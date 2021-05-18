«Внимание всем!» — единый сигнал опасности примут в России

В МЧС решили предупреждать о любых тревожных ситуациях одной емкой фразой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В нашей системе гражданской обороны существует целый ряд объявлений, которые соотечественникам буквально кричат в ухо, что где-то рядом случилось или вот-вот случиться нечто тревожное. Или даже чрезвычайное. А, значит, ноги в руки — и бежать.

Предупреждения говорили сами за себя. «Воздушная тревога» - мчимся в метро или бомбоубежище. «Химическая тревога» - надеваем противогазы или хотя бы респираторы. А звучит «Радиационная опасность!» - натягиваем прорезиненный ОЗК ( кто-то привозил такие из армии). Есть и сигнал «Угроза катастрофического затопления!» - ну тут либо на крышу, либо в любое подручное плавсредство. На каждый предупреждающий сигнал существовал и сигнал, тревогу отменяющий.

В МЧС справедливо посчитали, кака сообщает ТАСС, что с развитием технологий число угроз растет, ну а граждане что же, должны запоминать сигнал на любую техногенную или биолого-социальную опасную ситуацию? И , соответственно, по-разному рассчитывать свои действия?

В министерстве по чрезвычайным ситуациям решили, что сигнал «Внимание всем!» (он существует и сейчас - ред. ) - универсальный. Он будет звучать при любой серьезной опасности — а население получит инструкции, как именно действовать при той или иной ситуации, в том числе вышеназванных.

Два с половиной месяца назад, 3 марта многие обратили внимание на звуки сирен и строгий голос именно с этой емкой фразой. В нескольких субъектах страны сигнал и инструкция по оперативным действиям транслировались в общественном транспорте, а также прозвучали в телеэфире.

Прошлой осенью прошло испытание новейшей системы сверхгромкого оповещения. По уровню децибел сигнал можно сравнить с работой отбойного молотка или взлетающего лайнера, а транслироваться он может как в телеэфире, так и через уличные системы светозвукового оповещения.