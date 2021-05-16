Люди с неба: Мигранты умирают, штурмуя Европу в люках для шасси самолетов

Мигранты из третьего мира пытаются попасть в Европу разными способами и часто гибнут в пути. Фото: REUTERS

С 1947 по 2020 год насчитывается по меньшей мере 128 случаев, когда жители разных стран пытались нелегально улететь на самолете. И нет, не в пассажирском салоне, — строжайшая многоступенчатая система безопасности почти исключает проникновение на борт постороннего. Но есть лазейка — колесные колодцы, полости в корпусе авиалайнера, куда убираются шасси после старта. Там вполне может спрятаться человек.

С каждым годом таких «воздушных зайцев» все больше, ведь поток мигрантов, мечтающих любой ценой попасть на богатый Запад, растет. Но что с ними произойдет потом? Ответ не обрадует. Публикуем сокращенный перевод статьи британской газеты Guardian. И напоминаем: ни в коем случае не пытайтесь это повторить.

ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ ЗАМЕРЗШЕЕ ТЕЛО

30 июня 2019 года, юго-западный пригород Лондона. Жилье здесь дорогое, но 31-летнему программисту Уилу — по карману. Помимо компов, у него есть еще одно хобби — наблюдать за самолетами. Посадочные глиссады дюралевых птиц проходят как раз над его коттеджем неподалеку от аэропорта Хитроу.

Погожий воскресный день, Уил следит за одним из них таких самолетов через приложение в смартфоне. Зная местное время и твое местоположение, программа вычисляет номер пролетающего над тобой рейса.

15:38. Вдруг, словно снаряд из бомболюка, из заходящего на посадку самолета вываливается… Что? Неисправная деталь шасси? Мешок с мусором? Уил напряженно всматривается в летящую к земле точку — и с ужасом понимает: это человек.

Авиасудно идет на высоте около километра, после такого не выживают. То, что неизвестный уже мертв — очевидно. Но кто же это? Уил ставит на уши полицию, начинает обшаривать округу. И в трехстах метрах от дома находит его. Обмороженное тело африканца в возрасте около 30 лет.

Если бы не упорство англичанина, «труп неизвестного без документов и иных отличительных знаков» просто сдали бы в морг. Да и лицо несчастного из-за падения было слишком изуродовано, чтобы опознавать по фото. Однако теперь у следствия — возможно, впервые в практике таких случаев — имелась зацепка. Через то самое приложение на смартфоне Уила известен номер злополучного рейса: KQ-100, авиалинии Кении. За разгадкой полиция отправилась туда, откуда самолет вылетел. В Найроби. Тем более, в кармане темнокожего мигранта нашли еще одну улику — пригоршню кенийских шиллингов.

Лагерь мигрантов на греческом острове Лесбос. Фото: REUTERS

ВЫБОР МЕЖДУ СМЕРТЬЮ ОТ ХОЛОДА И УДУШЬЯ

Преодолеть забор аэропорта и добежать до самолета при известном везении можно, особенно в странах третьего мира с традиционным разгильдяйством охраны. Скорее всего, «воздушный заяц» направится к задней стойке шасси. Передняя — на виду, тебя могут заметить с наземного тягача. Да и объем колесных колодцев для задних колес куда больше — проще спрятаться, не опасаясь быть раздавленным при втягивании шасси. Это понимает каждый, имеющий минимальные познания о самолетах. Высота колеса — больше человеческого роста, забраться можно, цепляясь за нарезку шины.

И вот — шум двигателей и ветра, отрыв от полосы, закрытие створок люка. Но в небесах ждет не рай. На высоте 10 тысяч метров столбик термометра упадет до минус 60. Правда, в гидравлических поршнях системы шасси циркулирует жидкость плюсовой температуры. Поэтому в колесном колодце будет слегка теплее — «всего лишь» минус 30-40 градусов.

И главное. В отличие от салона и багажного отделения, технические полости не герметизированы. Давление на высоте 10 км — в четыре раза ниже, чем на уровне моря. Неподготовленный человек, скорее всего, впадет в гипоксическую кому (потеряет сознание из-за недостатка кислорода).

Затем, даже если безбилетный пассажир не умрет от асфиксии и обморожения — к моменту посадки, скорее всего, он будет без сознания. Именно это произошло с безымянным кенийцем, упавшим на Лондон. Когда на высоте километра самолет открыл колесные колодцы и выпустил шасси — бесчувственное тело зайца просто вывалилось из ниши на вираже. Дальнейшее вам известно.

Эксперты предполагают, что таких случаев может быть куда больше. Допустим, зима, полиция находит в пригороде Лондона очередной обмороженный труп без документов (мигранты обычно путешествуют без паспорта — так проще получить убежище на новой родине, наплетя чиновникам о своей нелегкой судьбе под каким-нибудь диктаторским режимом). Никто никогда не подумает, что тело свалилось с облака...

На что же надеются «небесные зайцы», отправляясь в самоубийственный рейс? На чудеса, которые иногда случаются.

Итальянскую Лампедузу атакуют беженцы из Африки. Фото: REUTERS

ВЫЖИВАЮТ В ОСНОВНОМ ДЕТИ

15-летний выходец из Сомали по имени Яхья Абди жил в приемной семье в Калифорнии. Но мечтал увидеть родную мать, томившуюся где-то в лагере для беженцев в Восточной Африке. В 2014 году, перемахнув через ограду аэропорта Сан-Хосе (да, оказывается, такое возможно не только в странах третьего мира), паренек пробрался в авиалайнер, который, по его мнению, летел на Черный континент. Увы — на самом деле точкой назначения самолета были Гавайи. О чем Яхья узнал, лишь попав в руки охраны аэропорта Мауи. Полицейские развели руками: с учетом несовершеннолетия, безбилетнику грозила максимум профилактическая беседа.

Или другой, совсем недавний случай. 4 февраля 2021 года в голландском Маастрихте приземлился самолет «Турецких авиалиний», следовавший из Найроби (да, опять Кения!). И в колесном колодце обнаружился 16-летний темнокожий подросток. Он почти не пострадал и выписался из больницы уже через сутки. На допросе честно ответил:

— Бежал в Европу от африканской нищеты.

Сейчас парень ждет своей участи в голландском центре для мигрантов. Границы ЕС по-прежнему закрыты из-за коронавируса, но прием беженцев — святое.

Почему же подростки выжили в ледяном и почти безвоздушном поднебесье? Есть мнение, что в экстремальных условиях у человека может включаться режим гибернации. Как у современного ноутбука: сел аккумулятор — впал в спячку, на вид словно умер. Но вновь подсоединишь к сети — все работает, долговременная память в порядке. Нечто подобное, вероятно, происходит и с нашими клетками при низкой температуре. Впрочем, проводить натурные эксперименты, где велика вероятность смерти испытуемых, у врачей и ученых желания нет. Хотя очевидно: организм подростка в принципе лучше адаптируется к внешним угрозам, чем взрослый.

Африканские мигранты прибывают на Гран Канариа, в Испанию. Фото: REUTERS

ПРИЗНАЕМ СЫНА СВОИМ… ЗА $200

Так чем же закончилась история безымянного кенийца, свалившегося рядом с домом Уила? Расследовать дело взялся офицер полиции Пол Грэйвс. Ведь если в аэропорту Найроби имеется дыра (во всех смыслах), ею могут воспользоваться не только мигранты, но и террористы. Подложат в колесную полость бомбу — и рейс станет последним.

Расследуя дело, Грэйвс прибыл в аэропорт Найроби. Но столкнулся со стеной молчания. Службы авиабезопасности и полиция категорически отказались помогать лондонскому гостю. Мол, наши системы контроля безупречны, постороннее проникновение исключается. Недружелюбие африканцев имело причины: недавно аэропорт был аттестован по высшему разряду, получив право принимать рейсы из США. А какие неприятные детали всплыли бы при детальном расследовании — бог знает.

Тогда Грэйвс избрал другой путь. Рассказал о «мертвом воздушном зайце» кенийским СМИ. Те подняли шум и вскоре нашли предполагаемых родственников покойного. Телеканал Sky записал трогательное интервью с безутешными родителями, стало известно и имя свалившегося на Лондон парня — Пол Маньази.

Но потом другие африканские репортеры провели собственное расследование (это вообще принцип журналистики — тщательно проверяй то, что написали твои коллеги даже об очевидном случае). Пришли к «родителям», но те почему-то не скорбели, а радовались. Оказалось, предприимчивая семейка, прознав о сенсации, решила выдать себя за «родных этого несчастного», попросив у канала Sky $200 за эксклюзивное интервью. Никакого «Пола Маньази», как вы понимаете, тоже никогда не существовало. Впрочем, упрекать людей за такую предприимчивость трудно — большинство населения Африки живет менее чем на доллар в день.

Расследование зашло в тупик, кенийского «воздушного зайца» похоронили на лондонском кладбище 26 февраля 2020 года. На могиле высечено: «Неизвестный мужчина». Его имя мы уже никогда не узнаем. А вот мотивация очевидна. Бедные по всему миру (особенно сейчас, в пандемию), становятся ещё беднее, и многим самоубийственный полет кажется лучшим выходом, чем прозябание в голоде и болезнях.

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