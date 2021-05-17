Глава Минздрава назвал три категории людей, которым нужно вакцинироваться от коронавируса в первую очередь

Прививаться от коронавируса нужно всем, но особенно важно это для нескольких категорий людей, пояснил министр. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня напряженная ситуация (c заболеваемостью COVID-19. - Ред.) в городах с высокой плотностью населения, - сообщил в понедельник, 17 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Напомним, в Москве в минувшую пятницу количество случаев заражения коронавирусом выросло сразу на 37% и стало максимальным с 17 января.

При этом в целом по стране, не считая мегаполисов, эпидобстановка остается стабильной, отметил глава Минздрава. Однако это не повод расслабляться, перестать носить маски в людных местах и уж тем более медлить с вакцинацией, подчеркнул Мурашко.

Прививаться от коронавируса нужно всем, но особенно важно это для нескольких категорий людей, пояснил министр. Как можно скорее нужно сделать прививки тем, кто:

- имеет хронические заболевания,

- планирует лечь на операцию или обследование в стационаре,

- собирается на санаторно-курортное лечение.

Напомним, все три российские вакцины, зарегистрированные на сегодня для применения в стране, включают два укола с интервалом в 2-3 недели. Полноценный иммунитет вырабатывается в среднем через 40-42 дня после первого этапа вакцинации.

«Самый главный стимул провакцинироваться - сохранить здоровье. Людям нужно осознать все риски (заболеть и получить постковидные осложнения. - Ред.)», - отметил Михаил Мурашко.