В вытрезвители смогут забирать из квартир

Забрать в вытрезвитель можно будет лишь тех, кто уже не способен сам ходить или «ориентироваться в пространстве». За банку пива, выпитую на лавочке, вряд ли увезут Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

С 1 января уже заработал закон, возвративший в Россию вытрезвители. Но перед тем, как забирать пьяных с улиц, надо было принять правила: кто, как и откуда сможет это делать. И вот, наконец к лету, МВД и Минздрав правила утвердили, осталась малость - чтобы их зарегистрировал и опубликовал Минюст. Тогда они станут официально действующими.

Но уже сейчас, заглянув в эти правила, можно понять - чего ждать любителям пьяных гулянок. Разбираемся.

1.

Забрать в вытрезвитель можно будет лишь тех, кто уже не способен сам ходить или «ориентироваться в пространстве». За банку пива, выпитую на лавочке, вряд ли увезут.

2.

В вытрезвитель можно отправиться практически из всех общественных мест: с улицы, сквера, площади, стадиона, вокзала, аэропорта и так далее. Полиция имеет право ссадить пьяного с поезда дальнего следования — многодневный запой по дороге во Владивосток уже не устроишь, можно проснуться в казенной постели на богом забытом полустанке.

3.

И вот новшество, до которого не додумались даже в СССР, где вытрезвители были по всей стране. У полиции появится право увезти пьяного … даже из дома! Но только, если выпивший ведет себя агрессивно, способен «причинить вред жизни и здоровью», «нанести ущерб имуществу». Забрать из квартиры можно только по вызову: кто-то, кто живет с буйным выпивохой, должен сначала позвонить в полицию и написать заявление.

4.

В вытрезвитель будут забирать и за наркотическое, и за токсическое опьянение, а не только алкогольное. Как именно будут вытрезвлять, мы, к сожалению, пока не знаем. Известно лишь, что пьяному дадут хорошо выспаться, а услуги «храмов трезвости» закон разрешает сделать платными. Как клиенты будут рассчитываться утром, если ночью успели пропить все, - не известно. Видимо, пришлю счет на дом.

Пока не сообщалось ни об одном открытом в России вытрезвителе. Делать это будут муниципальные власти, вероятно в партнерстве с частным бизнесом. Но если правила доставки граждан для отрезвления согласованы, ждать осталось недолго.