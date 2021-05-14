Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика14 мая 2021 20:26

Украину зачистили от политических друзей России

Виктора Медведчука, последнего яркого политика, пытающегося наладить отношения между нашими странами, отправили под домашний арест
Дмитрий СТЕШИНДмитрий СТЕШИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Виктор Медведчук во время судебного заседания.

Виктор Медведчук во время судебного заседания.

Фото: REUTERS

Приговор Печорского суда Киева, Виктор Медведчук выслушал без тени эмоций. Скорее всего, он догадывался, что арест – всего лишь начало мытарств и власти Украины не успокоятся, пока политическое поле страны не зачистят окончательно от последних здравых людей.

В контексте нынешней украинской политики, слово «здравый» автоматически получает значение «пророссийский» или «москальский», если пользоваться терминологией, принятой в Раде. Что сделал Виктор Медведчук? Был в оппозиции нынешней власти, а значит, не принимал и критиковал курс на дальнейшее обострение отношений с Россией.

Украинские правоохранители оценили эту деятельность так: «подозрение в государственной измене». В этом обвинении три эпизода. По данным украинских правоохранителей, Виктор Медведчук передал России данные о полезных ископаемых в Крыму, в частности, сведения о газовом месторождении. Понятно, что газ для Украины – больная тема, но геологическая разведка Крыма была проведена еще при советской власти, которая этим Крымом так неосмотрительно распорядилась.

Второй эпизод – Виктор Медведчук якобы передавал секретные данные о неких тайных военных подразделениях Украины. В третьем эпизоде появляется оппозиционный депутат Рады – Козак, с которым Медведчук планировал вербовать украинских гастарбайтеров работающих в России, для ведения «российской пропаганды». Обвинения подобраны так, что хотя бы одно, да сработает. Подозреваемым грозит тюремное заключение до 15 лет. Соответственно, вместе с Виктором Медведчуком, клеймо «изменники» автоматически получают остальные депутаты и политики из партии «Оппозиционная платформа – За Жизнь».

Раньше еще была хоть какая-то призрачная надежда, что через политиков, мы сможем найти общий язык с Украиной, успокоиться, выговориться и примириться. Теперь – все, политическое поле выжжено и зачищено. Значит, впереди очередные конфликты.

На первый взгляд, поведение киевских властей вне логики. Конфронтация с Россией не принесла Украине ни выгоды, ни достатка, ни мира. Но, Украине, нынешней, постмайданной, это и не нужно. У нее другие задачи. Появившийся в 19 веке конструкт Украина-Антироссия, оказался живучим и полезным в противостоянии с Россией, как бы она не называлась – Российской империей, СССР, Российской Федерацией.

Работает этот проект «Антироссия» только при внешнем управлении и ни разу, за свою столетнюю историю, не приносил украинцам добра – только кровь, нищету и злобу. Когда этот факт доходил до большинства населения Украины, проект «Антироссия» сразу же исчезал бесследно, как петлюровцы, в одну ночь бежавшие из Киева. Впереди очередной исторический цикл, он неизбежен. Украинские власти это чувствуют, судя по показательной расправе над лидером последней партии, выступающей за развитии нормальных отношений с Россией и ее лидером. К счастью, ни нашу историю, ни русский язык, ни сам Киев запретить и посадить невозможно, а значит, все вернется в свое русло. Осадочек, конечно, останется, но мы все вместе его изживем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся украинская элита ведет бизнес в России

И Зеленский, и Порошенко, и другие политики и олигархи Украины платят налоги «агрессору» и получают прибыль, но предъявляют претензии за это в Киеве почему-то только лидеру Оппозиционной партии «За жизнь» Медведчуку (подробности)

Политика: В ВЕРХАХ