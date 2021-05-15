Фаворитки конкурса "Мисс Вселенная 2020": как выглядят 10 самых красивых девушек планеты

Слева направо: Лаура Оласкуага (Колумбия), Алина Санько (Россия), Нова Стивенс (Канада). Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уже в это воскресенье, 16 мая, во Флориде состоится долгожданный праздник красоты. Конкурс "Мисс Вселенная-2020" должен был пройти еще осенью, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на следующий год. На этот раз в борьбе за корону на сцену выйдут 74 красавицы со всего мира. "Комсомолка" представляет 10 самых ярких участниц, которым прочат победу в этой престижной гонке.

Алина Санько. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

РОССИЯ

Алина Санько, 22 года

Наша красавица из небольшого южного городка Азов. В 2019 году завоевала титул "Мисс Россия" и вошла в топ-12 на "Мисс мира", отказавшись ради этого конкурса от "Мисс Вселенная" - их даты были слишком близко. К счастью для Алины, вселенское соревнование перенесли (за 69 лет истории конкурса это случалось всего три раза).

По первой специальности Санько - дизайнер, а сейчас учится в МГУ на тележурналиста. Девушка увлекается искусством и готовится к собственной художественной выставке, активно занимается благотворительностью и помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

Елизавета Ястремская. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

УКРАИНА

Елизавета Ястремская, 28 лет

Елизавета живет в Киеве, изучала маркетинг, а теперь увлеклась философией и медитацией. Кем она только не работала: визажистом, моделью, телеведущей и даже модельером. Сегодня у Ястремской свой собственный бренд женской одежды: ее вечерние платья и купальники придают женщинам уверенности в себе. Лиза с гордостью заявляет, что сделала себя сама: когда-то она была обычной официанткой и на 20 кило крупнее, но смогла изменить свое мышление и привычки ради здоровья и красоты. Гарна дивчина уверяет, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов: у нее все свое, натуральное.

Камилла Серикбай. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАЗАХСТАН

Камилла Серикбай, 18 лет

Камилла учится на юриста и в будущем надеется использовать свою профессию, чтобы помогать малообеспеченным семьям и защитить права простых людей. На протяжении всей пандемии она дежурила в больницах, оказывая посильную помощь врачам и пациентам с коронавирусом. Кроме того, Камилла - спортсменка: она занимается футболом и каратэ. А еще хрупкая девушка учит других женщин приемам самообороны.

Шонте Миллер. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА

Шонте Миллер, 28 лет

Экзотическая красавица Шонте - из известной на Багамах семьи легкоатлетов и не раз выигрывала соревнования. Она член организации, которая пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание. Кроме того, Шонте является национальным послом Красного Креста и Фонда по борьбе со СПИДом. После участия в конкурсе девушка намерена работать над докторской диссертацией в области богословия (!).

Анжель Коссинда. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАМЕРУН

Анжель Коссинда, 28 лет

Анжель увлечена актерским мастерством, путешествиями, написанием сценариев и образованием молодежи. Она проводит бесплатные уроки математики для обездоленных детей в своем городе Дуала. В ее племени девочки подвергаются принудительным бракам уже в 12 лет, но Коссинда считает, что бесплатное образование поможет воспитать новое поколение уверенных в себе девушек, которые достойны лучшего будущего. В свободное время Анжель снимается в комедиях - их можно посмотреть на Youtube.

Нова Стивенс. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КАНАДА

Нова Стивенс, 26 лет

После того, как семья Стивенс бежала от гражданской войны в Судане, шестилетнюю Нову отправили одну в Канаду, где она росла в окружении чужих людей. Сегодня девушка является соучредителем "Общества черной свободы", чья миссия заключается в искоренении ненависти и расизма по отношению к темнокожим. Нова была одним из организаторов марша «Свобода от ненависти», в котором участвовали 15 тысяч человек.

Лаура Оласкуага. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КОЛУМБИЯ

Лаура Оласкуага, 25 лет

Лаура - журналистка, которая много времени посвящает теме депрессии и травли в Интернете. Много лет назад она выучила язык жестов, чтобы общаться со своей сестрой Енифер - первой глухой бегуньей в Колумбии. Кроме того, колумбийская красавица гордится тем, что однажды сняла высокие каблуки и платье, чтобы на один день стать морским пехотинцем в национальной армии.

Амандин Пети. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ФРАНЦИЯ

Амандин Пети, 23 года

Амандин учится на руководителя медучреждения для пожилых пациентов. Она уверена, что ее призвание - помогать людям. Девушка регулярно жертвует свои доходы обездоленным женщинам и посещает дома престарелых, чтобы их постояльцы не чувствовали себя одинокими.

Надя Сайерс. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ИРЛАНДИЯ

Надя Сайерс, 26 лет

Надя - бакалавр в области психологии. Сейчас она работает в сфере профилактики самоубийств и разрабатывает вдохновляющие комиксы, основанные на реальных историях выживших молодых людей. В рождественские праздники девушка посещает больницы с благотворительным спектаклем, где играет эльфа. Кстати, Надя - единственная рыжая в своей семье.

Блэрта Весели. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

КОСОВО

Блэрта Весели, 25 лет

Блэрта учится на архитектора, увлечена чтением и медитацией. Несколько лет назад она создала собственную телепередачу, где мотивирует молодое поколение к достижению своих целей. В детстве Весели занималась балетом. Ее новое увлечение - косметика: сейчас Блэрта создает собственный бренд по уходу за волосами.