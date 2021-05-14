Радован Караджич проведет остаток жизни в британской тюрьме

75-летний Караджич признан виновным в совершении военных преступлений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Радована Караджича, приговоренного Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению, переведут из Нидерландов в британскую тюрьму. Об этом сообщило издание BBC со ссылкой на МИД Великобритании.

75-летний Караджич признан виновным в совершении военных преступлений, преступлений против человечности и геноциде во время войны в Боснии после развала Югославии. Именно он, врач-психиатр по профессии, возглавлял Республику Сербскую в середине 1990-х годов и причастен к зверскому убийству свыше 7 тысяч мусульман в Сребренице. Кроме того, трибунал счел его ответственным за осаду Сараево, в результате которой погибло более 10 тысяч человек.

После окончания войны Караджичу удалось скрыться, и он около 10 лет проживал в Белграде под чужой фамилией, вернувшись к мирной профессии доктора.

В 2008 году его случайно опознали. Вскоре экс-глава Республики Сербской был арестован, а в 2016 году его приговорили к 40 годам тюрьмы. Три года спустя приговор изменили на пожизненное заключение.