Более трети ВВП — в руках сотни граждан: России присвоили первое место по концентрации богатства

35% от ВВП страны принадлежит российским миллиардерам. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Международное деловое издание Financial Times пересчитало долларовых миллиардеров по разным странам. И составило своеобразный рейтинг - по соотношению совокупного состояния этих граждан к ВВП их страны. Топ-5 стран с наибольшей концентрацией богатства в руках немногих выглядит так.

1 место — Россия: состояние наших долларовых миллиардеров составляет 35% от ВВП страны

2 место — Швеция: около 30%

3 место — Индия: около 20%

4 место — США: около 18%

5 место — Франция: около 17%.

Издание основывалось на подсчетах эксперта Morgan Stanley Investment Management Ручира Шармы. Из его анализа выходит, что доля долларовых миллиардеров в богатстве нашей страны за коронавирусный 2020-й увеличилась — на 10 процентных пунктов (заметим, что ВВП России сократился за год на 3,1%.

Еще интереснее расклад по конкретным супербогатым персонам. Издание напоминает, что состояние Джона Рокфеллера — первого официального долларового миллиардера в истории человечества — составляло 1,6% от американского ВВП. А, например, совладельца «Севрестали» россиянина Алексея Мордашова — 1,7% от российского ВВП. Впрочем, это лишь пятое место в общемировом зачете. Первое — у испанца Амансио Ортеги (основатель Inditex — известные и в России бренды одежды Zara, Massimo Dutti, Oysho, Bershka), его состояние составляет 5,3% от ВВП Испании.

Как считает Ручир Шарма, в России большая доля «плохих» миллиардеров — тех, кто заработал свои состояния в «потенциально коррупционных» отраслях. В отличие от Китая, Тайваня, Южной Кореи, где большинство миллиардеров - «хорошие», преуспели в технологических отраслях.

Если верить Forbes, за 2020 год совокупное состояние 200 самых богатых бизнесменов России выросло на $207 млрд. Как поясняло издание, представляя последний свой рейтинг российских богачей, от коронавируса пострадали далеко не все. Например, металлургические компании остались на плову — олигархи-металлурги и заняли первые три места в рейтинге. На первом — Алексей Мордашов с $29,1 млрд.

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