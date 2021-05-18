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Общество18 мая 2021 22:00

Первый полуфинал "Евровидения" стартовал в Роттердаме

Российская участница Манижа выступит 18 мая под третьим номером
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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18 мая певица Манижа представит Россию на "Евровидении"

18 мая певица Манижа представит Россию на "Евровидении"

Фото: REUTERS

18 мая в Роттердаме стартовал первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2021". В этом году представлять Россию будет исполнительница Манижа, которая выступит третьим номером.

29-летняя певица исполнит нашумевшую песню "Russian Woman". Вместе с ней на сцене будет еще четыре человека - это бэк-вокалисты.

Ранее сообщалось, что певица Манижа стала участником от России на конкурсе "Евровидение-2021" по итогам национального отбора и зрительского голосования. Россия принимает участие в "Евровидении" с 1994 года. На сегодняшний день на счету нашей страны одна только одна победа (Дима Билан), четыре "серебра" (Алсу, Дима Билан, "Бурановские бабушки", Полина Гагарина) и четыре "бронзы" ("Тату", "Серебро", дважды Сергей Лазарев).

Смотреть прямую онлайн-трансляцию первого полуфинала Евровидения-2021 можно на нашем сайте.

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