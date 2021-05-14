«Скажите родителям «до свидания»: аудиозапись из казанской школы, где произошла терагедия

Нападение на школу №175 в Казани произошло 11 мая

Прошло трое суток со дня массового расстрела в казанской гимназии №175. Дети и педагоги вернулись в стены школы, где учились, где 11 мая потеряли друзей и перенесли самые страшные минуты в жизни. В распоряжении «Комсомольской правды» оказалась аудиозапись из класса, спасшегося от выстрелов Ильназа Галявиева (ее передал нам один из старшеклассников). Первые минуты – веселый разговор, затем – первый взрыв. И тишина, прерываемая только грохотом стрельбы... Это, пожалуй, тот материал, который не требует особых предисловий, описаний. На аудиозаписи все, что пережили дети – и первое непонимание, и пережитый затем ужас, и прощание. Даем ее в хронометраже.

Фото: Евгения БУБЛИК

00.00 – веселый разговор учеников

00.15 – громкоговоритель: кнопка тревожной сигнализации, одновременно раздается взрыв.

00.17 – ааа... в классе раздаются крики.

00.23 – шум мебели, дети бегают по классу, выкрики.

00.27 – «я не хочу умирать» (многие смеются, никто еще не понял, что происходит)

00.31 – голос учителя: 2все сидят в кабинетах. Все сидят в кабинетах!!!»

00.35 – «вы че, дебилы, не знаете, под столы надо» (девочка)

00.39 – че, б... бомбануло (в классе шумно)

00.45 – ма-мо-чки (девочка)

00.50 – вот реально бомбануло че-то

01.02 – я не хочу умирать, знаете ли

01.05 – становится тихо

01.09 – «если умрете, не отвечать» (мальчик, пытается шутить, в классе уже тишина)

01.10 – б, я не ради этого в школу ходил (мальчик)

01.16 – скажите родителям «до свидания»

01.22 – а че это могло быть?

01.31 – выстрел. Еще один, еще один

01.32 - «стреляют» (шепотом)

01.34 – выстрел, выстрел

01.35 – «стреляют, что ли?»

01.35 – одновременно выстрел

01.40 – становится очень тихо, но деи шепотом

01.41 – «был бы первый этаж, а...»

01.51 – выстрел (сдавленный плач)

01.52 – выстрел (плач)

01.55 – выстрел, выстрел

01.57 – выстрел, выстрел

02.03 – «тише, тише»

02.18 – «не волнуйся» (девочка)

02.21 – как будто стук в двери класса

02.23 – выстрел

02.24 – выстрел (сдавленный крик в классе)

02.25 – выстрел

02.26 – выстрел, выстрел

02.27 – выстрел

02.28 – выстрел, выстрел, выстрел

02.33 – всхлипывания

02.47 – «ради бога»

03.05 – голос учителя – «нам сказали детей быстрей выводить из класса»

03.10 – отдаленные крики, плач

03.20 – выстрел, выстрел, выстрел

03.43 – «что случилось? (шепот)

4:00-4:20 – шепотом, девочка: «он ушел?». «Походу около нас кого-то поймали».

4:20-4:40 – неразборчивый шепот, шум за дверью, дети думают, что это полиция.

4:40-5:20 – тишина

5:20-5:40 – кто-то шепотом «там полиция?», девочка шепотом «не открывайте! Не открывайте!»

5:40-5:50 – в голос, но тихо девочка «не открывайте», парень «на вы орете?»

5:50-6:00 – возня в классе, все думают, что их будут освобождать. Девочка и учительница в один голос «сидеть! Сидеть! Сидеть!».

6:00-6:08 – женщина за дверью «[имя неразборчиво], Открывай!»

6:09-6:20 – открывается дверь, вновь возня. Силовик «дети, потихонечку встаем», «выходим, выходим, давайте»

6:20-7:00 – дети выбегают из класса, силовики что-то кричат неразборчиво, девочка «нас выпускают», учительница «под ноги смотрим», звуки рации, шум. Учитель «по лестнице вниз».

7:00-7:40 – дети бегут, стоны, плач девочки (конец записи).

В теракте 11 мая в казанской гимназии №175 погибли 9 и пострадали 23 человека.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семьям погибших.

Ильназ Галявиев сейчас находится под арестом

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