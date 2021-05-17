«Слуцкий, Семак, Федотов»: Дмитрий Хохлов назвал лучших тренеров и футболистов сезона

Экс-тренер «Динамо» подвел итог прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги и назвал главных героев чемпионата. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сезон 2020/2021 Российской Премьер-Лиги подошел к концу. «Комсомольская правда» и экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов решили подвести итоги чемпионата и вспомнили главные действующие лица сезона. Хохлов назвал топ-тренеров, которые больше всего удивили его своей работой. Также специалист отметил нескольких футболистов, сыгравших ключевые роли и сделавших результат, и рассказал о самом главном разочаровании РПЛ уже минувшего сезона.

— Чемпионат был интересный сам по себе и концовка увлекательная. Интриги держались до последнего тура, за исключением чемпионской. Что касается тренерской работы, я бы выделил Слуцкого, Семака и Федотова. Не стал бы говорить про самого лучшего из них. Эта троица заслуживает наибольшей похвалы. А если все-таки брать лучшего: я не помню, чтобы у нас кто-то три раза подряд становился чемпионом. Семак из этой троицы выделяется. Хотя, еще раз повторю, мне очень понравилось, как сработали Слуцкий и Федотов. Вообще, в этом сезоне очень трудно выбрать лучшего тренера. Опять же, Черевченко тоже добился неплохого результата с «Химками», Марко Николич — с «Локомотивом». Я сужу по игре: как она выстраивалась, как перестраивалась по ходу сезона. Работа Семака, Слуцкого и Федотова мне импонирует, — сказал Хохлов корреспонденту kp.ru.

Разумеется, главные действующие лица на поле не тренеры, а игроки. А новых имен этот сезон на подарил немало. Взять хотя бы сильно омолодившие состав «Динамо» и «Локомотив». Или «Ростов», который в самом начале сезона был вынужден распродавать старую обойму и собирать новую. Хотя некоторые лидеры остались на своем месте. Хохлов отметил и тех, кто уже давно на слуху, и тех, кто только-только готовится выстреливать.

— Многие нравились в этом сезоне, но выделю Крыховяка, Дзюбу с Азмуном, Кварацхелию. Можно выделить и динамовскую молодежь: Захаряна и Тюкавина. Честно скажу, здесь тоже не хочу называть одного-двух. Немножко по-другому я смотрю на игры и на команды. Трудно объяснить и невозможно выделить одного или даже маленькую группу. Если мы говорим про тех, кто приятно удивил, то удивляют всегда новые игроки. Про Захаряна и Тюкавина уже говорил. Можно упомянуть Макарова и того же Кварацхелию. Прекрасно, что появляются новые фамилии. Главное, чтобы они задерживались, а не пропадали опять через какое-то время, — заявил Хохлов.

А вот главным разочарованием сезона для бывшего главного тренера «Динамо» стали не тренера и футболисты, а судьи. Судейский скандалов действительно за прошедший футбольный год набралось на десяток лет. Экс-футболист выразил недовольство и работой системы ВАР.

— Главное разочарование этого сезона — судейство. Много мы обсуждаем работу судей. Очень много непонятных решений, которые могли повлиять на результат. Честно говоря, это уже надоело. Каждый тур мы обсуждаем судейские ошибки. Даже при ВАР мы умудряемся скандалить и отвлекаться от футбола.

Сезон 2020/2021 Российской Премьер-Лиги подошел к концу. «Комсомольская правда» и экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов решили подвести итоги чемпионата и вспомнили главные действующие лица сезона. Хохлов назвал топ-тренеров, которые больше всего удивили его своей работой. Также специалист отметил нескольких футболистов, сыгравших ключевые роли и сделавших результат, и рассказал о самом главном разочаровании РПЛ уже минувшего сезона.

— Чемпионат был интересный сам по себе и концовка увлекательная. Интриги держались до последнего тура, за исключением чемпионской. Что касается тренерской работы, я бы выделил Слуцкого, Семака и Федотова. Не стал бы говорить про самого лучшего из них. Эта троица заслуживает наибольшей похвалы. А если все-таки брать лучшего: я не помню, чтобы у нас кто-то три раза подряд становился чемпионом. Семак из этой троицы выделяется. Хотя, еще раз повторю, мне очень понравилось, как сработали Слуцкий и Федотов. Вообще, в этом сезоне очень трудно выбрать лучшего тренера. Опять же, Черевченко тоже добился неплохого результата с «Химками», Марко Николич — с «Локомотивом». Я сужу по игре: как она выстраивалась, как перестраивалась по ходу сезона. Работа Семака, Слуцкого и Федотова мне импонирует, — сказал Хохлов корреспонденту kp.ru.

Разумеется, главные действующие лица на поле не тренеры, а игроки. А новых имен этот сезон на подарил немало. Взять хотя бы сильно омолодившие состав «Динамо» и «Локомотив». Или «Ростов», который в самом начале сезона был вынужден распродавать старую обойму и собирать новую. Хотя некоторые лидеры остались на своем месте. Хохлов отметил и тех, кто уже давно на слуху, и тех, кто только-только готовится выстреливать.

— Многие нравились в этом сезоне, но выделю Крыховяка, Дзюбу с Азмуном, Кварацхелию. Можно выделить и динамовскую молодежь: Захаряна и Тюкавина. Честно скажу, здесь тоже не хочу называть одного-двух. Немножко по-другому я смотрю на игры и на команды. Трудно объяснить и невозможно выделить одного или даже маленькую группу. Если мы говорим про тех, кто приятно удивил, то удивляют всегда новые игроки. Про Захаряна и Тюкавина уже говорил. Можно упомянуть Макарова и того же Кварацхелию. Прекрасно, что появляются новые фамилии. Главное, чтобы они задерживались, а не пропадали опять через какое-то время, — заявил Хохлов.

А вот главным разочарованием сезона для бывшего главного тренера «Динамо» стали не тренера и футболисты, а судьи. Судейский скандалов действительно за прошедший футбольный год набралось на десяток лет. Экс-футболист выразил недовольство и работой системы ВАР.

— Главное разочарование этого сезона — судейство. Много мы обсуждаем работу судей. Очень много непонятных решений, которые могли повлиять на результат. Честно говоря, это уже надоело. Каждый тур мы обсуждаем судейские ошибки. Даже при ВАР мы умудряемся скандалить и отвлекаться от футбола.

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