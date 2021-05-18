«Дайте нам рабов!» Бизнес заплакал о нехватке мигрантов, лишь бы не поднимать зарплаты россиянам

- Налетай, не скупись! Это не помидорка подорожал! Это я подорожал... Фото: Александр КОНДРАТЮК/ТАСС

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) поспорили фермер-сыровар Олег Сирота, доцент кафедры политэкономии МГУ Максим Чирков, экс-замглавы ФМС России, руководитель Центра исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин и журналисты «КП» Владимир Ворсобин и Дмитрий Стешин.

«НАДО СРОЧНО УРОНИТЬ ЗАРАБОТКИ»?

Владимир Ворсобин:

- В российском правительстве заявляют, что стране не хватает рабочих рук. Конкретно якобы нужно 1,5 - 2 миллиона мигрантов, чтобы заткнуть дыры на стройках и в сельском хозяйстве. Нам действительно так нужны мигранты?

Олег Сирота:

- Как фермер, я должен быть за завоз мигрантов. Ведь у моих коллег-овощеводов, например, плач Ярославны: дайте нам таджиков, узбеков. Или, другими словами, «дайте нам рабов». Условия у этих гастарбайтеров почти рабские - живут в каком-то шалаше, непонятно что едят, кто их лечит. Они полулегальные. Ведь если ты оформляешь мигранта по закону, делаешь ему патент, платишь все отчисления, обеспечиваешь общежитием, питанием, то знаете что? Тогда уже выгоднее нанять своего работника, отечественного! Но в том-то и беда, что никто не хочет соблюдать закон, работодателю нужны рабы. Мы над этими людьми просто издеваемся.

Ворсобин:

- Но если мигранты выгодны производителям, значит, полезны экономике?

Сирота:

- Государству это невыгодно! Объясню на собственном примере - я принципиально не беру мигрантов. Помните, раньше фантазировали: «А что же будет без мигрантов?» Многие кричали: «Стройки остановятся, экономика рухнет!» Тут бахнул коронавирус - таджики, узбеки уехали на родину. И что? Коллеги-овощеводы Московской области, например, вспомнили советское прошлое. Оставшихся без работы барбершоперов, официантов сажали в автобусы, везли на поля для сбора урожая. Так люди нашли себе работу.

В итоге у нас дико выросли зарплаты электриков, так как их коллеги-узбеки уехали. К отечественным электрикам сразу встала очередь! И они вместо 40 тысяч рублей теперь заколачивают 100 тысяч. Аналогично с трактористами. У людей возник интерес к физической работе. Они поняли: одно дело сидеть в офисе и получать 20 тысяч, другое - 50 - 60 тысяч на рабочих местах. Так возвращается интерес к рабочим профессиям.

Ворсобин:

- Но в правительстве, обосновывая приглашение 2 миллионов мигрантов, утверждают: рост зарплат - плохо. Проблема. На 30% выросли зарплаты строителей, из-за чего в России еще выше рванули цены на жилье. Мол, давайте привезем мигрантов, надо срочно уронить заработки.

Максим Чирков:

- А вы представляете, какую долю валового продукта создавали мигранты? Колоссальную! 7,7%. Вы не забывайте, что все развитые страны с большой охотой привлекают мигрантов. И у строительных компаний в России огромные проблемы из-за недостатка рабочей силы, ведь наибольшее число мигрантов именно в строительстве. Что касается российских чиновников, то они заговорили о мигрантах из-за угрозы инфляции. Она разгоняется в том числе из-за дорожающей рабочей силы.

Ворсобин:

- Работодателю легче недоплатить русскому и отдать эти крохотные деньги иностранцу. Государство боится обесценить рубль. Но иностранец заработанные деньги отправит на родину. А наш человек потратит деньги на внутреннем рынке, оживляя нашу родную экономику.

Чирков:

- Это утверждение спорное. 70% денег гастарбайтер тратит на территории России. Когда у вас зарплата 30 - 50 тысяч рублей, а вам нужно купить патент (5 тысяч), поесть, плюс аренда жилья... Они большую часть денег оставляют здесь.

Сирота:

- Одно понять не могу - наше государство бьется над повышением производительности труда. У нас это уже как госрелигия. Включаешь телевизор - там про зарплаты и производительность. Но мигранты их снижают! Мигранты в подавляющем большинстве неквалифицированные, выполняют черновые работы. Помните армейскую поговорку «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор»? То же самое с мигрантами. Вместо того чтобы купить экскаватор, мы нанимаем 5 - 10 таджиков. Поэтому мы проигрываем в технологии.

В Швейцарии по полям активно гоняют роботы, собирающие клубнику. У моего товарища, фермера, раньше собирали смородину узбеки. Но узбеки уехали, деваться некуда, купил товарищ комбайн - вынужденно зашагал в ногу с прогрессом... И доволен! Да и вообще (бьет кулаком по столу), я тоже купил робота за 70 миллионов рублей. Он мне заменяет 12 узбеков. Если бы у меня были узбеки по 30 - 40 тысяч, я бы робота не купил. А я купил робота!

И о нехватке на стройках 2 миллионов человек. Да у нас в стране 3 миллиона бездельников - охранники! Я по дороге сюда, в студию Радио «Комсомольская правда», четырех встретил. Ко мне недавно пришли силовики районные. Говорят: «Вы должны рамки на входе в коровник поставить». И обалдуя, который будет рядом стоять и проверять людей металлодетектором. Государство само плодит бессмысленные должности!

Вывод средств мигрантами из России. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ЗДЕСЬ ЛУКАВСТВО И ОБМАН»

Дмитрий Стешин (спецкор «КП»):

- В начале 2000-х мигранты были полезны. Они дали для нашей экономики серьезный толчок. Но это не может продолжаться бесконечно. Где-то с 2010 года мигранты в России стали обузой. Мы перечеркнули дешевым трудом возможность механизации, автоматизации, да и вообще развития технологий. Я, кстати, даже у себя на даче принципиально не нанимаю мигрантов с лопатами и ищу трезвого местного тракториста. И у меня спокойно получается его нанимать.

Ворсобин:

- Но на что рассчитывает правительство?

Стешин:

- К нам, в Россию, сливают пассионарную мусульманскую молодежь, которая у себя на родине может просто устроить своим среднеазиатским баям революции, если ее не обеспечить едой и работой. Эти баи очень хорошо устроились - Москве они клянутся в союзничестве и общем историческом пути и при этом сносят в своих вотчинах памятники героям Великой Отечественной, а в учебниках пишут о колониальной политике России.

Ворсобин:

- Говорят, принимая мигрантов, Москва платит за лояльную к ней политику азиатских стран.

Стешин:

- Я что-то не припомню, чтобы кто-то из них признал Крым российским. Странная благотворительность в одни ворота получается. Здесь какое-то лукавство и обман.

Мигранты и готовы бы приехать в Россию, но коронавирус не пускает, границы закрыты... Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«В ДЕРЕВНЕ ПРОСТО НЕТ ЛЮДЕЙ»

Чирков:

- Частично, наверное, можно согласиться с тем, что мигранты отбирают у местных рабочие места. Но я все-таки напомню, что в России очень низкая безработица.

Например, 27% трудовых мигрантов находятся в Московском регионе. Но при этом в Москве безработица - лишь 1%. То есть огромное количество гастарбайтеров не мешает находить работу нашим гражданам. И еще - посмотрите статистику - на сколько сокращается количество рабочей силы в России. Не по 100 - 200 тысяч человек в год, а по 500 - 700 тысяч! Мы хотим, чтобы у нас был рост ВВП и производилась продукция?

Ворсобин:

- Предположим, 2 миллиона мигрантов, на нехватку которых жалуется правительство, не приедут. Что будет с экономикой?

Чирков:

- Слава богу, рыночные законы работают неплохо, и потребность в иностранной рабочей силе сейчас настолько велика, что будут просто приезжать нелегально. Но это значит - не будут платить налоги и обойдутся в итоге для страны дороже.

Вячеслав Поставнин:

- Рабочих рук действительно не хватает. Я вам приведу пример южных областей - Астраханской, Волгоградской, Ростовской. Там всегда работали сезонные мигранты. И вот их не стало. Там не то что не идут российские граждане работать (хотя зарплату подняли), в деревне просто нет людей. Местное население не хочет быть сезонными работниками, и все, кто в состоянии, уезжают на севера, в нефтеносные районы. В итоге мы можем столкнуться с проблемой - например, дефицитом овощей, круп... На самом деле до 10% ВВП дают нам мигранты!

Ворсобин:

- Но если на селе из-за отсутствия мигрантов растут зарплаты, значит, скоро люди поймут, что в деревне работать намного лучше, чем в городе?

Поставнин:

- Проблема в демографии. У нас колоссально уменьшается само количество населения.

Ворсобин:

- Но почему русский человек готов ехать на севера, но не работать здесь, рядом?

Поставнин:

- А там зарплата больше, и она постоянная. Они оттуда возвращаются только в короткие отпуска - и обратно. Так обезлюживаются средняя полоса России, Дальний Восток, Сибирь. Только Москва и Петербург, как пылесосы, втягивают в себя население.

Ворсобин:

- Не получим так анклавы иностранных граждан на месте русских сел?

Поставнин:

- Да, именно так и происходит. Потому что вопросами социализации, межнациональных и межрелигиозных отношений никто не занимается. Кстати, почему мигранты создают свои анклавы? Они чувствуют прессинг со стороны властей и даже… местного населения. И собираются в кучу, потому что так им легче решать свои проблемы.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ВСЕ СЪЕСТ

Сирота:

- Фраза «до 10% ВВП дают нам мигранты» - это прям газета «Узбекистан сегодня». У нас убыль рабочей силы идет, потому что каждый год растет количество чиновников-дармоедов. Они просто сидят и бумажки перекладывают. И количество силовиков тоже зашкаливает. А потом выясняется - мы должны завезти мигрантов, чтобы этих бесполезных для страны мужиков в полях и на стройках заместить.

Слушатель Радио «Комсомольская правда» Игорь, Саратов:

- У меня небольшая фирма по ремонту, отделке, дизайну квартир. Когда мигрантам запретили въезжать в Россию из-за пандемии, мы все обрадовались - работы будет много. Но через год мое мнение поменялось. Те российские работники, которые пили, прогуливали, не оттачивали свое мастерство, совсем расслабились - конкуренции-то никакой, спрос и цена растут. Зачем стараться? Получился перекос. Это как в Китае воробьев истребляли - появилась саранча. Экономика от этого страдает.

Чирков:

- В том-то и беда! И еще. Как бы повышение зарплат не съел рост цен, который случится из-за отсутствия мигрантов. Да, звучат цифры - до 50 - 60 тысяч выросли зарплаты, это для многих хорошие деньги. Но когда продукты, жилье подорожают в 2 - 3 раза, я вас уверяю, люди, которые сейчас радуются подобным зарплатам, будут недовольны.

Сирота:

- Я перед эфиром позвонил знакомому фермеру в Калугу. Он выращивает ягоду. 2 года назад не мог собрать ни трактористов, ни людей в поле. А в этом году люди посмотрели - зарплата хорошая, почти как в Москве уже. И у него все в порядке. Остались незаполненными вакансии лишь на точечные специальности... Мы много лет говорим о возрождении русской деревни, но пока там не будет нормальных денег, зарплат, никто туда не вернется!