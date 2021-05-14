В США разрешили полностью вакцинированным от COVID-19 не носить маски Фото: REUTERS

Центр по контролю и профилактике заболеваний в Соединенных Штатах (CDC) выпустили новые рекомендации в отношении защиты от коронавируса.

Согласно им, полностью вакцинированные граждане могут отказаться от постоянного ношения медицинских масок в общественных местах.

«Важные новости от CDC: если вы полностью вакцинированы, вам не нужно носить маску - в помещении или на улице в большинстве случаев», – говорится на официальной странице Белого дома в Twitter.

СМИ уточнили, что полный отказ от ношения маски разрешается через две недели после получения второй дозы вакцины от коронавируса либо через такой же срок после прививки однокомпонентной вакциной.

Комментируя новые рекомендации CDC, президент США Джо Байден заявил, что изменения порядка ношения защитных масок является доказательством успешной борьбы с опасным заболеванием: «Это большая веха, замечательный день!»

Согласно официальным данным, на сегодняшний день в США полностью привито от коронавируса свыше 35% населения, примерно 45,5% всех граждан получили хотя бы одну дозу вакцины. По количеству сделанных прививок Соединенные Штаты уступают лишь Китаю.