Европа придумала, как помешать «коварным планам» России «проглотить Украину»

Большинство членов НАТО просто мечтают «немножко повоевать» с Россией, но чужими руками на чужой территории. И Украина для этого прекрасно подходит Фото: REUTERS

Как водится, в этой бумаге евробюрократы пытаются переложить с больной головы на здоровую. Основной нерв этого послания: «Россия постепенно пытается поглотить части восточной Украины» с помощью разных хитрых способов. Но главный способ интеграции, почему-то деликатно не указан. Это «рублевая зона», которая действует в ДНР и ЛНР с 2015 года.

Стоит напомнить, что в 2014 году Украина объявила «экономическую блокаду» народным республикам, перестала платить их жителям пенсии и перекрыла все денежные потоки, идущие на ту же «социалку». Гривна почти мгновенно исчезла из оборота на Донбассе. Среди стариков, честно проработавших всю жизнь на Украину, начался голод – были зафиксированы даже смерти от истощения. У каждого магазина в Донецке и Луганске стояли толпы голодных пенсионеров, которые делали вид, что «продают» цветы или книги, а на самом деле – просили милостыню едой. Евросоюз почему-то совершенно не огорчила и не озаботила эта гуманитарная катастрофа, в отличии от России, которая разрешила хождение рубля и начала выплачивать старикам Донбасса пенсии.

Думаю, не случайно в циркуляре ЕС не стали касаться этой позорной истории, но заметили другое. Например, «организация незаконных выборов», хотя на Донбассе со времен первого референдума в мае 2014 с этим прекрасно справлялись самостоятельно.

Еще один момент – «выдача паспортов местным жителям, акция направлена на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству Украины территорий в Россию». Разумеется, когда половина жителей ДНР и ЛНР не могут выехать на Украину, потому что киевские спецслужбы и власти считают их «сепаратистами», это никого в Европе не волнует. Главное, что виновата в этом якобы Россия. Но никак не ЕС, на глазах которого нарушается базовый гуманитарный принцип – право на свободное передвижение человека. ЕС заботит совершенно другое: «Большая автономия для Донбасса потенциально может дать ему право вето в отношении членства Украины в НАТО».

И разумеется, ЕС поможет Киеву бороться с волеизъявлением миллионов жителей народных республик. Для этого, евробюрократы придумали план из пяти пунктов. «Блумберг» приводит его целиком:

1. Усиление поддержки в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации».

2. Помощь Украине в вакцинации от коронавируса «чтобы избежать дальнейшего ослабления страны из-за длительного санитарного и экономического кризиса».

3. Снижение энергетической зависимости от России.

4. Усиление мер по отказу в признании паспортов РФ, выданных жителям Крыма и Донбасса.

5. Разрешение Украине участвовать в некоторых проектах ЕС по безопасности.

Последний пункт, пожалуй, самый важный. Это замаскированная попытка втащить Украину в НАТО через хитрые прокладки в виде евроструктур. Потому что, согласно Уставу НАТО, страна с нерешенными территориальными проблемами на членство в Альянсе претендовать не может. Тем более, страна, ведущая боевые действия. Разумеется, большинство членов НАТО просто мечтают «немножко повоевать» с Россией, но чужими руками на чужой территории. И Украина для этого прекрасно подходит. И евробюрократия, как ей кажется, нашла хитрый ход, чтобы обойти Устав НАТО.

По информации «Блумберга», секретный план по обузданию Донбасса и России рассмотрели на днях в Еврокомитете по политике и безопасности. Но к единому мнению не пришли. Одна группа стран поддержала все 5 пунктов (можно сходу предположить, что это за страны: Польша и прибалты). А вот другая часть ЕС применила стандартный ход, чтобы не запачкаться в этом сомнительном мероприятии. По их мнению, дословно: «в предложениях недостаточно внимания уделено реформам, которые Украина должна осуществить сама, - например, борьбе с коррупцией». А участие Украины в программах ЕС по безопасности, вообще «требует серьезной проработки».

Что это значит в реалиях Евросоюза? Это бесконечные обсуждения и прения, изматывающие душу и разум, до полного забвения темы.

Между тем, на Украине не все так гладко, как хотелось. Семь лет «после Майдана» не принесли ни достатка, ни счастья. А так называемые «языковые реформы», по сути - геноцид русского языка, на котором разговаривает большинство жителей Украины, породили странные явления. Публично начали высказываться мнения об ошибочности «европейского шляха» и украинизации повседневной жизни. 9 мая житель Славянска, летчик гражданской авиации Сергей Мымарев, заявил украинским журналистам на камеру, что его родной город «готов уйти в Россию в месте с вокзалом». И уточнил, специально для патриотов Украины: «Вы же любите нам говорить «чемодан-вокзал-Россия»? ЕС стоило бы рассмотреть этот вариант урегулирования кризиса на Донбассе, как самый реальный.

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