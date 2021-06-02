Чем Иркутская область привлекательна для инвесторов

Лайнер МС-21- один из самых перспективных проектов авиастроения России. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области.

Иркутская область - край с богатым экономическим потенциалом. Выбирая регион для локализации бизнеса, инвесторы обращают внимание на то, что именно здесь сошлись все звезды: выгодное географическое положение между Европой и Азией, крупнейшие в России запасы леса, полезных ископаемых и драгметаллов, самая дешевая в стране электроэнергия, мощные производства и научная инфраструктура. Цифры говорят сами за себя: в 2020 году объем инвестиций в основной капитал Приангарья составил 395,3 миллиарда рублей, и это даже на 3,7% больше, чем в 2019 году.

Сегодня в регионе реализуется 121 крупный инвестпроект. И это не предел. Об амбициозных планах, а также способах привлечения и поддержки инвесторов рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области.

- Игорь Иванович, поясните, чем Иркутская область так притягательна для инвесторов?

- Первое - это выгодное географическое положение. Не зря говорят, что Иркутск - середина Земли. Регион находится почти в центре Азиатского материка, на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих Европу с дальневосточными регионами России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Благодаря этому Иркутская область - привлекательный инвестиционный центр для компаний, сотрудничающих с АТР.

Приангарье обладает огромным природно-ресурсным потенциалом. Здесь сосредоточены крупнейшие в России запасы золота - 31%, леса - 11%, природного газа - 8%, угля - 7% и нефти - 3%. Имеются большие запасы каменной и калийной соли, железных руд, редких металлов - тантала, лития, рубидия. Всего в регионе разведано 908 месторождений полезных ископаемых, но распределено лишь около трети. Остаются неразработанными, например, Ангаро-Катские железорудные месторождения или формовочные пески, потребность в которых на российском рынке для производства цемента очень высока. Остается только заходить на территорию и начинать освоение.

Яркое конкурентное преимущество Иркутской области - самая низкая стоимость электроэнергии в стране. Благодаря тому, что в регионе действует 4 гидроэлектростанции и 15 тепловых электростанций, электроэнергия для предприятия составляет всего лишь 0,05-0,06 доллара за киловатт в час!

Интеллектуальный потенциал тоже чрезвычайно высокий. В Приангарье действует 15 институтов Сибирского отделения РАН и 20 научно-исследовательских и проектных институтов. В них рождаются знаковые научные открытия и технические инновации, которые затем внедряются на предприятиях.

- Кстати, о предприятиях. На каком уровне промышленность Иркутской области?

- Скажу без лишней скромности: мы занимаем 1-е место в России по лесозаготовке и 6-е - по добыче золота. Именно в нашем регионе производится свыше половины всей товарной целлюлозы России, а также более трети алюминия, пиломатериалов и ПВХ.

Иркутская область сохраняет лидирующие позиции в Сибири по нефтепереработке и добыче полезных ископаемых. Наш регион - в числе первых по валовому региональному продукту, прибыльности предприятий, налоговой отдаче и инвестициям в основной капитал.

Все это формирует "копилку" инвестиционной привлекательности региона. Не менее важно и то, что в регионе есть свободные промышленные площадки и индустриальные парки для размещения новых производств.

В Иркутской области активно развивается фармацевтическая промышленность. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области.

- Как правительство региона поддерживает инвесторов?

- Для всех, кто готов развивать бизнес на территории Иркутской области, мы создаем максимально благоприятные условия. Так, главный ресурс инвесторов - время, и мы стремимся его беречь. Для этого Корпорация развития Иркутской области сопровождает инвестпроекты по принципу «одного окна», исключая волокиту.

Среди основных мер поддержки - государственные гарантии и льготы по налогам на имущество и прибыль по видам экономической деятельности. Кроме того, предусмотрено "обнуление" налога на прибыль для создания новых производств. То есть в течение пяти налоговых периодов, начиная с получения первой прибыли от продукции, произведенной в рамках инвестпроекта, налог сводится к нулю, а в следующие пять налоговых периодов он составит 10 процентов.

- Назовите самые амбициозные инвестпроекты из всех, что реализуются в Приангарье?

- Сегодня в регионе формируются отрасли, важные для всей России. Взять хотя бы самолетостроение - с 2022 года авиакомпании начнут приобретать пассажирский авиалайнер МС-21-310, оснащенный новейшими отечественными двигателями ПД-14, который производится у нас, в Иркутске.

Стремительно набирает обороты фармацевтическая промышленность. В пандемию в Братске при участии президента России Владимира Путина открыли цех по производству компонентов лекарств, в том числе против COVID-19. Еще один завод по производству активных субстанций для препаратов построят в Усолье-Сибирском.

На севере региона, в Усть-Кутском районе, создают первый в регионе газохимический кластер - полимеры, которые будут там производиться, выйдут на глобальный рынок. А анодная фабрика и алюминиевый завод, строящиеся в Тайшетском районе, обеспечат собственным сырьем российские алюминиевые заводы.

Газохимический комплекс создают в Усть-Куте. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области.

- Какие еще перспективные направления есть в Иркутской области?

- В Иркутской области созданы уникальные условия для развития туризма и отдыха. Главная наша достопримечательность - это Байкал, самое глубокое озеро на Земле, включенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Путешественники со всего мира стремятся побывать здесь и полюбоваться неповторимыми пейзажами. Перспективы развития туризма есть, и предприниматели активно ими интересуются.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ:

121 крупный инвестпроект реализуется в Иркутской области.

Это 2,5 трлн рублей инвестиций.

26 тысяч новых рабочих мест.

2 трлн рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

Экономика региона показывает рост. В Приангарье формируются отрасли, важные для всей России. Это самолетостроение, производство фармацевтической продукции, создание газохимических предприятий, золотодобыча, газификация и многое другое. Крупные инвестиционные проекты пользуются приоритетной поддержкой областного правительства.

«Корпорация развития Иркутской области» сопровождает инвестпроекты в режиме «одного окна», чтобы снизить административные барьеры.