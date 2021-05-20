Один над океаном

Рекордный перелет Линдберг совершил, когда ему было 25 лет. Фото: wikimedia.org

Океаны существуют для того, чтобы человек по ним ходил. Ради того, чтобы сблизить континенты. Первым человеком, который в одиночестве пересек под парусом Атлантический океан, был датский рыбак Альфред Енсен: сделал он это летом 1876 года. На собственноручно построенном боте преодолел Атлантический океан от Северной Америки до Британских островов, потратив почти семь недель. Имя его хотя и не предано забвению, поминается все же разве только историками.

Океаны существуют и для того, чтобы человек летал над ними - все с той же целью, соединяя материки. И первым беспосадочный перелет через Атлантику совершил Чарльз А. Линдберг, уроженец американского Детройта. Покрыв 6000 км за 33 часа и 29 минут. Но его не забыли.

Линдберг готовился долго и тщательно. Сначала вдоволь, приобретая опыт, полетал над своим континентом, над морем, присматриваясь к ветрам, гуляющим над морскими просторами.

А пресса уже отслеживала едва ли не каждый его шаг. Как только стало известно, что этот длинноногий 25-летний парнишка собирается одним махом шагнуть через океан, его обозвали Летающим глупцом. А когда узнали, что Линдберг отказывается от навигационных приборов, решив обойтись лишь картой и компасом, его и вовсе высмеяли. А Линдберг, и в самом деле отказавшийся от громоздких приборов, сделал это ради снижения веса. Не было на борту «Духа Святого Луиса», как Чарльз окрестил свой одномоторный самолет, даже передатчика, что также было очень рискованно, но и вызвано жесточайшей экономией веса.

Маршрут молодой пилот выбрал вдумчиво: сначала на север, вдоль берегов Америки - к острову Ньюфаундленд. И только потом прямо на восток, через океан, к берегу Южной Ирландии, так путь непосредственно через океан много короче, потом - к Южной Англии и через Ла-Манш - в Париж. Путь не просто разумный, а мудрый, и, надо полагать, Линдберг не один его разрабатывал.

В аэропорту Нью-Йорка «дерзкого мальчишку» провожали в основном репортеры. Он летел через штормы и буйные ветры, сообразно с обстановкой меняя высоту, иногда что-то напевая - потом и вспомнить не мог, что именно. И, когда увидел под собой гористые берега Ирландии, возрадовался, как, наверное, никогда ранее...

В Париже на аэродроме Ле-Бурже его встречала толпа. А дома он мгновенно сделался национальным героем, в его честь устроили празднества, в газетах крупнее портретов не было. Он заслужил.

Через 10 лет в Штатах почти так же будут встречать наших, впервые в мире перелетевших Ледовитый океан через Северный полюс.

КСТАТИ

Чарльз Линдберг известен не только героическим перелетом, но и трагической историей - первым случаем киднеппинга. 1 марта 1932 года был похищен его полуторагодовалый сын. Неизвестные потребовали выкуп в 50 тысяч долларов, но, получив деньги, перестали выходить на связь. Как оказалось позже, малыша никто не собирался возвращать - его задушили сразу после похищения. Эта история легла в основу романа Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе».

Линдберг прославился и во время Второй мировой: несмотря на официальный статус гражданского советника ВВС, он участвовал в боевых вылетах и уничтожил полсотни японских самолетов. Будучи талантливым инженером, он участвовал в разработке автопилота и искусственного сердца. Во второй половине ХХ века обратился к общественной деятельности и стал активно защищать экологию, в частности, выступал за запрещение охоты на китов.