с 2012 года. В СМИ он попадал исключительно после побед, одна из громких – в марте 2018 года в Лондоне против местного английского бойца Марка Годбира. За Сосновским прикрепилось прозвище «Злая машина».

Новость об аресте в 2019 году долго пытались скрывать. Потом просочилась информация, что по тому же делу арестован боец Александр Гладков, вместе с которым тренируется Сосновский. Оба они занимались в Москве в клубе, которым владеет тренер Гор Азизян. На вопросы о том, что случилось с Сосновским и Гладковым, тренер заявил, что ничего об их аресте не знает.

Бойцы, которые активно публиковали в соцсетях видео и фото с тренировок, пропали из интернет-пространства. А потом у Сосновского появился адвокат Равиль Саберов, который подтвердил арест на два месяца и факт того, что по этому делу вообще проходят пять человек, все они под стражей. Защита пыталась объяснить, что ребята пошутили и похищения человека не было, но следователи собрали все необходимые доказательства и передали в суд.

Хотели освободить подружку от долга 400 тысяч рублей

Никулинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении пятерых москвичей - Руслана Маматкулова, Андрея Козлова, Ильдара Салахотдинова, Дмитрия Сосновского и Александра Гладкова.

- В зависимости от роли и степени участия они получили разные тюремные сроки, - сказали в Прокуратуре Москвы.

В суде было озвучено, что же на самом деле произошло 22 октября 2019 года и за что теперь пятеро друзей будут отбывать наказание в тюрьме. Все они пришли к одному из домов по Мичуринскому проспекту к знакомому бизнесмену. Тот не хотел общаться, тогда его силой затолкали на заднее сиденье автомобиля «Тойота Ленд Крузер» и перевезли в офисное помещение. Бизнесмена удерживали, угрожали убить и требовали «простить» долг около 400 тысяч рублей их общей подружке. Мужчина же настаивал, что девушка должна вернуть деньги. После этих слов его стали бить.

- Получив от похищенного мужчины отказ выполнить их незаконные требования, один из обвиняемых осуществил захват руками за шею потерпевшего, перекрыв ему доступ кислорода, от чего тот стал терять сознание. Также нанесли потерпевшему руками и ногами не менее 10 ударов каждый в область головы и тела, - рассказали в Прокуратуре Москвы.

Когда нападавшие вышли покурить и обсудить, что делать дальше, бизнесмен сбежал и обратился в полицию. Следователям удалось найти подтверждения, в том числе зафиксированное на камеру избиение.

Суд приговорил Маматкулова к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Сосновского и Гладкова к 8 годам 6 месяцам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строго режима. Козлову и Салахотдинову суд назначил 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.