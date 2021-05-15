Через пятую точку умеют дышать свиньи и некоторые грызуны

Вести себя по-свински не всегда плохо. Фото: Shutterstock

Млекопитающие способны уподобляться морским огурцам (Holothuroidea) или рыбам вьюнам (Misgumus anguillicandatus) и дышать через пятую точку – в буквальном, а не в переносном смысле слова. То есть, они могут снабжать кровь и внутренние органы кислородом через кишечник. Японские и американские ученые подтвердили это в экспериментах на свиньях, крысах и мышах.

Нормально дышать подопытным животным не давали. Как правило, уже через 11 минут они «отрубались». Но если задыхавшимся вдували кислород в пятую точку – вентилировали кишечник через анус, выражаясь более научно, то они сохраняли жизнеспособность по 50 минут, а кто и по часу.

Исследователей, которыми руководил Таканори Такебе (Takanori Takebe) – профессор Токийского медицинского и стоматологического университете (Tokyo Medical and Dental University), эксперименты воодушевили. И они пообещали продолжить. Собрались в ближайшее время испытать методику на людях – сначала на здоровых добровольцах, а потом и на пациентах, которые в том или ином виде страдают от легочной недостаточности. То есть, и сами не могут нормально дышать – через рот или через нос. Особенно, когда получают кислород через аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – как сейчас в тяжелых случаях пневмонии во время коронавирусной пандемии.

Как выяснилось, подавать кислород можно и более щадящим для людей способом - не пневматически, а гидравлически – посредством клизм с особыми фторуглеродными жидкостями, «насыщенными» растворенным в них живительным газом. Крысам, к примеру, хватало 1 миллилитра такого кислородного коктейля, чтобы «дышать» целый час.

Суть своих исследований ученые изобразили графически.

Венди Томпсон (Wendy L. Thompson) – гастроэнтеролог из Медицинского центра Цинциннати (Cincinnati Children's Hospital Medical Center), принимавшая участие в экспериментах, почти не сомневается, что кишечная вентиляция станет обычной практикой в отделениях интенсивной терапии – в помощь ИВЛ, а то и вместо. Нужны лишь дополнительные исследования, которые удостоверят, что методика не вредит людям. Свиньям, которые по своей физиологии, очень похожи на людей, и вдувание кислорода, и кислородные клизмы шли лишь на пользу. О чем сообщил портал EurekAlert, сославшись на журнал Med, в котором ученые опубликовали результаты своих экспериментов.