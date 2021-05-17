Где находился второй Рим: зачем смотреть спектакль «150 причин не защищать Родину»

Следующий показ «150 причин не защищать Родину» - в июне
Вообще, дети в курсе, что Москва — третий Рим.
А где находился второй Рим, не знают.
Вы у своих школьников спросите.
Интересно, что ответят.
Про падения второго Рима, Константинополя в 1423 году, поставлен спектакль в Театр.doc «150 причин не защищать Родину».
Спектакль не новый. Это первая режиссерская постановка основательницы театра Елены Греминой. Она ушла от нас три года назад, в мае.
И каждый год в память о ней спектакль «оживляют».
Очень любопытная постановка. Исторический вербатим. В спектакле стихи кровожадного и беспощадного султана Мехмеда II (трогательные, про любовь). Того самого, что превратил собор Святой Софии в мечеть. Взял Константинополь и много чего там вытворял.
Есть исторические воспоминания янычара. Визирь трогательно рассказывает про детство Мехмеда - такой мальчишка был непослушный...
Почему же пал Константинополь? Кто был предателем? Или не было предательства — было стечение обстоятельств? Почему не помог Запад? Где была Русь? Что это за 150 причин, по которым можно не хотеть защищать Родину?
Все роли в спектакле исполняют женщины. Оно и понятно: при взятии Константинополя мужчины погибли.
- Ты в курсе, что защитники даже не знали, что живут в Константинополе? - спрашивал меня после спектакля знаток истории.
Все роли в спектакле исполняют женщины
- Нет, - вздыхала я.
- Город так и назывался - Второй Рим. Они даже не знали, что называются Византией. Называли себя Восточной Римской империей. Возмутительно, как мало в современных учебниках истории сказано про Византию…
Я не спорю. Правда мало.
Поэтому особенно интересно жителям Третьего Рима посмотреть на судьбу Второго.
Следующий показ «150 причин не защищать Родину» - в июне.