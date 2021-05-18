Рядом с музеем-заповедником «Херсонес Таврический» появится филиал Артека

В планах выстроить образовательную систему обмена Фото: Евгения ГУСЕВА

Участники проекта «Корсунь» и смен лагеря «Артек» смогут присоединиться к иммерсивным формам образования на базе музейного комплекса «Херсонес Таврический». В школе планируется углублённое изучение гуманитарных наук, археологического, исторического и эстетически-художественного направлений. Для будущих учеников планируется высокая система отбора поступления. Общегородская школа города Севастополя планирует вместить 770 мест.

Вопрос о создании центра подняла студентка СевГУ на встрече президента РФ с представителями общественности. Президент России Владимир Путин ранее поддержал создание в Херсонесе филиала «Артека». Глава государства положительно отнёсся к идее, озвучил план создания в «Херсонесе Таврическом» новых музеев и молодёжного просветительского центра «Корсунь».

«В планах выстроить образовательную систему обмена, где ученики проекта «Корсунь» смогут иметь доступ к международной образовательной программе лагеря «Артек», главная задача которой – раскрыть способности детей, поступивших в лицей» - сообщила пресс-служба фонда «Моя история»

Преподавателями в образовательном проекте станут выпускники музейной кафедры СевГУ. Нынешние студенты обучаются по направлениям «Организация туристско-экскурсионной деятельности», «Музейная педагогика», а также учебной и производственной музейной практики, на базе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Подготовка кадрового резерва для будущих просветительских проектов для школьников, фонд «Моя история» начал с действующих программ «Школа волонтеров» и «Волонтеры наследия». Набор в проекты осуществляется ежегодно.