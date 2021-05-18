Странное поведение Филиппа Киркорова на Евровидении вызвало оторопь

Киркоров продюсирует участницу от Молдавии Наталью Гордиенко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Роттердам принял участников и их делегации из 39 стран, которые прилетели в Нидерланды на Евровидение 2021. Совсем скоро состоится первый полуфинал конкурса, где предстоит выступить под номером три российской участнице Маниже с песней "Russian Woman". Ну а пока поклонники песенного смотра обсуждают еще одного представителя России - Филиппа Киркорова.

Неоднозначное поведение Филиппа Киркорова на открытии Евровидения 2021 удивило фанатов и вызвало у них оторопь. Под роликом с участием российского артиста идет бурное обсуждение.

Киркоров продюсирует участницу от Молдавии Наталью Гордиенко с песней "Sugar". Во время беседы ведущей открытия шоу с вокалисткой Киркоров долгое время снимал происходящее на телефон, махал им в камеру, то снимал, то надевал маску.

Когда Гордиенко представила собеседнице продюсера, которого назвала "звездой Евровидения", Филипп оживился. "Мы столько лет принимаем участие в Евровидении с нашей командой мечты. Впервые с Димой Биланом, затем с Ани Лорак, Сергеем Лазаревым, а теперь с Натальей Гордиенко. Я так счастлив быть здесь сегодня", - рассказал он.

После этого продюсер обнял подопечную и назвал ее "бриллиантом". Киркоров также рассказал, что с ним очень тяжело работать. А потом музыкант внезапно сообщил, что его подопечная, как и он сам, в одиночку воспитывает своих детей. После этих слов исполнитель достал пакет с конфетами и съел по одной на пару со своей подопечной, произнеся название ее песни "Sugar".

Пользователи соцсетей стали обсуждать поведение Киркоров. Некоторые отметили, что певец вел себя странно. "Киркоров на своей волне", "Зачем он надел маску, а затем снял через двадцать секунд?" - пишет публика. Другие принялись шутить, что продюсер "держит Гордиенко в заложниках.