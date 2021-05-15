Вступают в силу «скандальные» правила WhatsApp: отвечаем на главные вопросы пользователей

С 15 мая меняются правила работы мессенджера WhatsApp. Фото: Shutterstock

С 15 мая меняются правила работы мессенджера WhatsApp. В интернете их называют то кабальными, то скандальными, и это лишь самые приличные эпитеты. Разбираемся, что изменится для пользователей, если принять (или не принять) новые условия.

1. Что за новые правила?

Вообще-то они не такие уж и новые. Еще в январе компания WhatsApp сообщила, что она обновляет политику конфиденциальности. Все пользователи мессенджера получили уведомление с предложением принять новые условия. Отклонить нельзя — можно только отложить это на потом, нажав кнопку «Не сейчас».

Процедура абсолютно стандартная, но на этот раз пользователей насторожил один момент. Разработчики WhatsApp сообщили, что теперь они станут передавать данные своих пользователей компании Facebook, которая владеет мессенджером. Среди всего прочего Facebook получит:

- номера мобильных (самого пользователя и его контактов),

- данные об устройстве (модель, операционная система, оператор связи),

- IP-адрес (местоположение пользователя),

- данные о платежах.

Это вызвало бурю критики: миллионы пользователей из разных стран отказались принимать соглашение и стали массово переходить в другие мессенджеры. Как писали западные СМИ, только за январь из WhatsApp сбежали 30 млн пользователей. Новые правила должны были заработать с 8 февраля, но испугавшись волны негатива, администрация WhatsApp перенесла день икс на 15 мая. При этом сами правила менять не стала.

Кстати, многие считают, что WhatsApp и раньше передавал данные пользователей «Фейсбуку» - попробуй не поделись с головной компанией. Просто теперь он решил делать это открыто.

2. Чем это опасно?

Сам факт передачи ваших данных «Фейсбуку» не несет ничего страшного. Разве что реклама, которую вам подсовывает соцсеть, станет более «личной». Напишете вы в WhatsApp другу, что хотите купить новый телефон - и Фейсбук завалит вас рекламой мобильников. Но не это испугало пользователей - к подобным вещам все мы давно привыкли.

Дело в том, что Facebook нередко обвиняют в слишком халатном обращении с персональными данными. Например, три года назад главе Facebook Марку Цукербергу даже пришлось держать ответ перед американским конгрессом после утечки данных почти 100 млн пользователей.

Еще в январе компания WhatsApp сообщила, что она обновляет политику конфиденциальности. Фото: Shutterstock

3. Что будет, если я не приму новые условия?

Вас отлучат от мессенджера. Но не сразу. WhatsApp сообщает: после 15 мая пользователям дадут еще несколько недель (сколько именно - не уточняется), чтобы они все-таки приняли новые условия. Уведомление об этом будет регулярно всплывать на экране вашего мессенджера - пропустить не удастся. И если вы всякий раз будете нажимать кнопку «Не сейчас», WhatsApp перейдет к карательным мерам.

Сначала исчезнет возможность отправлять сообщения, и вся ваша история переписок исчезнет. Затем вы перестанете получать новые сообщения. Потом вам отключат звонки. А в один прекрасный момент мессенджер просто не откроется и ваш аккаунт будет заблокирован на веки вечные.

4. А может, я уже их принял?

Действительно, вы могли еще зимой по инерции нажать кнопку «Принять» и благополучно забыть об этом. Вот как можно узнать, приняли вы новые условия или нет:

- Откройте «Настройки»

- Выберите «Аккаунт»

- Нажмите «Запросить информацию аккаунта»

- Нажмите «Запросить отчет»

Отчет должен прийти в течение трех дней. После этого, открыв мессенджер, вы увидите уведомление: «Отчет об информации вашего аккаунта готов». Вам дадут несколько дней на скачивание, после чего отчет исчезнет из доступа.

5. Куда бежать?

Мессенджером WhatsApp пользуется каждый четвертый житель планеты, а в России он установлен почти на 70% смартфонов. Но это не значит, что у ВотсАппа нет альтернатив. Вот десятка самых популярных мессенджеров мира (приводим число пользователей по данным немецкой аналитической компании Statista):

WhatsApp — 2 млрд

Facebook Messenger — 1,3 млрд

WeChat — 1,2 млрд

QQ Messenger — 650 млн

Telegram — 500 млн

Snapchat — 450 млн

Discard — 300 млн

Viber — 270 млн

Line — 250 млн

Skype — 50 млн

Все пользователи мессенджера получили уведомление с предложением принять новые условия. Отклонить нельзя — можно только отложить это на потом, нажав кнопку «Не сейчас». Фото: Shutterstock

Выбирайте на вкус! Только WeChat, QQ и Line вряд ли подойдут: они дико популярны в Китае и других странах Азии, у нас ими пользуются мало (а последний вообще заблокирован в России). Рискнем предположить, что основная часть пользователей, не желающих раздавать свои данные направо и налево, «утечет» в Telegram. Создатель этого мессенджера Павел Дуров всегда подчеркивает, что пользовательская информация зашифрована так хитро, что в чужие руки попасть не может. В прошлом году именно в Telegram перешли миллионы пользователей, недовольных политикой Facebook - так соцсеть Павла Дурова и выросла до полумиллиарда