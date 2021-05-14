На улицы Чикаго выпустят 1000 кошек

Kоличество крыс в городе резко сокращается после появления кошек на улицах и во двора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэрия американского Чикаго обратилась к приютам для бездомных животных с просьбой выпустить на городские улицы 1000 кошек.

Подобного рода мероприятие проводится не впервые и показало свою эффективность: количество крыс в городе резко сокращается после появления кошек на улицах и во дворах.

Выпускают только тех животных, которые попали в приют с улицы, т.е. не потеряли охотничьих навыков. Их предварительно вакцинируют и стерилизуют.

Свободу кошкам предоставляют небесконтрольно: их расселяют небольшими группами в жилые и коммерческие помещения, обеспечивая за ними присмотр.

Горожане с восторгом приняли эту инициативу, в первую очередь, за то, что она экологична и эффективна, ведь яд и ловушки для крыс не только опасны, но и еще и игнорируются грызунами.

Поселив колонию из 2-3 кошек в здании, его владельцы могут запросить грант в размере $800 для приобретения лежанок, клеток, туалетных лотков для хвостатых новоселов, но, по сообщению мэрии, денежных требований почти никто из участников программы не выдвигает. Более того, существует длинный лист ожидания для тех, кто хотел бы участвовать в этой программе.