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Здоровье17 мая 2021 16:56

Проветривание защищает от ковида надежнее, чем маски

Доктор Комаровский назвал пять способов защититься от инфекции – согласно последним научным данным
Оксана НАРАЛЕНКОВА
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Высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе можно не допустить, если открывать чаще окна

Высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе можно не допустить, если открывать чаще окна

Фото: Shutterstock

Доктор Евгений Комаровский, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, выступил на своем канале в YouTube с рассказом о том, как коронавирус распространяется и заражает нас на самом деле, и, главное, что нам с этим делать, какие меры защиты действительно работают.

Зацепился доктор за статью в авторитетном медицинском журнале The Lancet, в которой ученые разбираются, какой из способов передачи вируса SARS-CoV-2 является основным. Это важно, потому что от этого зависит и то, какие меры безопасности нужно принимать в первую очередь.

ЛЕТАЕТ ИЛИ ПАДАЕТ?

Доктор Комаровский напоминает, что с момента появления коронавируса, было предположение о том, что он распространяется и передается двумя способами.

- Воздушно-капельный путь. Стандартен и привычен и для вирусов гриппа, и для любых ОРЗ. Когда мы кашляем и чихаем, брызги попадают на другого человека, и таким образом происходит заражение.

- Контактный путь, то есть, через поверхности. Человек, который болеет коронавирусом, оставляет свои «следы» в виде продуктов откашливания и высмаркивания на предметах, до которых потом дотрагивается здоровый человек.

Однако, теперь стало очевидно, что дело тут еще сложнее.

Главный способ распространения коронавируса, ученые в этом уверены, не контактный и не воздушно-капельный, а аэрозольный.

- Разница огромнейшая, - говорит доктор Комаровский. - Воздушно-капельный путь – это наша мокрота, сопли, слюни, это крупные капли, которые могут пролететь от нас на несколько метров и упасть. Аэрозольный путь – это мельчайшие частицы, которые переносятся с потоками воздуха. И практически никакие маски не могут тут нас защитить. Фактически вентиляция помещения и открытые форточки, благодаря которым аэрозоль буквально раздувается, оказываются более эффективным способом профилактики, чем все маски вместе взятые.

Однако это не означает, что можно бросать носить маски. Во-первых, надевая средства индивидуальной защиты, вы в первую очередь бережете окружающих – ведь если вы бессимптомный носитель, вирус может разлетаться из вашего рта: при разговоре, чихании и т.п. Но большая часть его осядет на внутренней части маски, поскольку частицы слюны вместе с вирусом ее не преодолеют. Во-вторых, носить маски в публичных местах нам предписывает закон. И штрафы за пренебрежение ими никто не отменял.

10 доказательств того, что аэрозольный способ распространения ковида главный.

1. Суперраспространители. Есть человек, который, как стало известно, заразил 400 людей вокруг и с большинством из них он не контактировал напрямую. Явно вирус переносился на большие расстояния с потоком воздуха.

2. Заражение без прямого контакта. Огромное количество случаев, когда, например, на кораблях люди были заперты в своих каютах, ни с кем не общались, и, тем не менее, – заражались.

3. Бессимптомный носитель. Человек не кашляет и не чихает, тем не менее, заражает большое количество людей.

4. В помещении заразиться легче, а вентиляция с очищением воздуха уменьшает риск.

5. Внутрибольничное инфицирование. Воздушно-капельный путь при этом исключается – медперсонал в респираторах, масках, защитных костюмах, но люди все равно заражаются.

6. Обнаружение жизнеспособного вируса в воздухе. Это доказали лабораторные исследования.

7. Обнаружение жизнеспособного вируса в фильтрах и воздуховодах вентиляционных систем.

8. Эксперименты над животными. Оказалось, что здоровое животное заражается от больного через воздуховод между клетками.

9. Отсутствие исследований, доказывающих невозможность воздушной передачи.

10. Несостоятельность аргументов в пользу доминирующей роли контактного и воздушно-капельного способов передачи.

ПЯТЬ СПОСОБОВ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ

По мнению доктора Комаровского, ковид теперь вполне можно причислить к ряду летучих вирусных инфекций, знаменитых кори, краснухи и ветрянки.

- Становится понятно, что ковид-19 – это летучая вирусная инфекция, - утверждает доктор Комаровский. – Казалось бы, ну вот и все. Но нет, не все, потому что о мерах профилактики, казалось бы, очевидных и понятных, приходится талдычить годами.

1. Проветривание.

Высокой концентрации вируса во вдыхаемом воздухе можно не допустить, если открывать чаще форточки, не встречаться в закрытых помещениях. Проветривать купе в поездах и открывать окна в маршрутках.

- Ребята, давайте откроем окна! Давайте уже, наконец, бороться с этими клушами и психопатами, для которых открытая форточка в городском транспорте – это чуть ли не самая страшная беда, - говорит Комаровский. – Скажите вашим детям, чтобы в классе всегда были открыты форточки. Если на кого-то плохо действует сквозняк, пусть учится жить в сквозняке.

2. Детектор СО2. С помощью этого прибора можно определить места, где много углекислого газа, а значит, мало свежего воздуха и туда лучше не соваться.

3. Обязательный контроль за наличием и состоянием вентиляционных систем.

4. Все мероприятия, которые можно проводить на свежем воздухе, надо проводить на свежем воздухе. Это же касается и работы ресторанов и баров, в приоритете – открытые веранды, и даже пунктов вакцинации от ковида.

5. Доктор Комаровский уверен, что побороть ковид помогло бы безналоговое производство детекторов СО2, вентиляционных систем и подготовка специалистов по их обслуживанию.

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