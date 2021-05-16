Королевский подарок: итальянский принц наделил титулом 17-летнюю блогершу

Внучка принца может стать первой женщиной, которая взойдет на трон за последнюю тысячу лет. Фото: Instagram Виттории Савойской

Глава итальянской королевской династии принц Виктор Эммануил Савойский издал указ, согласно которому изменен закон, запрещающий престолонаследование женщинам.

Таким образом, внучка принца, 17-летняя Виттория Савойская может стать первой женщиной, которая взойдет на трон за последнюю тысячу лет.

Сама девушка, проживающая в Париже с матерью и сестрой, заявила, что титул – это лучший подарок от дедушки ко дню ее рождения.

Виттория частенько ездит в Лас-Вегас, принимает участие в модных тусовках и фотосессиях, а также ведет свой блог в Instagram, где у нее более 40 тысяч подписчиков.

Решение 84-летнего принца уже пытается оспорить дальняя родня на том основании, что подарить право на трон юной девушке – это просто несерьезно.

Впрочем, сам по себе титул мало что значит – монархия в Италии упразднена в 1946 году, но королевская семья существует, хотя и не имеет власти в стране.