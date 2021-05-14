Как призрак гиперинфляции в США может повлиять на курс рубля и наши сбережения

В США резко растут темпы инфляции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доигрались. Именно так сейчас реагируют на происходящее большинство экономистов. Речь про действия американских властей. Точнее про последствия их необдуманной денежной политики. Проблемы янки нас, может, и не особо волнуют. Но в глобальной экономике, частью которой является и Россия, из-за этого могут начаться серьезные, даже тектонические изменения.

ЧТО ТАКОГО СТРАШНОГО ПРОИЗОШЛО

В США стала резко расти инфляция. Финансовые власти Штатов этот факт целый год отрицали. Мол, сколько ни вкидывай триллионов в топку крупнейшей мировой экономики, она все переварит. Но обмануть базовые экономические законы не вышло. Если в январе инфляция составляла 1,4%, то сейчас выросла до 4,2%. Именно на столько выросли цены в Америке за последние 12 месяцев. И разгон, похоже, еще впереди. Если он станет неконтролируемым, США могут впервые за долгие годы столкнуться с двузначной или даже гиперинфляцией.

- Если до вчерашнего дня страхи инвесторов по поводу неконтролируемого роста инфляции были чисто гипотетическими, то после выхода макроэкономических данных по итогам апреля эти страхи превратились в реальность, - говорит Павел Пахомов, руководитель учебного центра Санкт-Петербургской биржи.

Причина проста. Власти США на волне борьбы с коронавирусом влили в собственную экономику просто лавину денег. Причем помогали не только бизнесу, но и гражданам – присылали им чеки на круглые суммы, чтобы справиться с последствиями пандемии. И, похоже, перестарались. Сначала деньги шли на фондовый рынок. То есть, росли не цены в магазинах, а котировки акций американских компаний. Причем очень быстро. А сейчас инвесторы стали продавать ценные бумаги и выводить их с биржи. В реальную экономику. Отсюда и резкий разгон цен на товары и услуги.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Как всегда бывает в моменты пикового роста рынков, большинство экспертов пока не верят в армагеддон. Мол, в целом все хорошо. Кроме высокой инфляции, других плохих новостей не наблюдается. Но это пока.

- Классическая экономическая теория говорит о том, что борьба с инфляцией происходит через повышение ставок. Последнее приводит к росту доходностей и заставляет население больше сберегать, а не тратить, что замедляет инфляцию. Но нужно понимать, что реальность может существенно отличаться от экономических моделей, - говорит Алексей Скабалланович, управляющий активами «Регион Эссет Менеджмент».

Рано или поздно ФРС США (аналог нашего Центробанка) придется принять важное решение – о повышении собственной ключевой ставки. С нынешних нулевых отметок, которые держатся больше 10 лет. Это приведет к тому, что кредиты в США подорожают. А дальше – цепочка неприятных событий. И наиболее возможное из них – банкротство многочисленных компаний-«зомби». Они многие годы несли убытки и жили исключительно на дешевые кредитные деньги, а также на притоке новых инвесторов, привлеченных красивой презентацией и высокой доходностью фондового рынка, сложившейся в последние годы.

Как только начнется вал банкротств, инвесторы начнут в панике выводить последние деньги с биржи – и это с большой долей вероятности приведет к очередному глобальному кризису, как это было в 2008 году (тогда все началось с падения инвестбанка «Леман Бразерс»). С одним отличием – на этот раз залить рынки деньгами, чтобы погасить рецессию, не получится. Потому что это еще сильнее разгонит инфляцию. Замкнутый круг.

Причина роста инфляции в США проста: власти на волне борьбы с коронавирусом влили в экономику очень много денег. Фото: REUTERS

В ЧЕМ СПАСАТЬ СВОИ КРОВНЫЕ

А вот это самый интересный вопрос. Ответ на него не очевиден. Смотрите, почему. С одной стороны, когда растет инфляция в США, доллар должен обесцениваться. Ведь на те же деньги можно будет купить меньше товаров и услуг. С другой, если из-за этого начинается паника на биржах, то доллар, наоборот, будет крепчать. Потому что инвесторы будут продавать ценные бумаги и получать за это доллары, создавая спрос на них.

- При усилении инфляционных процессов происходит переоценка активов, в том числе и ценных бумаг. Но, есть и другие факторы. Например, ценные бумаги ты не «съешь», поэтому при усилении инфляции увеличиваются расходы на поддержание жизнедеятельности. Это приводит к оттоку средств с финансовых рынков, что оказывает давление на цены. В этой связи, при усилении инфляционных процессов многие стремятся перекладываться в «твердые» активы, - считает Алексей Кузьмин, директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения».

Скорее всего, держать деньги в акциях в такое время – не лучшая идея. Особенно сейчас, когда все активы на биржах переоценены. Большинство экспертов считают, что многие ценные бумаги могут подешеветь. Поэтому деньги лучше держать в более консервативных инструментах - на вкладах в банках, в гособлигациях и облигациях крупных компаний, разных валютах и в золоте.

- В сбалансированном портфеле стоит отвести часть капитала под активы, которые позитивно зависят от инфляции. Это золото, экспортирующие сырьевые компании (сырьевые рынки быстро впитывают инфляцию) и продовольственные компании, которые выиграют от роста мировых цен на продукты питания и ослабления рубля, - считает Наталия Малых, руководитель отдела анализа акций ГК «Финам».

Другими словами, сказать точно, что будет расти, а что - падать, сейчас невозможно. Если у вас нет времени следить за рынками в режиме онлайн, лучше разместить свободные деньги в разных активах. В том числе с фиксированной доходностью (банковские вклады или гособлигации). Так, по крайней мере, много не потеряете. Все и сразу падать не может. Вот только под подушку деньги класть точно не стоит. В период высокой инфляции это самая глупая стратегия.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Будут ли расти цены у нас?

У нас за последний год цены выросли почти на 6%. Рост не такой резкий, как в США, но тем не менее. Риски разгона инфляции есть и в России.

- В прошлом году у нас норма сбережения подскочила с 5 до 10%. Поэтому даже при сдержанном росте доходов расходы будут расти быстрее. Также уверенно растут кредиты, это поддерживает спрос населения. И следующий фактор - закрытые границы. Население не израсходовало по сравнению с предыдущим годом 2 трлн рублей, - пояснил Кирилл Тремасов, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России, выступая в рамках заседания Наблюдательного совета Института экономики роста.

Другими словами, спрос в нашей экономике очень большой. А предложение за ним не поспевает. Отсюда и рост цен. Тем не менее в Центробанке, в отличие от ФРС, начали применять превентивные меры при первых признаках разгона. Наверное, потому что там работают люди, на личном опыте знающие, что такое гиперинфляция. И как сложно с ней бороться. На последних двух заседаниях ключевую ставку в ЦБ подняли с 4,25 до 5% годовых. И скорее всего продолжат повышение в ближайшие месяцы. Это должно приостановить раскручивание инфляционной спирали.

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