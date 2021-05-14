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Общество14 мая 2021 23:44

Картины Шойгу «пустили с молотка»

В штаб-квартире Русского географического общества в Москве прошел благотворительный аукцион «Творчество ради жизни»
Александр КОЦАлександр КОЦ
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Устроители аукциона смогли привлечь на благотворительные цели десятки миллионов рублей.

Устроители аукциона смогли привлечь на благотворительные цели десятки миллионов рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Первое, что бросилось в глаза, - это полное отсутствие людей в военной форме. Даже знакомых сотрудников пресс-службы Министерства обороны по «гражданке» узнаешь не сразу. Мимо них проплывает актриса-грация Светлана Ходченкова, за ней – непривычно серьезный Сергей Бурунов и задумчивый Константин Хабенский. Вечером, 14 мая, в Русском географическом обществе решили провести благотворительный аукцион, лоты на который передал глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

Светлана Ходченкова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Бурунов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чайный сервиз раскрашен пейзажами на основе картин Сергея Шойгу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- На самом деле мы давно планировали это мероприятие, но пандемия вносила свои коррективы, - пояснил Хабенский. – Сергей Кужугетович сам предложил выставить на аукцион свои работы, а все вырученные деньги пойдут в наш фонд помощи детям. Это будет и адресная помощь, и закупки необходимого оборудования, и повышение квалификации врачей. Сколько планируем выручить? Правда, не знаю. Но надеюсь, что много.

Константин Хабенский.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Шойгу сам предложил выставить на аукцион свои работы.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Организаторы хранили тайну об участниках аукциона и стартовых ценах. А вот лоты были представлены тут же. Чайный сервиз раскрашенный пейзажами на основе картин Сергея Шойгу, ваза из цельного куска дерева, рисунки, написанные рукой главы Минобороны…

Аукцион состоялся в штаб-квартире Русского географического общества.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Удивительная бескрайняя природа родных мест министра, по всей вероятности, счастливым образом способствовала формированию его художественного глаза, который попав в юности вместе со своим обладателем в благодатную среду археологической экспедиции мгновенно впитывал художественные навыки, необходимые для точного рисования с натуры», - гласила сопроводительная надпись к одной из картин.

Один из рисунков главы Минобороны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рядом – катушечный магнитофон: «Ни с чем не сравнимое ощущение молодости и веселья. И даже портативный патефон – «теплые предмет, обеспечивающий радость».

Все вырученные от продажи лотов деньги пойдут в фонд помощи детям.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- У папы на самом деле была целая коллекция патефонов, штук 15, - раскрыла семейную тайну дочь министра Ксения Шойгу. – Но потом мама решила прибраться и остался один.

- А вы наблюдали за созданием этих работ? – спросил я ее.

Ксения Шойгу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Конечно, иногда даже участвовала в качестве подмастерья. Вот, к примеру, гвоздь нашей программы – стол. Мы начинали делать его вместе. Считали кольца, получается, что упавшему дереву, из которого он сделан, 368 лет! Это один спил, который был спущен с высоты 2000 метров. Часть работ, выставленных сегодня, висела у него на работе, часть – у нас дома. Для нас это очень важное мероприятие, надеюсь, не последнее.

Уникальный стол ручной работы - один из самых интересных лотов аукциона.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед началом самого аукциона прессу попросили удалиться. И спустя пару часов стало известно, что все лоты были проданы на общую сумму 40 миллионов рублей.

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