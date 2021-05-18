Виктория Токарева: «Актрисы, которые рассказывают: «не дала, и режиссер порушил мою карьеру» либо дуры, либо пораженки»

Виктория Самойловна очень хорошо разбирается в женской психологии Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вот уже три недели идут споры, права ли Елена Проклова, что спустя 50 лет раскрыла шокирующие подробности своей личной жизни. В передаче «Секрет на миллион» на канале НТВ она рассказала о домогательствах со стороны очень известного актёра. Ему было тогда за 30, а Проклова была 15-летним подростком. Они вместе снимались.

Одни горячо поддержали актрису. Другие не поняли, зачем на весь белый свет делиться подробностями своей частной жизни. Особенно когда тебе под 70 лет. Смотреть на это неудобно, хочется отвести глаза. И думаешь: зачем это надо? Этот вопрос мы задали не Елена Прокловой, а писательнице Виктории Токаревой. Во-первых, Виктория Самойловна очень хорошо разбирается в женской психологии. Это прочитывается в каждой ее книжке. Во-вторых, она знакома с Еленой Прокловой. Актриса снималась в фильме «Мимино», где Токарева была одним из авторов сценария.

- Тема сексуального домогательства, харрасмента сейчас в тренде. Она пришла к нам из Америки, где актрисы пожаловались на продюсера Харви Вайнштейна, - считает Виктория Токарева. – Эти актрисы вспомнили вдруг, что много лет назад Вайнштейн предлагал им главную роль и гонорар в миллион долларов в обмен на сексуальные отношения. В то время каждая из них была готова бежать впереди собственной тени ради денег и славы, что является самым желанным для актёров. Но прошли годы. Актрисы постарели и снова захотели внимания. И тогда они пожаловались на Вайнштейна и его, больного и старого, посадили в тюрьму, хотя, с моей точки зрения, он ни в чем не виноват. Он им дал деньги и славу, как они и хотели. Они ему - своё молодое тело. Это была честный договор.

Теперь и наши актрисы на примере американских коллег увидели, где можно заработать деньги и славу, и тоже пошли тем же путем. Елена Проклова, как и большинство актрис, очень болезненно переживает потерю внимания и красоты.

- Думаете, все еще переживает из-за потери внимания и красоты?

- У женщины это никогда не бывает в прошлом. Особенно у красавицы и секс-бомбы. Когда Проклова снималась в «Мимино», она была очень сексуальна. Её стюардесса Лариса Ивановна - мечта, идеал любого мужчины. У нее был тогда другой нос, который ей очень шел. Но она пошла на пластическую операцию, что опасно, ради своих каких-то устремлений и задач. Это о чём говорит? О том, что ее ничто не остановит. Операция ведь могла быть неудачной. Но она готова идти на риск.

- У неё на съемках был роман?

- Этого я не знаю. По-моему, в нее был тогда влюблен Олег Янковский. Но он не собирался на ней жениться. У него была семья, которую он не хотел разрушать. Ему нравилось, что Лена обеспечивала ему «левый» роман. Янковский демонстрировал ей бесперспективную страсть. Как и Олег Табаков. А Проклова этого не хотела, ни одна женщина не хочет гонять порожняк. Зачем время терять? Если бы Табаков действительно позвал ее замуж, она бы пошла. Это история про то, что любить любили, но до загса не довели. На мой взгляд, ее женская судьба могла бы сложиться интересней. Трое ее мужей не были звездными.

Ее признание в программе «Секрет на миллион» - это поведение обиженной женщины. Это ее месть за то, что к ней остыли. Как писал поэт Тютчев: «Зима недаром злится, прошла ее пора…». Если бы Проклова вышла замуж за Билла Гейтса, и была бы сейчас в шоколаде, она бы никогда ни за какие миллионы не стала бы рассказывать то, что она рассказала в этой жёлтой передаче.

- Зато ее как «знамя» подняли другие…

- Такие же пораженки. На днях я посмотрела передачу («Звезды сошлись» на канале НТВ - Ред.), где симпатичная женщина Ангелина Вовк рассказывала, что в молодости поступала во МХАТ. И один известный артист ей сказал: если хотите работать в театре позвоните мне вечерком. Она не стала ему звонить. И пошла в театр Маяковского. И там ей тоже сказали: пусть позвонит этот известный артист. Видимо она подразумевала, что этот артист хотел от нее секс в обмен на трудоустройство. Поэтому она не пошла ни во МХАТ, ни в театр Маяковского. Я же думаю: Ангелина Вовк не попала ни в один, ни в другой театр не потому, что ей предложили секс, а она отказалась. А потому, что радиация ее таланта была очень слабой.

Для режиссера талантливая актриса – это инструмент. Как хорошая скрипка для скрипача. Она ему необходима гораздо больше, чем секс. Истории про то, что «я ему не дала и за это он сломал мне творческую судьбу» (примерно об этом рассказывала Ирина Безрукова – Ред.) – это истории для дураков. Умный человек поймет, откуда ветер дует: перед ним - обиженная женщина, которую не взяли в театр (или в кино), потому что она бездарна. Дала она режиссеру или не дала – никого не интересует. И выходить с этой темой на телевидение – все равно, что расписаться в собственном поражении. Актриса, которая рассказывает, как ей мстили за то, что она отказала режиссеру в сексе, просто дура. И на лбу у нее написано слово пораженка.

- Но вы тоже в своих книжках пишите очень личные истории, в том числе о себе…

- Дело не в том, о ком я пишу. А в том, как я про это рассказываю. Однажды я выступала на встрече со студентами. Там был один историк, который, как и я, был в составе выступающих. Он стал рассказывать студентам, что Андрея Дмитриевича Сахарова его жена Елена Боннэр била тапком по лысине. При этом Боннэр его загоняла в туалет, чтобы он не смог от нее убежать. И там, в туалете, била по лысине… В том, что это был правдивый рассказ, я не сомневаюсь, потому что Боннэр вполне могла бить мужа тапком. А Сахаров, по своему характеру, не сопротивлялся и тем более не давал сдачи. Он мог только закрыться руками. Но зачем нам это знать? Должна быть культура памяти. Это не наше дело, била Сахарова Боннэр или нет. Потому что Сахаров – великий ученый, правозащитник и нравственный ориентир. Это очень большая личность, знаковая фигура. Мы должны его уважать, а не унижать своими воспоминаниями. То же самое - Олег Табаков. Всем же понятно, по крайней мере в творческой среде (и не только в творческой – Ред.), кого имела в виду Проклова, когда рассказывала свою историю. Когда ей было 15 лет, она снималась в фильме «Гори, гори, моя звезда…» вместе с Табаковым.

Кто такой Олег Табаков? Это создатель театра – «Табакерки». Табаков - великий, большой артист, который оставил после себя замечательные работы. Это талант и знаковая фигура. Он вырастил учеников, среди которых прекрасные актеры: Евгений Миронов, Владимир Машков и многие-многие другие. Как можно на многомиллионную аудиторию рассказывать о том, что они с Прокловой делали в лесу?! Как Прокловой не стыдно?! Я запомнила это слово, которое она сказала, но повторять не хочу. Мало ли как ведет себя человек наедине со своим телом. Это его личное дело. Даже если это и правда, как и то, что Боннэр била Сахарова тапком по голове. Я даже допускаю, что Табаков мог приставать к 15-летней нимфеточке, потому что он мужчина. Мужчины полигамны.

Но то, что она о нём рассказывает, это как? По отношению к большому художнику? Юная Проклова должна была видеть не только его физиологию, но и сущность творца. Она же тоже актриса. Тогда другой вопрос: зачем она об этом сейчас вспоминает? Чтобы получить миллион? Или чтобы вернуть к себе внимание? Она захотела и денег, и внимания, как те американские актрисы, о которых я говорила в начале. Потому что ее поезд ушел, и рельсы разобрали. И она получила деньги и внимание в обмен на репутацию. Как сказала Марина Зудина: «Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь к себе внимание». И самое обидное в этих словах – «пожилая женщина». Проклова хорошо выглядит для своего возраста - ей 67 лет. Но… это возраст бабушки. Причем не молодой, а довольно зрелой бабушки. Думаю, сейчас весь этот скандал, который она раздула, ей очень неприятен. Когда человек нарушает нравственные законы, в нем самом что-то разрушается.

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