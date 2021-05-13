Актриса Юлия Пересильд полетит в космос

Старт запланирован уже на 5 октября 2021 года!

Такой кастинг Юлия Пересильд еще не проходила! Помимо продюсеров, ее возможности оценивали врачи. По результатам отбора она и режиссер Клим Шипенко (он снимал «Салют-7», «Текст», «Холоп») рекомендованы в основной экипаж. Как положено у космонавтов, есть и дублирующий — в него вошли актриса Алена Мордовина и режиссер Алексей Дудин. С 1 июня оба экипажа начнут мощную подготовку к полету, ведь старт запланирован уже на 5 октября 2021 года!

Что же это за фильм "Вызов" такой, который нужно непременно снимать на околоземной орбите? Художественный фильм «Вызов» – часть большого научно-просветительского проекта. Помимо этой картины, планируется также снять цикл документальных фильмов о том, как наша страна осваивает космос. То есть основная миссия — просветительская. Но будут решены и новые технические и технологические задачи.

Конкурс на главную роль в фильме «Вызов» объявили в прошлом году, принять участие в нем мог любой желающий.

«Членам экипажей предстоит пройти в испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Все это будет освещаться в эфире», - сообщили в пресс-службе Первого канала.

«Вызов» – совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.