Жаркий май 2021: Синоптики предупредили о «супервысоких» температурах в России

В Москве может быть побит рекорд, который держится с позапрошлого века. Но, по сравнению с другими регионами, в столице ещё прохладно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе во многих регионах России ожидается жара, которая была бы аномальной даже для июля - а уж для календарной весны тем более. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о «супервысоких» температурах, которые продержаться как минимум до выходных:

До +37 градусов - в Тюменской и Курганской областях.

До +36 - в Волгоградской и Астраханской областях, Калмыкии.

До +35 - в Кировской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской областях, Татарстане.

Как видим, в списке самых знойных в стране - не только регионы Южного Федерального округа, но и волжские, уральские и даже сибирские.

Москва и соседние области на этом фоне выглядят оазисом прохлады, хотя и тут майский зной - на грани рекордов. В Москве пик жары придётся на вторник, 18 мая. Солнце раскалит воздух до +31 градуса. А значит, наверняка не устоит температурный рекорд, который держится с позапрошлого века. Пока максимум для 18 мая за все 140 лет метеонаблюдений +29,1 градуса. Такая жарища стояла в Москве в 1897 году. Виновник майской жары - антициклон из Средней Азии, объясняют специалисты центра «Фобос». С юго-восточными ветрами он принесёт в Европейскую часть России раскаленный воздух из пустыни Каракумы.

В Костромской области первый майский рекорд уже есть: 15 мая зафиксированы +29,1 градуса (прежний максимум для этого дня +28,1, установлен в 2013 году).

На северо-западе, в Ленинградской и Новгородской областях, погода тоже курортная, до +30. В середине недели, по расчётам центра «Фобос», и там возможны исторические рекорды. Но потом сразу похолодает, здесь зной не задержится - как и в центре России. Во второй половине недели уже около +20.

А на черноморских курортах, кстати, как? Да едва ли не холоднее, чем на беломорских! В Архангельской области на днях было +28, а в Крыму и Краснодарском крае +22…+27. Но на югах уже во второй половине недели +32, только на пляже под зонтиком и лежать. Правда, вода в Чёрном море пока очень прохладная, около +15 градусов, и купание станет настоящими контрастными процедурами.