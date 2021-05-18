Кукольный мертвец чуть было не довел британку до тюрьмы

Женщина забыла спрятать хэллоуинские декорации Фото: Shutterstock

Необычный подарок своим детям сделала на Хэллоуин жительница Великобритании Кара Луиза: из старых тряпок и газет она смастерила покойника.

- Каждый раз мы придумываем с детьми что-то очень необычное и смешное на праздник, - рассказала Кара. – В прошлом году сын спросил меня: «А не слабо ли тебе, мама, сделать мертвеца?». Я немного подумала и сказала, что это проще простого.

Женщина вытащила из кладовой старые вещи, упаковала их в мешок, перевязала веревкой «конечности» и приделала голову.

Дети были в восторге. Когда Хэллоуин закончился, то Кара предусмотрительно убрала декорации в сарай. Но на днях решила сделать уборку и вытащила «мертвеца» на газон перед своим домом.

И тут уже забеспокоились соседи. Увидев из окна, как они решили, человеческие останки, пожилая пара не стала разбираться, в чем дело, а сразу же позвонила в полицию.

- Конечно, я очень удивилась, когда ко мне ворвались люди в форме, - объясняет перепуганная женщина. – Мы не нарушаем закон, живем честно. Чуть в обморок не упала от их сообщения о трупе на моей лужайке.

Стражи порядка попросили Кару осмотреть дом и сад, и уже во время осмотра она вспомнила про праздничный атрибут. И показала полицейским куклу.

Правоохранители удостоверились в «подделке», посмеялись, но посоветовали домовладелице больше не пугать соседей.

Кара пообещала, что припрячет свое творение подальше в сарай, до следующего праздника.

- Раз уж у меня получился такой правдоподобный атрибут, то почему бы не использовать его на следующий Хэллоуин, - решила британка. – Тогда мой декор точно не вызовет ни у кого желания упечь меня в тюрьму.