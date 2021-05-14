«Это был ад»: Ирина Салтыкова рассказала, как парализованный отец пытался защитить ее от побоев пьяного мужа

Ирина Салтыкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певица Ирина Салтыкова 5 мая отметила 55-летий юбилей. В программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» артистка рассказала об одном из самых тяжелых периодов в ее жизни – браке с солистом группы «Форум» Виктором Салтыковым. Они поженились в 1987 году, а уже через год у них родилась дочь Алиса. По словам Ирины, она была счастлива только первые два года их семейной жизни: муж буквально носил ее на руках. Но потом начался настоящий ад, и виной всему – алкоголь.

- Я не была счастлива в этом браке. Я была счастлива два года – все! Дальше это был ад, это было ужасно для меня. То есть ничего позитивного я не вынесла. Но, вполне возможно, что для жизни мне это пригодилось. У меня, как я говорю, был хороший учитель – опыт, - говорит Ирина.

Виктор Салтыков стал регулярно выпивать и поднимать на нее руку.

- В трезвом состоянии Виктор был абсолютно нормальным, адекватным и хорошим человеком. Он любил нас с дочерью. Как только напивался — превращался в чудовище. Последние четыре года нашей совместной жизни Виктор выпивал очень часто. Мне приходилось вызывать милицию. А кому я еще пожалуюсь? Родителям? Соседям? – рассказала певица.

Виктор Салтыков. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Вместе с Ириной тогда жил ее парализованный отец. Однажды он не выдержал и, собрав последние силы, попытался защитить дочь от побоев зятя.

- Отца парализовало, когда я вышла замуж. Он перестал разговаривать, отнялись рука и нога. Какое-то время папа жил у нас с Виктором. Однажды Салтыков пришел домой пьяным и стал меня избивать. Тогда отец схватил его за шею и чуть не задушил. Вот откуда у него нашлись силы? – удивляется артистка.

Мало того, что Салтыков избивал ее – муж еще и регулярно изменял Ирине. Певица ревновала и страдала. А однажды заставила супруга при ней позвонить любовнице.

- Я попросила мужа при мне позвонить его любовнице и сказать, что с ней он просто проводил время, а дорога ему я, - признается звезда.

В этом браке Ирина родила только одну дочь, хотя у них с Виктором могло быть как минимум еще двое детей – она еще дважды была беременна. Но, по словам певицы, муж заставил ее сделать аборт.

- Не могу сказать, что он меня прямо заставил, но мы уже жили не очень хорошо и... Ну, пусть будет обоюдно, – объясняет Ирина.

Делать аборт муж отправил ее одну на Украину - там у их знакомых была частная клиника. На обратном пути Салтыковой стало очень плохо.

- В поезде поднялась температура. Мне было очень плохо, я себя чувствовала беззащитной, несчастной, - вспоминает Ирина.

Уже тогда она понимала, что их брак обречен. Но ради дочки до последнего пыталась спасти семью. Она заставила Виктора закодироваться. Он не пил больше года, но потом сорвался. И тогда Ирина решила уйти от него.

Ирина и Виктор поженились в 1987 году, а уже через год у них родилась дочь Алиса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сейчас артистка искренне жалеет, что решилась на аборт.

- Во-первых, потому, что я верующая, и я считаю, что это большой грех. Надеюсь, я отмолила его, но конечно, с возрастом понимаешь, что один ребенок – это маловато, нужно минимум два, а лучше три. И вот Бог мне давал, но видите, так получилось, так сложилось.

Алиса пошла по стопам своих родителей и тоже стала певицей – правда, эстраде девушка предпочла рок. Дочь Салтыковой училась музыке в Лондоне. Артистка признается, что Алиса – главный стимул всех ее успехов, ведь после развода с певцом Виктором Салтыковым Ирина осталась одна с ребенком, и ей всего пришлось добиваться самой. К семейной драме добавилась болезнь - в 30 лет артистка заболела раком.

Мои дорогие!!С праздником Вас!!!я люблю май! Фото:

- Я не люблю это произносить. Честно говоря, тогда я даже не думала, что если меня не станет… И все, и конец. Я об этом не переживала. Я переживала о родителях. Об Алисе, что она останется без меня. У меня была уверенность, что, наверное, вылечат, - рассказывала ранее Салтыкова.