Александр Мостовой рассказал о клубах РПЛ, вышедших в еврокубки: «Не может же всё время быть так плохо»

Знаменитый футболист подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги Фото: Иван ВИСЛОВ

Завершился очередной сезон Российской Премьер-Лиги. После себя этот розыгрыш точно оставит массу неспортивных вопросов и споров. Что до соревновательной части, то тут тоже есть место сюрпризам и интригам, которые разрешились лишь в последнем туре.

Экс-футболист и эксперт Александр Мостовой рассказал kp.ru, как отреагировал на участие «Спартака» в Лиге чемпионов, а «Рубина» и «Сочи» — в Лиге Конференций. По словам «Царя», в нижней части турнирной таблицы не обошлось без беспредела.

Лига чемпионов: «Зенит», «Спартак»

Питерский «Зенит» снял все вопросы о чемпионстве в РПЛ за три тура до окончания чемпионата, разгромив на своём поле московский «Локомотив». А вот «Спартак» весь сезон шёл в тройке лидеров и конкурировал то с ЦСКА, то с «Локомотивом». Но определиться с местом в еврокубках красно-белые смогли лишь за 7 минут до окончания чемпионата. В итоге — долгожданное серебро и возможность впервые выйти на лигачемпионскую арену с постпобедного сезона.

— Я говорил о том, что «Зенит» должен стать чемпионом, а «Спартак» — быть в тройке. Так что всё закономерно. А говорить о том, что будет дальше в Лиге чемпионов неправильно. Последние годы у нас идёт провал в еврокубках. В этом сезоне просто пустота: всего одна победа на все матчи Лиги чемпионов. Страны с 10-миллионным населением побеждают, а у нас катастрофа. Но не может же всё время быть так плохо, когда-то должно всё наладится. «Зенит» отличается от других команд, у них есть ресурсы. Им можно усиливаться, делать покупки. Другое дело, что они не совсем правильно это делают. Поэтому из года в год проваливаются. Но в этом году «Зенит» со «Спартаком». А кто ещё? «Локомотив» мог быть, но они тоже выходят туда в последние годы и вылетают на групповом этапе, — сказал Мостовой корреспонденту kp.ru.

Лига Европы: «Локомотив»

В этом году лишь одна команда могла претендовать на место в Лиге Европы. «Локомотив» до последнего тура боролся за Лигу чемпионов, но по итогу оказались в Лиге Европы. Во второй по значимости клубный турнир старого света команда Марко Николича попала выиграв Кубок России.

— Не знаю, какие у них шансы. Шансов всегда много, но они очень быстро заканчиваются. В этом году мы умудрились проиграть и венграм, и Израилю. Кому только не проигрывали. «Локомотив» прибавил, конечно. Выдали 11 побед подряд, взяли Кубок. В историю точно попали. Другое дело, сохранятся ли они до следующего сезона. Мы знаем о том, что Чорлука уже точно уходит. Может, ещё кто-то уйдёт. У них хороший состав, молодые влились неплохо. Пабло пришёл и такое ощущение, что он в «Локо» уже лет 10 играет. Это уровень, это класс, — заявил Александр Мостовой.

Лига Конференций: «Рубин», «Сочи»

В новом для Европы турнире от России выступят и новая, и хорошо забытая европейской ареной старая команда. «Рубин» набирал обороты по ходу сезона и после 30-го тура остановился на 4 месте. А «Сочи» доказал всем, что они больше, чем просто фарм-клуб «Зенита», как считают многие. 5 место и победа «Локо» в Кубке позволили команде Федотова принять участие в Лиге Конференций. Хотя для Мостового эти команды в еврокубках — не сюрприз.

— Не сказал бы, что «Рубин» и «Сочи» неожиданные кандидаты на выход в еврокубки. «Рубин» сильно потратился. Возьмите состав «Рубина» нынешний и того чемпионата. Там, наверное, ни одной фамилии нет одинаковой. Купили 15 человек и сделали команды. Про «Сочи» толе уже много говорили, что это дочерняя команда «Зенита». Хороший бюджет, хороший стадион, шикарный климат. Когда они были на верху турнирной таблицы в начале сезона, это не было удивлением. Почему им не выигрывать, если у них шикарные условия и нормальные футболисты?

ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» — мимо

Сенсационным стало и непопадание ЦСКА в еврокубки впервые за 20 лет. Московское «Динамо» также долго штурмовало зону еврокубков, но остановилось лишь на 7 месте. А «Краснодар», наверняка, захочет поскорее вычеркнуть из памяти этот сезон. Старт в Лиге чемпионов обернулся итоговым 10-м местом.

— У ЦСКА когда-то должен был наступить такой сезон. За последние три-четыре года команда сильно обновилась, но на одной молодежи нельзя вытянуть. Пример — «Динамо». Много молодых футболистов, но итог — 7 место. Ясно, что ребята на перспективу. Сейчас им бороться очень тяжело. В «Спартак» пришли опытные Мозес, Промес и были Жиго и Джикия — всё. Молодость и мастерство. Кто в Грозном спас игру? Опытные Промес и Мозес. У «Динамо» дисбаланс. Но Шварцу дали зелёный коридор, он и экспериментирует. А у ЦСКА другая ситуация. К этому всё шло. Но на перспективу у них тоже всё нормально. «Краснодар» разочаровал больше остальных. Они удивили со знаком минус. Команда с большими амбициями, а в итоге — 10 место. Они, конечно, затянули со сменой тренера. Теперь будем смотреть, как они будут выправляться, — рассказал «Царь».

ФНЛ: «Тамбов», «Ротор»

Понижение в классе — ещё одна интрига, которая не отпуска поклонников российского футбола. После объявления об отмене стыковых матчей, осталось лишь понять, кто покидает Премьер-Лигу. Два претендента на вылет «Уфа» и «Арсенал» встречались в очном противостоянии. Третий, «Ротор», бился с «Рубином», но вляпался в историю. Матч в Уфе перенесли на два часа из-за жары, так что и «Уфа» и «Арсенал» знали, что волгоградцы сыграли в ничью. При таком раскладе туляки не теряли ничего, а клубу из Башкортостана достаточно было ничьей. «Ротор» всё же вылетел, но громко и со скандалом.

— То, что произошло в последнем туре, не объяснимо. Это было сильно. Перенесите вместе с игрой «Уфа» — «Арсенал» и матч «Рубин» — «Ротор», назначьте все матчи не на 14:00, а на 19:00 — масса вариантов. Я считаю, что это не совсем правильно и по футбольному. Всегда бывает форс-мажор, но здесь что-то очень странное. «Уфа» и «Арсенал» могли вообще сесть на лавку и смотреть друг на друга. Ничья всех устраивала. А после финального свистка ещё спектакль разыграли: радовались, обнимались, как будто не знали, что «Ротор» в ничью сыграл. Ещё не понимаю отсутствие стыковых матчей. Это ненормально. Переделывают правила за два тура до конца. Почему «Оренбург» не может играть в РПЛ? Они играли там уже. Там нормальный стадион. В любой стране есть такие стадионы. В Европе города-то по 50 тысяч населения. Но они играют же. Здесь нужно идти на какие-то компромиссы, — сказал Александр Мостовой.

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