Главные роли малых рек

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

С 15 мая по 15 июня в России проводят Единые дни защиты рек, ручьев и озер. Почему этим водным объектам такое большое внимание? Потому что именно они питают крупные водоемы, образуя единую систему. Качество воды - это качество жизни.

ПЕРЕСТАЮТ «ДЫШАТЬ»

В каждом регионе кроме нескольких основных, крупных водных артерий есть сотни небольших, формирующих гидрокаркас местности. Например, по территории Москвы тянутся русла 180 речек и ручьев. Более 70% водотоков спрятано под землей. Одну из них, левый приток Москвы-реки, знает вся Россия - это река Неглинная.

Два века назад в акватории Неглинной было 6 проточных прудов, их использовали для разведения рыбы и тушения пожаров. Уже к середине XVIII века состояние Неглинной сильно ухудшилось, ее русло от устья до Трубной площади заключили в коллектор. В 70-е годы от Трубной площади до проспекта Мира было проложено второе русло реки.

Впрочем, такие случаи, когда малая река известна кому-то, кроме местных жителей, очень редки. Сможете сказать, где протекает река Ушаковка? А Кача? Несмотря на то что о них слышно мало, люди, живущие по берегам этих речек, очень любят свои Сарафановки, Кузьминки и Ольховки.

В России насчитывается свыше 2,5 миллиона малых рек. На их берегах проживает до 44% городского и почти 90% сельского населения страны. И уязвимость водных объектов очень высока. Проблемы водоемов копились десятилетиями, к тому же антропогенная нагрузка возрастет с каждым годом. Из-за этого водные объекты мельчают, зарастают, перестают «дышать».

НА ГЛУБИНУ ИЛА

«Законы природы очень просты: когда здоровы все ее компоненты, здоров человек. Зависимость прямая, вода - основа всего. Защита и восстановление малых рек - одна из важнейших задач в общей системе природоохранного комплекса. Такая последовательная всесторонняя работа в России началась впервые. Росводресурсы финансируют мероприятия федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Из названия ясно, на чем они сосредоточены. Но результатом всех наших усилий станет улучшение экологических условий жизни людей. Если говорить о цифрах, то до 2024 года предстоит восстановить больше 23 тысяч га водных объектов, расчистить от толщи ила 260 км русел, а 9 тысяч км берегов освободить от мусора», - рассказала замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб.

Но какие из пяти миллионов рек и озер страны являются уникальными? По поводу Байкала, например, сомнений нет. Но в план проекта

«Сохранение уникальных водных объектов» входят и небольшие речки.

Например, река Смоленка в Санкт-Петербурге. Из-за донных отложений, которые десятки лет наносило течение, глубина реки уменьшилась, снизилась проточность. Местные власти обозначили несколько участков, где расчистка была нужна больше всего. Уже в 2021 году работы должны завершить.

КСТАТИ

Чем известна Смоленка?

Смоленка берет начало в реке Малая Нева, рукаве дельты Невы, протекает между Васильевским островом и островом Декабристов, впадает в Невскую губу Финского залива Балтийского моря. Изначально Смоленка вытекала из Малой Невы и впадала в Финский залив, но в XIX веке направление русла изменили и она стала впадать в Малую Неву. В 1970 - 1972 годы часть русла Смоленки засыпали, вместо него прорыли канал, соединяющий Смоленку с Финским заливом.

Специальная техника позволяет убрать из рек и мусор, который копится десятилетиями, и донные отложения. Фото: Shutterstock

Расчистили 120 километров

Кроме того, в 2021 году подведомственный Росводресурсам «Центррегионводхоз» в рамках проекта улучшит экологическое состояние водохранилищ на площади порядка 4 тыс. га.

За два года проекта «Сохранение уникальных водных объектов» реки, озера, пруды и ручьи удалось расчистить и восстановить на территории 48 субъектов России. В этом году работы продолжатся в 28 регионах страны. По планам, предстоит расчистить почти 120 км русел.

Выходит, что защита малых рек выливается в годы последовательной комплексной работы. Заботиться о том, что нам дано природой раз и навсегда, должны все. С приходом тепла каждый второй житель России стремится на пикник к водоему. Чтобы в нем не оказался оставшийся на берегах мусор, возьмите с собой пару свободных пакетов и отвезите его на ближайшую контейнерную площадку.shutterstock

ЗНАЧЕНИЕ НЕ ПЕРЕОЦЕНИТЬ

Перенесемся в XVIII век и в другой регион. Территория нынешней Башкирии, завод по переплавке меди. Рабочие копают пруд для нужд производства - значение воды в промышленности не переоценить! Спустя два столетия медеплавильного производства уже нет. Его место занял арматурный завод с одной стороны, с другой - расположились дома местных жителей. А сам пруд больше напоминает болото - зарос травой, обмельчал, запах отпугивает. Находиться рядом невозможно, уж тем более отдыхать. Но ведь рядом живут люди! Именно для них, для 36 тысяч человек в конкретном случае, а для миллионов в принципе, и создан федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Благодаря ему заросший пруд в городе Благовещенск приведут в порядок, восстановят его проточность, а местным жителям вернут любимое место отдыха.

Наши дни, Северная Осетия, озеро Бекан. Последний раз его чистили полвека назад. На дне скопился полутораметровый слой ила. Работы так много, что закончить ее удастся только в следующем году.

К этому сроку завершатся мероприятия проекта и в самом сердце России - на реке Клязьме в Московской области. Во времена князя Владимира и Ярослава Великого Клязьма была важным транспортным путем из Балтики на Волгу и в Каспийское море, Персию и Аравию. Сейчас водная артерия уже не играет такой важной транспортной роли. Но это не значит, что современные жители Подмосковья любят ее меньше, чем их предки тысячелетие назад. Длительная антропогенная нагрузка привела к деградации водного объекта. Сейчас русло реки восстанавливают, экологические условия проживания по результатам мероприятий улучшатся для 90 тысяч жителей Мытищ, Пушкинского и Королева.