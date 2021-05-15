Еда без химии, валенки и платья в пол на модном показе: фоторепортаж с «крестьянской ярмарки» у Германа Стерлигова

14 и 15 мая в очередной раз гуляла ярмарка «новых русских крестьян». Фото: Иван МАКЕЕВ

В Слободе у братьев Стерлиговых 14 и 15 мая в очередной раз гуляла ярмарка «новых русских крестьян». Так ее называют сами организаторы. Мероприятие стало уже хорошо известным, благо проводится дважды в год, весной и осенью. Нынешняя ярмарка 10-я по счету, юбилейная. А известность приобрела в том числе и за счет своеобразия и колорита.

Ярмарка состоялась в Слободе у братьев Стерлиговых Фото: Иван МАКЕЕВ

Ярмарка проводится дважды в год, весной и осенью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Перво-наперво посетителей предупреждают на счет дресс-кода. Мужики — без серег и в длинных штанах, женщины — в длинных, в пол, юбках и с закрытыми плечами (рукав не выше локтя). Курить строго запрещено даже за забором.

Нынешняя ярмарка 10-я по счету, юбилейная. Фото: Иван МАКЕЕВ

Известность ярмарка приобрела в том числе и за счет своеобразия и колорита. Фото: Иван МАКЕЕВ

«Отнеситесь с уважением к тысячам гостей, которые едут к нам со своими детишками именно потому, что у нас нет всяких мерзостей присущих другим подобным мероприятиям, нет дурного примера для детей - музона, курения, пьянства и конечно раскрашенных полуголых мутантов-современников, которые уже не похожи ни на мужиков, ни на баб», - предупреждается в анонсе ярмарки.

Здесь продают подобающую «настоящим крестьянам» одежду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крестьянские продукты тут и правда из разных углов России. Фото: Иван МАКЕЕВ

Экологически чистые товары можно попробовать и купить. Фото: Иван МАКЕЕВ

Иными словами, кто хочет посмотреть на воображаемую такую идеальную Россию, - тем в Слободу. Большинство, впрочем, приезжает с вполне меркантильной целью — за крестьянскими продуктами. Они тут и правда из разных углов России. Можно и попробовать, и купить. Как и ремесленные изделия и подобающую «настоящим крестьянам» одежду. Очень добротные и теплые валенки, например.

Посетителей предупреждают на счет дресс-кода. Мужики — без серег и в длинных штанах, женщины — в длинных, в пол, юбках и с закрытыми плечами Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто хочет посмотреть на воображаемую такую идеальную Россию, - тем в Слободу. Фото: Иван МАКЕЕВ

На ярмарке все вкусное, настоящее. Фото: Иван МАКЕЕВ

На ярмарке обучают ремеслу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть и развлекательная программа. Конечно, соответствующая. Скажем, мастер-классы по лепке глиняной свистульки и изготовлению народной тряпичной куклы своими руками. Традиционно — уже в юбилейный десятый раз — прошел и показ от модельного дома Алены Стерлиговой. Платья ручной работы из натуральных материалов. Естественно, в пол и с длинным рукавом. Но некоторые выглядят скорее по-царски, чем по-крестьянски.

Традиционно — уже в юбилейный десятый раз — прошел и показ от модельного дома Алены Стерлиговой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Модный показ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Платья ручной работы из натуральных материалов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все платья только с длинным рукавом. Фото: Иван МАКЕЕВ