Погибшие военкоры снова идут первыми

«Комсомолка» переезжает. И берет с собой главную святыню Фото: Иван МАКЕЕВ

В редакции «Комсомольской правды» есть своя сакральная точка сборки. Место, где особым образом настраиваются все системы восприятия - ум, чувства и воля. Это стела «Штыком и пером» с именами погибших в Великую Отечественную военкоров «Комсомолки». 16 фамилий, это очень много для одной газеты.

В редакции «Комсомольской правды» есть своя сакральная точка сборки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже в момент создания стелы, было понятно, что она не станет очередным «дежурным увековечиванием памяти». Ее делал погибший в одной из атак Украинского фронта лейтенант, гениальный скульптор Эрнст Неизвестный. Он, действительно, до конца войны считался погибшим. И нет сомнений, что сделал не просто форму и отливку, а что-то вложил в нее, разуму не постижимое. Когда сам скульптор впал в немилость и уехал из страны, стелу не тронули. Времена были строгие, убрать работу неблагонадежного и переплавить бронзу на водопроводные краны - дело нескольких дней. Но, никому такое даже в голову не пришло! И это был первый звоночек. Может фамилия Гайдара, высеченная на этой стеле, спасла?

Скульптор Эрнст Неизвестный. Фото: Тихонов/РИА Новости

Аркадий Гайдар, военкор «Комсомолки», работавший в партизанском отряде, погиб в 1941-м. И чтобы потом не писали про него «благодарные потомки» в 90-х, нет у него никаких грехов времен «гражданской», вытекли вместе с кровью на железнодорожную насыпь у деревни Лепляево, где военкор «КП» принял свой последний бой. Я часто вспоминал Гайдара в 2014-м, сидя в Славянске, - тоже партизанский отряд в полном окружении и ощущение, что никто из нас не выйдет из этого города живым. Но вышли. Может, Аркадий Петрович присматривал с небес за военкорами своей «Комсомолки» Стешиным и Коцем? И ему точно не было за нас стыдно. Думаю, как и остальным коллегам, чьи имена на этой стеле.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый в списке - Иван Войтенко, погиб при высадке десанта на острова, запирающие Выборгский залив. Я работал на этих островах с экспедицией «Память Балтики» - видел затопленные бронекатера, в одном из которых и остался мой коллега из «КП».

Леонид Лось - погиб в сбитом самолете под Ржевом. Михаил Розенфельд - в кровавых и неудачных боях за Харьков в мае 1942-го.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Имя единственной девушки на стеле - Лилия Карастоянова. После гибели мужа на фронте, прошла диверсионную подготовку и была заброшена в партизанский отряд под Брянском и Гомелем. Погибла в бою в феврале 1943-го…

Много лет стела простояла в историческом здании редакции на улицы Правда. И оказалась в эпицентре жуткого пожара в 2006-м. Все сгорело, но стела выстояла. Только чуть закоптилась... Переехала в новое здание, заняв последний лестничный пролет и создав вокруг себя необъяснимую зону тишины. Поднялся на ступень выше легендарного 6-го этажа (почему-то редакции «Комсомолки» всегда выпадал 6-й этаж, в любом здании) и оказался один на один со своими мыслями, оставив газетную суету под собой. Хотя бы на пару минут перезагрузиться, собраться. «Наши мертвые - нас не оставят в беде».

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вчера молодые парни растянули по лестницам тросы. «Комсомолка» снова переезжает. Стелу демонтируют. И в новое здание редакции она переедет первой.

Так и должно быть.

(Репортаж о переезде и новом месте «КП» - в ближайшие недели)