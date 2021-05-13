Медведчука отправили под домашний арест

Генпрокуратура требовала заключить Виктора Медведчука под стражу либо отпустить под залог в 10 миллионов долларов. Фото: REUTERS

Лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь», напомним, обвиняют в «госизмене» и «расхищении природных богатств в Крыму». Он посмел вести бизнес с "агрессором" и якобы заниматься газодобычей на полуострове. Вообще-то, Россия входит в тройку главных торговых партнеров Украины по итогам 2020 года. Импорт на Украину из России составил $4,6 миллиардов, а экспорт в обратную сторону – $2,7 миллиарда. И это отнюдь не один Медведчук.

Уголь, электроэнергия, ядерное топливо, зерно, химия – скамью подсудимых можно расширять бесконечно долго. Начиная, к слову, с … самого Зеленского! У которого в том же Крыму на супругу зарегистрирована квартира. Хорошая, в Левадии, почти 130 кв. метров.

Причем, после 2014 года, эта квартира переоформлена по российским законам. И квартплата за нее поступает регулярно в российский бюджет.

Генпрокуратура требовала заключить Виктора Медведчука под стражу либо отпустить под залог аж в 10 миллионов долларов. Правда в рамках санкций счета олигарха арестованы.

О качестве обвинения очень красноречиво говорит разнос, который судья на заседании устроила прокурорам, которые не предоставили следственному судье ряд важных документов.

«А разве есть такая категория «честное слово прокурора»? То есть доказательств нет», - распекал обвинение судья.

Вот как описывают эту сцену журналисты «Страны.ua», которые присутствовали на заседании:

«Далее судья прокомментировал эпизод о том, что подозреваемый якобы пытался через Путина изменить границы участка "Глубокого" в Крыму.

"Медведчук сократил военный полигон Российской Федерации?", - также поинтересовался судья. И уточнил, какой ущерб. "Каким образом вы вычисляли ущерб? И есть ли он там вообще?". "Стоимость (ископаемых - Ред.) - это один вопрос. А ущерб - другой".

Виктор Медведчук общается с журналистами. Фото: REUTERS

Следующий вопрос судьи о залоге. "Как вы рассчитывали залог? Насколько я слышал от стороны защиты, сейчас все его имущество заблокировано". Прокурор ответил, что у Медведчука есть и наличные деньги, а также активы, не являющиеся недвижимостью.

"Но вы говорили, что Медведчук нанес ущерб в 38 миллиардов, а требуете залога в 300 миллионов. Почему не миллиард?", - не сдается судья.

Пикет националистов в Киеве. Собравшиеся потребовали тюремного заключения для Виктора Медведчука. Фото: REUTERS

Судья говорит, что нельзя рассчитывать количество денег у Медведчука по декларации. Она подавалась за прошлый год. Нужно было изучать имущественное состояние подозреваемого на данный конкретный момент. "Откуда вы знаете, что у него сейчас есть 300 миллионов гривен наличными?".

Прокуроры чувствуют себя явно не в своей тарелке во время этого допроса».

В итоге судья постановил отправить Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Суд также обязал Медведчука сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, а также являться в суд и к следователю по первому требованию.

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