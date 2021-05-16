Вся жизнь без сахара, на уколах и спорте: как красавицы 90-х сохранили молодость

Были времена, когда Дана Борисова значилась в списке первых красавиц и завидных невест Фото: СОЦСЕТИ

Мы сравнили фото в молодости и сейчас главных красавиц ТВ, кино, эстрады и спорта конца 90-х годов. Этих женщин в конце 20-го и начале 21-го века называли символами красоты, их фото не сходили с обложек глянцевых журналов. Но до сих пор они в отличной форме – в чем же их секрет?

Телеведущая

44-летняя Дана Борисова омолаживается регулярно – уколы красоты, аппаратная косметология, пластика груди. Сейчас редко кто записывает телеведущую в списки красавиц. А зарабатывает на жизнь Борисова, благодаря приглашениям в качестве эксперта на скандальные ток-шоу, куда Дану зовут после ее откровений об успешном лечении от зависимостей. Были времена, когда Дана Борисова значилась в списке первых красавиц и завидных невест. Блондинка с пухлыми щечками (благодаря стараниям косметологов их давно нет) с 17 лет вела популярную передачу на ТВ, благодаря чему, больше десяти лет Борисову называли символом красоты отечественного ТВ.

Блондинка недавно рассказала, как через полгода после поступления на журфак МГУ провинциалка из Норильска попала в «Армейский магазин»: «У моего парня папа работал режиссером на телевидении и как-то сказал мне: мол, там ведущую ищут. Я намазалась - прихожу. Прочитала какую-то басню на фоне военной тряпочки, и вскоре мне позвонили и сказали, что меня взяли на работу. Предупредили, что буду ездить по частям, по погранзаставам, даже зарплату пообещали». Постеры с изображением Даны Борисовой весели тогда во многих частях, но Борисова свой уровень популярности ценила: «Я флиртовала с офицерами. Не мой масштаб солдаты».

Актриса

Оксана Фандера и сейчас в отличной форме. Фото: СОЦСЕТИ / Владимир Веленгурин

53-летняя Оксана Фандера и сейчас в отличной форме: стройная, не стесняется седых прядей, мимических морщин, не искажает черты лица инъекциями и отрицает прочие вмешательства. Однако ее вдруг ставшие пухлыми губами и овал лица 30-летней женщина заставляют в э том усомниться. Такая вторая молодость теперь наступает у артисток, благодаря достижениям аппаратной и прочей косметологии 21 века. Фандера говорит, что у нее никогда не было амбиций, поэтому редко соглашается сниматься. А могла бы мелькать в кадре чаще других: яркая внешность, харизма и статус невестки Олега Янковского – гремучая смесь. В 1987 году Фандера стала финалисткой конкурса «Московская красавица», который вел Якубович, в Жюри сидела Вертинская, а танцы Оксане ставил Борис Моисеев. А уже через три года вышла замуж за Филиппа Янковского, который позже снял ее в своих фильмах «В движении», «Статский советник», «Каменная башка».

Балерина

Анастасия Волочкова и сейчас такая же худая. Фото: СОЦСЕТИ / GLOBAL LOOK PRESS

45-летняя Анастасия Волочкова и сейчас такая же худая, как 20 лет назад. Балерина ежедневно тренируется и мало ест: шпинат м прочая зелень, яйца, овощи, иногда рыба – вот и весь рацион. А с 1998 по 2003-й год Волочкова танцевала в Большом театре. Тогда все восхищались ее красотой, а в женихах балерины числился даже один олигарх. Теперь Волочкову часто критикуют за неудачный подбор нарядов и прическу, а вот фигура у балерины безупречная – она продолжает танцевать с сольными проектами. Если в молодости Настя была скромницей, то теперь регулярно обнажается в социальных сетях. Стоит отметить, что генетика у Волочковой отличная – кожа идеальная без походов к пластическим хирургам и омолаживания у косметологов. Главный секрет молодости Анастасии: баня, закаливание и ограничения в рационе – все это поддерживает кожу в тонусе.

Певица

Ирина считает, что в 50 лет невозможно выглядеть на 20 – никогда Фото: СОЦСЕТИ

55-летняя Ирина Салтыкова благодарит генетику за то, что остается такой же хрупкой, как и в 90-е годы, когда прыгала по сцене с песней «Серые глаза». Ирина не ограничивает себя в еде, только с годами уменьшила порции: «Всегда ела то, что хотела, никогда не сидела на диетах. Как любила в молодости пюре с котлетой, так и люблю, и ем». При этом певица регулярно ходит в зал, где берет индивидуальные тренировки. Салтыкова говорит, что боится «уколов красоты», поэтому омолаживается массажем у профессионалов и дома дорогими уходовыми средствами. Ирина считает, что в 50 лет невозможно выглядеть на 20 – никогда, а рекламы омолаживающих инъекций всего лишь маркетинговый ход. Салтыкова считает: «Чем меньше что-то делаешь с лицом – тем лучше. На моем примере можно сделать этот вывод. Женщины помешаны на инъекциях гиалуроновой кислоты, они уверены – процедуры сделают кожу лица подтянутой и упругой. Но эффект держится неделю, а потом гиалуронка рассасывается, а кожа возвращается в исходное состояние. Терпеть боль и трать на это деньги ради непродолжительного результата - зачем? А вот кожа от этих манипуляций портится». Салтыкова говорит, что качество кожи у нее улучшилось сразу, как бросила курить. Есть у нее еще один способ самостоятельного омоложения – засыпать хотя бы за час до полуночи. Доктора убедила артистку: час сна до полуночи заменяет два часа после.

Певица, актриса

Главным средством борьбы за красоту и здоровье Брежнева считает свой образ жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

39-летняя Вера Брежнева чаще коллег выигрывала различные премии и конкурсы за звание «Самой яркой певицы», «Самой красивой артистки» и т.д. Брежнева не только поет, она еще и в кино снималась – к примеру, в фильме «Любовь в большом городе». Во времена работы в группе «ВИА ГРА» у Брежневой появилась шикарная грудь – как это случилось можно только догадываться, так как Вера считает, что у нее все свое. Черты лица певицы и актрисы, у которой теперь сольная карьера, с годами становились более точеными – такого эффекта теперь легко достичь с помощью косметологов. У Брежневой полностью сохранилась мимика – она не пробовала ботокс. На вопрос подписчиков в инстаграме: делали ли певица «уколы красоты» и другие модные процедуры? Брежнева сообщила, что ей делают мезотерапию. Инъекции витаминов, гиалуроновой кислоты устраняют морщинки, пигментацию, прыщи, увлажняют кожу и делают ее эластичной. Процедура обладает омолаживающим эффектом. Но главным средством борьбы за красоту и здоровье Вера Брежнева считает свой образ жизни – она отказалась от сахара и постоянно тренируется – использует специально подобранные для нее тренерами упражнения.

Спортсменка

Курникова даже заграницей нашла русского косметолога Фото: СОЦСЕТИ

39-летняя Анна Курникова и теперь выглядит свежо и молодо. Знаменитая теннисистка не оставляет регулярных занятий спортом – только теперь занимается йогой и пилатесом. Курникова даже заграницей нашла русского косметолога, которому доверяет свое лицо: «Главный ключик к успеху - выявить свои индивидуальные проблемы и правильно с ними бороться. А если просто мазаться кремом от прыщей или от морщин, то мало чего добьешься».

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