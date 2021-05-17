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Здоровье17 мая 2021 13:45

Глава Минздрава назвал три категории людей, которым нужно вакцинироваться от коронавируса в первую очередь

Также Михаил Мурашко рассказал, где в России самая напряженная ситуация с заболеваемостью ковидом
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
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Прививаться от коронавируса нужно всем, но особенно важно это для нескольких категорий людей, пояснил министр.

Прививаться от коронавируса нужно всем, но особенно важно это для нескольких категорий людей, пояснил министр.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сегодня напряженная ситуация (c заболеваемостью COVID-19. - Ред.) в городах с высокой плотностью населения, - сообщил в понедельник, 17 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Напомним, в Москве в минувшую пятницу количество случаев заражения коронавирусом выросло сразу на 37% и стало максимальным с 17 января.

При этом в целом по стране, не считая мегаполисов, эпидобстановка остается стабильной, отметил глава Минздрава. Однако это не повод расслабляться, перестать носить маски в людных местах и уж тем более медлить с вакцинацией, подчеркнул Мурашко.

Прививаться от коронавируса нужно всем, но особенно важно это для нескольких категорий людей, пояснил министр. Как можно скорее нужно сделать прививки тем, кто:

- имеет хронические заболевания,

- планирует лечь на операцию или обследование в стационаре,

- собирается на санаторно-курортное лечение.

Напомним, все три российские вакцины, зарегистрированные на сегодня для применения в стране, включают два укола с интервалом в 2-3 недели. Полноценный иммунитет вырабатывается в среднем через 40-42 дня после первого этапа вакцинации.

«Самый главный стимул провакцинироваться - сохранить здоровье. Людям нужно осознать все риски (заболеть и получить постковидные осложнения. - Ред.)», - отметил Михаил Мурашко.

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