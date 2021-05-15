Россия возобновляет с 25 мая авиасообщение еще с пятью странами: Где и на каких условиях ждут туристов

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия с 25 мая возобновляет авиасообщение еще с 5 странами. Такое решение принял Оперативный штаб. Значит ли это, что у туристов появится больше вариантов для летнего отпуска за границей? В принципе, да. Но лишь отчасти и с множеством оговорок.

Список рейсов, которые будут разрешены с 25 мая:

- Исландия (Москва - Рейкьявик два раза в неделю);

- Мальта (Москва - Валлетта два раза в неделю);

- Мексика (Москва - Канкун три раза в неделю);

- Португалия (Москва-Лиссабон три раза в неделю);

- Саудовская Аравия (Москва-Джидда три раза в неделю; Грозный-Джидда один раз в неделю; Махачкала-Джидда один раз в неделю).

Но есть одно важное «но». И “КП” напоминает о нем каждый раз, когда Оперштаб принимает решение о возобновление авиасообщения с новой страной. А таких стран, между прочим, уже много. Вы не заметили, правда? Ощущение такое, что границы до сих пор на ковидном замке, вот была форточка в Турцию, но сейчас и она закрыта, пусть и временно.

Все дело в том, что решения об возобновлении авиасообщения нашего Оперштаба и открытие границ других стран для российских туристов – это два совершенно разных процесса, напрямую между собой не связанных. И очень часто получается так, что Оперштаб объявляет: можно, летайте! Исходит он из своих критериев об эпидемиологической обстановке, динамике новых случаев и так далее. А на другом конце маршрута наших туристов не ждут. Потому как у властей каждого государства тоже есть свои критерии и свои представления о том, разрешать ли международный туризм в целом и пускать ли российских туристов в частности.

К примеру, Россия давно уже возобновила авиасообщение с Японией, Южной Кореей, Финляндией, Вьетнамом, Сингапуром. Но туристы в эти страны пока прилететь не могут из-за действущих там ограничений. Рейсы есть, их немного (за исключением Вьетнама, туда пока вообще нет). Пользуются ими граждане тех стран, обладатели ВНЖ, дипломаты, другие категории пассажиров, которым разрешен въезд. Но не отпускники.

Также в списке стран, с которыми РФ возобновила авиасообщение, есть государства, которые и да пандемии не были курортными. Эфиопия, Сирия, Венесуэла...

Сейчас эксперты туристического рынка ждали от Оперштаба возобновления полетов в готовые принимать наших отпускнмов страны: Хорватию, Черногорию, Болгарию, Кипр, Тунис. Однако список оказался совсем другим.

Из пяти стран, с которыми с 25 мая возобновляется авиасообщение, туристам на данный момент интересна только Мексика.

МЕКСИКА

Уникальный случай: Мексика вообще не закрывала границы для иностранных туристов во время пандемии. Открыты они и сейчас, в том числе для россиян. И наши путешественники туда летают, пусть и долго, дорого, со стыковками. Теперь же появится возможность летать напрямую. Тем более что рейсы разрешены не в столицу страны Мехико, а на популярнейший пляжный курорт Канкун.

Виза в Мексику оформляется онлайн, бесплатно и очень быстро. ПЦР-тест для въезда не нужен, опять же большая редкость по нынешним временам. Необходимо только заполнить онлайн-анкету.

В Ассоциации туроператоров России уже объявили, что как минимум три крупных туркомпании запустят рейсы в Канкун в ближайшее время. Лететь долго, почти полусток. Дешевыми туры в Мексику не будут - и никогда не были. Но отдых в Мексике был популярен, также как в Доминикане. Отели “Все включено” в Канкуне дадут фору турецким (кстати, любимая нашими отпускниками система зародилась именно на Карибах). Отличные пляжи, множество исторических достопримечательностей, в том числе легендарные пирамидя майя в Чичен-Ице, мексиканская кухня, внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО... В общем, возобновление авиасообщения с Мексикой – хорошая новость.

ПОРТУГАЛИЯ

Португалия пока закрыта для туристов, посольство в РФ не выдает туристические визы. Исключение – принадлежащий Португалии остров Мадейра в Атлантическом океане. Туда туристам въезд разрешен, в том числе россиянам. Нужен ПЦР-тест и электронная анкета-регистрация.

Но Оперштаб-то говорит о рейсах в Лиссабон, а вовсе не на Мадейру... В общем, пока отдых в Португалии остается теорией.

МАЛЬТА

Остров в Средиземном море также пока не готов принимать наших туристов и не выдает визы. До пандемии на Мальта была очень популярным направлением языкового туризма: в бывшую британскую колонию и школьники, и взрослые летали учить английский язык. Выходило намного дешевле, чем в Великобритании, и к тому же на теплом море.

ИСЛАНДИЯ

Похожая история: пока российских туристов на острове в Северной Атлантике не принимают.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Саудовская Аравия планирует открыться для иностранцев совсем скоро, с 20 мая. Но на условиях обязательного 7-дневного карантина. Исключение – вакцинированные путешественнки, однако «Спутник V» в Саудовской Аравии не признан.

В любом случае эта страна не относится к массовым курортам, хотя очень стремится к развитию туризма, у саудитов грандиозные проекты на Красном море, целые отельно-пляжные города среди пустыни. Но это будущее. До пандемии же из России в Саудовскую Аравию отправлялись в основном паломники их мусульманских регионов. Не случайно и в решении Оперштаба фигурируют рейсы из Грозного и Махачкалы.

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