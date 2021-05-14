Тинькофф запускает национальный экологический челлендж по отказу от пластиковых пакетов

Тинькофф запускает национальный экочеллендж «Пока, пакет!». Экологическая акция направлена на снижение использования пластиковых пакетов, в частности, при покупках в магазинах.

Тинькофф предлагает своим клиентам на месяц отказаться от покупок новых пластиковых пакетов. Тем, кто справится в этой задачей, будет начислен повышенный кешбэк в размере 5%.

Экочеллендж уже поддержал известный телеведущий Николай Дроздов. Анимационная студия Петрик выпустила оригинальный ролик, который и озвучил ученый. Небольшое видео представляет собой остроумную пародию на программу Николая Дроздова «В мире животных». Во время этой серии телеведущий рассказывает зрителям о жизни и разновидностях пакетов и о том, как они мечтают «захватить» нашу планету. В конце ролика ведущий призывает не загрязнять Землю и отказаться от лишнего пластика.

Чтобы стать участником акции, достаточно авторизоваться на сайте акции как клиент Тинькофф или оформить карту банка. Затем в течение 30 дней нужно оплачивать свои покупки по безналу и отказываться от пакетов на кассах супермаркетов и таких крупных продовольственных сетей, как АШАН, Дикси и Магнолия. С полным перечнем магазинов, участвующих в челлендже, можно ознакомиться на сайте акции.

Если по истечении 30 дней в чеках участника программы не окажется ни одного пластикового пакета, Тинькофф начислит ему повышенный кешбэк, а также подарит яркую сумку-шопер, которую в будущем можно будет использовать вместо пакетов.

«Судя по нашей аналитике магазинных чеков, пластиковые пакеты – самая популярная покупка в продовольственных магазинах. Именно это вдохновило нас на создание экочелленджа, который позволит заметно сократить использование пластика клиентами Тинькофф. Срока в 30 дней достаточно, чтобы сформировать привычку отказываться от пакетов на кассе и ограничить их использование в своей жизни. Надеемся, что клиенты нашей многомиллионной экосистемы активно примут участие в этой акции и вместе с нами сделают еще один шаг на пути заботы об окружающем мире», – заявила руководитель направления Корпоративной социальной ответственности в Тинькофф Мария Верещагина.