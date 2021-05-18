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Политика18 мая 2021 18:47

Что ждет в случае конфликта натовский десант в Крыму

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец оценил сообщение Business Insider об учениях американских «морских котиков»
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
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Крым мог бы стать идеальным кладбищем для тех иноземцев, которые вознамерятся его захватить

Крым мог бы стать идеальным кладбищем для тех иноземцев, которые вознамерятся его захватить

Фото: REUTERS

Известный своими "сливами" конфиденциальной информации новостной портал Business Insider решил побаловать читателей чем-то вроде сенсации. Он рассказал о том, как НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму.

И что же привело автора публикации к такому выводу? А вот что. Он считает, что учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, проведенные в начале мая командованием специальных операций США в Европе, направлены на отработку маневров в случае конфликта с Россией. А Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения военно-морских сил (ВМС).

Далее в статье Business Insider говорится, что команды "котиков" могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли. Отработка маневров коснулась и экипажей боевых катеров специального назначения ВМС США. Военные тренировались эффективно действовать в разных водоемах. Один из бойцов в беседе с с сотрудником портала заявил, что главными преимуществами катеров являются скрытность и огневая мощь.

Экипажи боевых катеров специального назначения могут скрытно доставлять "морских котиков" к российским объектам в Крыму".

Ну а теперь давайте разбираться в этой "сенсации". Наверное, каждый крымский школьник знает, что корабли и самолеты НАТО почти постоянно пасутся у морской и воздушной госграницы России в районе полуострова. Совершенно понятно, что делают они это не из праздного "туристического" любопытства, с конкретной целью - проверить уровень защиты Крыма с суши и с воздуха, на воде и под водой. А заодно - "прицелиться" к российскому полуострову (который, кстати, по "степени обороноспособности" и мощи самодостаточной группировки относится к самым защищенным регионам России наравне с Калининградской областью).

Что же касается вывода автора публикации о том, что "Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения военно-морских сил США", то я бы ответил ему так - "Крым мог бы стать идеальным кладбищем для тех иноземцев, которые вознамерятся его захватить". Там, кстати, немало кладбищ тех, кто в разные века приходил на полуостров с мечом.

И морских "котиков" НАТО никто на крымском берегу (и даже на дальних подступах к нему) с хлебом-солью встречать не будет, - они попадут в ад, устроенный им противодиверсионными силами Черноморского флота на воде и под водой.

Как наивная бравада выглядит и "умозаключение" о том, что "боевые катера специального назначения могут скрытно доставлять "морских котиков" к российским объектам в Крыму". Рык этих крупных посудин слышен за несколько километров, - какая уж тут "скрытность"? А береговая охрана Пограничной службы ФСБ и части береговой обороны Черноморского флота несут вахту в круглосуточном режиме. Правда, автор статьи в Business Insider к концу ее вроде как прозрел и ехидно заметил, что "Москва лишает Вашингтон господства на море и воздухе".

Вот это уже резонно и объективно. Ну а чтобы повнушительней показать намерения НАТО в крымском регионе, Business Insider делает особый акцент на том, что учениям американских военных присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Румынии, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии. Как говорится в старом армейском анекдоте: "Е-мое, где же мы вас хоронить будем?!"...

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