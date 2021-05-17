«Вот это мама троих детей!»: 47-летняя Натали восхитила фигурой в бикини

Певице Натали явно повезло с генами: в 47 лет исполнительница хита «Ветер с моря дул» выглядит, словно студентка. Фото: Инстаграм.

Певице Натали явно повезло с генами: в 47 лет исполнительница хита «Ветер с моря дул» выглядит, словно студентка. В этом в очередной раз убедились подписчики ее Инстаграма. Артистка сейчас отдыхает на Мальдивах и делится отпускными снимками. На своей страничке звезда 90-х опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в радужном бикини. Натали рассказала, что, отправившись на пляж, она обнаружила: принт на ее купальнике полностью совпадает с детской игрушкой, которую она таскает в своей сумке. В доказательство певица сфотографировала радужную пирамидку и себя в бикини.

- Простите великодушно за ракурс, но я опять о веселящих цветных совпадениях. Фото с недавнего отдыха. Верчу в руках детскую пирамидку, которая давно существует в пляжной сумке, и понимаю, что она совпадает с моим новым купальником. Не могла не запечатлеть, - написала певица.

Певица отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит звезда. «Афродита вышла из моря»; «Куколка»; «Какая же вы красавица»; «Отличный ракурс! У вас просто потрясающая фигура»; «Время над вами не властно! Словно юная девушка»; «Стройняшка», - пишут фолловеры под фотографией.

Натали выглядит просто изумительно не только для своего возраста, но и для своего семейного статуса: как-никак она – мама троих детей. Поклонники не преминули вспомнить об этом в комменатриях. «Вот это мама троих детей!» - изумляются они.

Своего младшего ребенка Натали родила четыре года назад (тогда ей было 43 года). Певица уже 28 лет счастливо замужем за продюсером Александром Рудиным. У пары трое детей: 20-летний Арсений, 11-летний Анатолий и самый младший, Евгений, которого певица родила в апреле 2017 года.

Артистка вышла замуж очень рано, в 17 лет. В первые же годы семейной жизни супруги потеряли двоих детей — обе беременности будущей звезды закончились выкидышами. Артистка пребывала в страшной депрессии, из которой она смогла выбраться благодаря любви и заботе мужа. После этого пара десять лет пыталась зачать малыша, но у них ничего не получалось.

- Десять лет у нас с мужем не было детей. В какой-то момент я даже перестала об этом думать. Я с этим смирилась и жила в спокойном состоянии. К отсутствию детей относилась спокойно: живут же люди без них, - рассказывала Натали в одном из интервью. - Когда первым забеременела, восприняла это как чудо. А когда второй раз, то вообще как чудо из чудес!

Натали не скрывает, что делала пластику. После рождения второго ребенка, которого она долго кормила сынишку грудным молоком, ее бюст все-таки потерял форму, и исполнительница легла под нож хирурга. Артистка ничего не говорит по поводу операций на лице и только признается, что регулярно делает «уколы красоты».