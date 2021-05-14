«Беру 40-миллионный долг на себя!»: Дизайнер Аника Керимова готова спасти Вячеслава Зайцева

Аника Керимова. Фото: Личный архив героя публикации

83-летний Вячеслав Зайцев, легендарный кутюрье, создатель знаменитого красного балахона Аллы Пугачевой, увы, не только тяжело болен, но и находится на грани банкротства. Друзья кутюрье утверждают, мол, из-за проблем со здоровьем Зайцев запустил Дом моды, поэтому у маэстро моды накопился огромный долг. Дескать, если обнищавший дизайнер не заплатит по счетам, то все его имущество может пойти с молотка. Увы, Зайцев может попросту остаться без крыши над головой.

Звездный дизайнер Аника Керимова, с которой работают многие артисты, узнав о 40-миллионном долге Дома моды великого кутюрье, вызвалась помочь легендарному модельеру. И заявила о готовности выкупить его предприятие в случае необходимости.

Вячеслав Зайцев. Фото: социальные сети

Сразу после этого заместитель Генерального директора Дома Моды Зайцева (помощник сына модельера Егора —авт.) Расул Ахметов заявил, что финансовое состояние Керимовой - удручающее. Мол, наведя справки, он выяснил, что она не то что Дом Моды, а даже квартиру в Апрелевке выкупить не может.

В беседе с kp.ru Аника Керимова заверила, что с деньгами у неё все хорошо и она не отступит от своего желания спасти Зайцева.

-— Мой Дом Моды функционирует уже на протяжении двенадцати лет. У нас нет никаких долгов и никогда их не было. Это показатель не только моей работы, но и работы всей команды — большой и слаженной. Мне очень хочется, чтобы предприятие великого Вячеслава Зайцева функционировало также. И я лишь предложила помощь: со своей командой вывести бизнес Вячеслава Михайловича на тот уровень, который был раньше.

Обвинять меня в пиаре просто глупо и бессмысленно. Я всегда отказываюсь от участия в любых телевизионных шоу, куда меня регулярно приглашают. У меня нет времени ходить по передачам.

Да, у меня много звездных клиентов, — говорит Керимова. — Не знаю, почему это так удивляет помощника великого кутюрье. Наташа Королева уже несколько лет выступает в моих концертных нарядах, для Светланы Ходченковой мы сшили наряды для съемок в недавнем фильме, Лера Кудрявцева регулярно появляется на телевидении в моих нарядах, также как и певица Валерия. Мы плодотворно сотрудничаем с Азизой, для которой сейчас готовим свадебное платье к предстоящему торжеству. Список можно продолжать и далее. Поэтому вместо того, чтобы заниматься очернительством, я бы посоветовала помощнику Зайцева зайти в мои социальные сети и все увидеть своими глазами.

Честно говоря, я ещё больше стала беспокоиться за Вячеслава Зайцева, — вздыхает Керимова. — Горько осознавать, что его окружают люди, которые позволяют себе клевету. Я же готова спасти маэстро, помочь ему вылезти из долгов и сохранить доброе имя.

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