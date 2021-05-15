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Звезды15 мая 2021 22:46

Асмус в нем просто живет: Гарик Харламов оставил себе половину особняка на Рублевке за 100 млн

До недавнего времени ходили слухи, что резидент Comedy Club отдал четырехэтажный дом актрисе
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актриса Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись осенью 2020 года. Шоумен после расставания с женой обосновался в московской квартире, а актриса вместе с дочкой Настей осталась на Рублевке в четырехэтажном особняке, который купил резидент Comedy Club. Поклонники до недавнего времени восхищались щедростью юмориста, мол, он не оставил экс-супругу и дочь без крыши над головой, подарив им дом за 100 миллионов рублей. Однако это оказалось не так.

Асмус купается в роскоши после развода

Фото: Instagram.com

Гарик Харламов не перестает шутить на тему своего развода с Кристиной Асмус. Так, в очередном выпуске Comedy Club Екатерина Варнава пригласила шоумена в театр на спектакль, в котором она играет главную роль.

Совершенно неожиданно юморист раскрыл детали разрыва с женой. "Мне опасно ходить в театр. Я вот походил семь лет, и все - половины дома нет", - огорошил Гарик признанием. После чего добавил: "А так все красиво начиналось…"

Кристина в ванной

Фото: Instagram.com

Речь идет о 400-метровом таунхаусе на Рублевке стоимостью 100 миллионов рублей. Как известно, когда Харламов и Асмус разошлись, Гарик оставил жену и семилетнюю дочь Настю в особняке. Теперь же выяснилось, что супруги этот дом все-таки поделили пополам.

Актриса у камина

Фото: Instagram.com

Четырехэтажный таунхаус в туринском стиле, купленный Харламовым в 2014 году, построен на одном из самых больших участков в закрытом поселке на Рублевке - почти восемь соток. В пяти минутах от особняка расположена школа "Президент", где учится дочь знаменитостей. Котедж несколько лет доводили до совершенства. Гарик хотел дом мечты.

На большинстве фотографий в блоге Асмус позирует в роскошных интерьерах своего особняка

Фото: Instagram.com

А Кристина не скрывала, что на жилье заработал муж. "Ты думаешь, на этот дом заработала я? У нас в семье бюджет распределен так: все, что зарабатывает Гарик, - общее. Все, что зарабатываю я, - мое", - делилась звезда в разговоре с Александром Цыпкиным.

Теперь актриса спит одна на огромной кровати

Фото: Instagram.com

В особняке мраморные полы, мебель из натурального дерева и кожи. Дом украшают колонны, хрустальные люстры и изысканный декор. Вся отделка выполнена в максимально светлых тонах. Изюминкой коттеджа является белоснежный камин из натурального камня в гостиной. В детской стоят светлые шкафчики, забитые игрушками. Кристина обожает белую кухню с большим холодильником.

Шоу-бизнесИнтересноеКристина Асмус: досье KP.RU