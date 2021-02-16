Почему русская Украина не восстала и 7 лет терпит Майдан

Все эти годы многим в России не дает покоя вопрос, почему близкие нам ментально украинцы, а тем более — миллионы русских, глядя на майданный карнавал русофобии, не попытались хоть что-то сказать в ответ? Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Я помню тот вечер перед бойней. Усталый украинский спецназ «Беркут», сжав бурлящий Майдан до маленького пятачка, спал вповалку на своих щитах прямо на передовой, под открытым небом. В блокированной со всех сторон толпе дама в соболином полушубке, задорно хохоча, разливала коктейль Молотова по бутылкам. Мужики в «лагере Януковича» в 10 минутах ходьбы от Майдана разливали водку по стаканам…

На утро первых сметет толпа, последние разбегутся сами, а власть возьмут националисты. И страна, чадя горящими покрышками, понесется под откос.

Все эти годы многим в России не дает покоя вопрос, почему близкие нам ментально украинцы, а тем более — миллионы русских, глядя на майданный карнавал русофобии, не попытались хоть что-то сказать в ответ? Даже после сожжения людей в Одессе 2 мая 2014 года!

И каков еще запас прочности пружины, в которую сжимают русских на Украине?

Эти вопросы я задал экс-депутату Одесского горсовета, политологу Игорю Димитриеву, вынужденному уехать из родного города. Мы познакомились с ним в Донецке в разгар боев. Поэтому говорим на «ты».

И многих обманывало то, что на Украине комбинации со сменой власти происходили не раз, потом - с обратной сменой. Качели. Но этот Майдан решил застопорить колесо, скрепить его кровью. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

«ПРОРОССИЙСКИХ ПАРТИЙ ТАМ НЕТ»

- Люди не восстают сами, просто так. Стихийно, это не происходит. Чтобы люди восстали, должна быть движущая сила, партия, - считает Игорь Димитриев. - К сожалению, политические силы, которые кричали: «Смотрите, какие мы пророссийские!», оказались такими лишь на словах. Вообще на Украине все такие партии воспринимать пророссийскими большая ошибка. Это такой внутриукраинский маскарад.

- После майдана они сняли маски?

- Когда стало понятно, что власть меняется, они тут же переметнулись или включили задний ход, чтобы дальше работать и зарабатывать деньги... А низовых структур просто не было потому, что их подавила та самая Партия регионов Януковича, которая имела мандат от России на пророссийскую деятельность. И в тот момент, когда потребовалось то самое организационное ядро, Партия регионов рассыпалась по щелчку пальцев. После чего многие уже не решились встать на эту дорогу - она означала большой риск: потерю всего, сроки большие, уголовное преследование, международный розыск.

И многих обманывало то, что на Украине комбинации со сменой власти происходили не раз, потом - с обратной сменой. Качели. Но этот Майдан решил застопорить колесо, скрепить его кровью.

- Закрепиться у власти через войну?

- И за счет войны они крепко, как мы видим, во власти засели. В конце концов, их расчет удался.

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

ЖИЗНЬ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЭМИГРАЦИИ

- Спустя 7 лет уже на Привозе, в твоей родной Одессе, уже запрещают торговать на русском языке. Но люди и после этого продолжают молчать...

- Это уже фрустрация. Люди разочаровались… Многие на полном серьезе верили в Зеленского. Но когда тебя, как они говорят, юзали много раз, когда тебе казалось, что вот-вот все изменится, а потом снова «кидали», происходит внутренняя эмиграция. То есть человек знает, что выхода нет, от его мнения ничего не зависит. Он просто уходит жить из реального мира куда-то к себе на кухню. В общем, так изначально с людьми и планировали поступить. Там сильные западные технологи консультируют, они тонко работают с психологией.

- Например?

- Они, с одной стороны, запретили массовые шествия - ты перестаешь видеть, как нас много. Ощущаешь себя в меньшинстве. Ты не можешь к каждому человеку на улице подойти и спросить, каких он взглядов. Все стараются об этом помалкивать. А в СМИ доминирует радикальный украинский национализм.

А потом через СБУ начинают подавлять любые контакты между такими людьми. Например, просили стучать на сепаратистов по телефону. К чему это приводит? Человек замыкается, и даже если таких большинство, они уже не играют никакой роли. Они разрозненны. Каждый из них думает, что он один такой. Человек в одиночестве уже не опасен. Что он может? Разозлившись, бомбу взорвать?

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- И альтернативы он не видит...

- Правильно, в том числе – и от России. Да, украинцы облажались, разрушили страну. Но Россия тоже не может предложить этим людям никакой ясной альтернативы. И это правда. Альтернатива - не Донецк и Луганск. Мне очень жаль людей, которые там живут под постоянными обстрелами. Я видел еще года три назад, какой там был упадок. Люди были разочарованы. Сейчас они хоть паспорта стали получать...

Если бы жизнь в Донбассе сделали заметно лучше, чем на Украине, это был бы пример и для Одессы, и для Харькова. Но Россия сама до сих пор не решила, что делать с Донбассом.

«ТАМ ВСЕ МРАЧНО И ГРЯЗНО»

- А есть точка кипения у народа Украины? Чтоб человек на своей кухне рубанул ладонью по столу и вышел на улицу?

- Чаша терпения может переполняться сколько угодно. Но соцсети под контролем западных структур. А все активисты – под контролем правоохранителей. Человек может возмущаться, но ему некуда выплеснуть свое раздражение. Само по себе ничего не взрывается. А попробуй закипеть, когда люди уже согласны на все, лишь бы их не трогали. Они стараются увезти своих детей подальше. С переездом в Россию до сих пор большие бюрократические проблемы. Поэтому стараются уезжать в Европу, в Канаду, в США. И забыть Украину как страшный сон.

- Ты все еще общаешься с бывшими знакомыми на Украине?

- Они живут в состоянии истерики, с ними сложно общаться. Когда мой ребенок ездит к родственникам, он говорит: «Я не хочу туда, там все мрачно и грязно!» Раньше Украина не создавала такого впечатления. Она была симпатичной страной с позитивными людьми. А сейчас там у людей психический стресс. Они погружены в этот злой политический карнавал, не имеющий отношения к реальной жизни. Ты можешь выбирать только между Порошенко, Зеленским и Медведчуком. При том, что Медведчук из-за того, что у него есть ресурсы транслировать даже не пророссийскую, а просто умеренную политику, он уже выходит на первое место.

Это говорит о том, что запрос-то у людей есть. Просто они живут в изоляции. Чтобы понять граждан Украины, нужно в их шкуре пожить. Когда каждый день из каждого утюга тебе - об оккупантах, об обстрелах, о том, что русские придут и тебя зарежут. Ты долго будешь этому сопротивляться и думать: ну как же так, я тоже русский. А потом, спустя год, два, три ты прогнешься под это.

- Напоминает какой-то фильм-антиутопию…

- Вот Украина – это такой эксперимент. Создание альтернативной реальности. Я уверен, что как полигон она отработала свою роль. И то, что мы видим в мире, это массовое сумасшествие, все эти механизмы были впервые применены именно там. Всякие грантовые структуры особо и не скрывали, что проводили эксперимент по снижению роли государства при сохранении контроля над обществом.

Суть в том, что у тебя убирают медицину и образование как лишние расходы. Но общество продолжают контролировать. Я думаю, сейчас в мире много где будет такое. Когда расходы на население снизят, но благодаря соцсетям это же самое население будет выполнять нужные команды.

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

РОССИЮ РАСШАТЫВАЮТ ТАК ЖЕ — ЧЕРЕЗ ДЕТЕЙ

- И движущая сила этого, как правило, молодежь?

- А это самое актуальное, в том числе и для России! Что произошло на Украине между первым и вторым Майданом? За это время у нас украли детей! С помощью соцсетей, СМИ и смены образования. Все, кто получал власть, прыгал на финансовые потоки – газ, бюджет и так далее. А образование отдали на откуп националистам и западным грантам. И они воспитывали уже совсем другое поколение.

Прошло 10 лет, и в детской у каждого уже жил враг. И 2 мая 2014 года в Одессе это молодое поколение уже шло убивать.

- Россию ждет тот же искусственно выращенный и обостренный конфликт поколений?

- Он уже чувствуется здесь. Это кажется несерьезным – мы же не Украина, как-нибудь справимся, у нас государственные традиции покрепче будут. Но я уже видел, как это происходило. И я понимаю, что это очень реальная перспектива и здесь, когда целое поколение выбивают. Когда между людьми роют пропасть. Это очень серьезная вещь. Дети начинают задавать тон, но они уже чужие, инородные и очень враждебные. И взрослые сдаются: «Это же наши дети, за ними будущее, может, так и надо?..» Я пока не вижу, чтобы Россия извлекла какие-то уроки.

- Украина теперь навсегда нам чужая?

- Я искренне считаю, что Украина – это необходимая часть русского пространства. Украинский характер иногда меня самого раздражает излишней активностью. Но он - часть общерусского менталитета. И России этой украинской ментальности не хватает – и в демографическом плане, и в экономическом, и в информационном. Есть вертикаль власти с государственными традициями, но нужно немного и такой вольницы. Эти два начала должны быть объединены в одном государстве. Сейчас в России явный перекос.

ДЕНЕЖКИ

Горькие плоды «революции»

Главред одесского издания «Таймер» составил неутешительные итоги 7 лет после Майдана

1. Объем торгов на межбанковском рынке снизился с в среднем $1,2 миллиарда в день в 2013 году до $200–300 миллионов в 2020.

2. Объем экспорта снизился с 63 до 47 миллиардов долларов США. При этом доля растительного и минерального сырья в экспорте выросла с 25 до 36%.

3. Соотношение госдолга к ВВП выросло с 40 до 60%.

4. Объем промышленности снизился на 20%.

5. Производство молока снизилось с 11,5 до 6,9 миллиона тонн в год; производство яиц - с 19,6 до 16,7 миллиардов штук.

6. Кредитный портфель украинских банков сократился с $100 до 39,5 миллиардов.

7. Объем розничной торговли сократился со $105 до 40,5 миллиардов.

8. Среднемесячный доход украинской семьи сократился с $560 до $460.

9. Средняя украинская семья стала потреблять на 6,5% меньше молочных продуктов, на 16,7% меньше рыбы, на 3,5% меньше фруктов и ягод, на 6,4% меньше овощей...

10. Доля расходов на коммунальные услуги средней семьи выросла с 8% до 13%.

В ноябре 2020 года Еврокомиссия констатировала, что Украина уже обогнала большинство стран ЕС… по стоимости электроэнергии: на Украине средняя цена 1 мегаватт-часа составляет 40 евро, тогда как по Европе — 24 евро.

За газ граждане Украины платят тоже больше европейских соседей. Если на спотовом рынке голландского хаба TTF в октябре 1 тысячу кубометров природного газа можно было приобрести за $150, то украинские граждане покупают газ у своего же государства по $226.

Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Политолог Владимир КОРНИЛОВ: А что получила Россия?

- Что дал украинский Майдан России? Крым. С одной стороны, его возвращение объединило огромное количество людей и политических течений. «Русская весна» дала надежду на возрождение России. Появилась вера людей в то, что мы идем в правильном направлении.

Но это одновременно и ударило по многим. Сколько у людей родственников, друзей, которые вдруг оказались по разные стороны баррикад. Речь даже не о границах и блокадах, а о том, что вдруг на Украине и в России многие стали воспринимать друг друга как противников.

Я знаю людей, живущих в России, которые пытаются поддерживать связи со своей родней в Полтаве, в Киеве, в Одессе. А в ответ встречают ругательства о них, о стране. И это ввергает в ступор. Это болезненный психологический удар.

Но что бы там ни говорили, мы - один народ, у нас все равно одна культура и история. И вера все-таки одна и та же. Есть много примеров, когда извечные противники, враги объединялись. Посмотрите на отношения некоторых стран в Европе, которые еще недавно нельзя было бы представить. Чтобы немцы и французы вполне нормально кооперировались и дружили. А уж нам-то на роду это написано. Да, теперь потребуются колоссальные усилия и большой срок, чтобы восстановить эти исторические, культурные связи. Однако разрыв все равно искусственный. И такие разрывы в конечном итоге преодолеваются.

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