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В мире14 мая 2021 8:15

В США снова пытаются продать дом Фрэнка Синатры

Даже на пике спроса на жилую недвижимость это владение остается головною болью для калифорнийских риэлторов
Алена ГРИЦЕНКО
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Дом, где Синатра любил укрываться от журналистов и отдыхать, никак не может найти своего покупателя

Дом, где Синатра любил укрываться от журналистов и отдыхать, никак не может найти своего покупателя

В Калифорнии снова выставили на продажу Villa Maggio – дом, в котором когда-то жил знаменитый певец Фрэнк Синатра.

Он был построен в 1967 году и назван в честь главного героя фильма «Отныне и во веки веков» - рядового Анджело Маджо, роль которого сыграл сам Синатра. За нее он получил «Оскара» в 1954 году.

Дом, где Синатра любил укрываться от журналистов и отдыхать, никак не может найти своего покупателя. Начиная с 2008 года он регулярно появляется в каталогах американских агентств по недвижимости.

Этот дом был одной из любимых резиденций Синатры. Он расположен в горной местности на территории более 4 гектаров, всего в нескольких часах от шумного Лас-Вегаса.

Вид из окон потрясающий – горы, лесной массив. Дом построен и отремонтирован в деревенском стиле: деревянная мебель, каменные полы. В нем 5 спален, 6 ванных, рабочий кабинет, гостиная, столовая, кухня и несколько каминных залов. Во дворе - бассейн, гостевой дом, вертолетная площадка, теннисный корт и парковка на 24 машиноместа.

Найти покупателя на все это великолепие почему-то очень сложно. И дело не в цене (стоимость усадьбы составляет $4.25 миллиона), а в том, что, как говорят риэлторы, «одно дело купить, совсем другое – обслуживать».

Обслуживание частных домов в США – удовольствие не из дешевых. Даже самые истинные поклонники Синатры не спешат приобретать этот дом, а приходят в него, как в музей.

Купив Villa Maggio, можно стать соседом Ким Кардашьян или Леонардо ди Каприо, чьи дома находятся неподалеку.

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