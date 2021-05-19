Проект «Украина» в США задумали еще 73 года назад

Проект «Украина» начался вот с таких майданов? Не совсем так. Его задумали в Америке еще задолго до этого. Фото: Ivan Sekretarev/AP/East News

Американский проект «Украина», как полагают многие эксперты, начался с первого майдана 2004-го и обрел форму гражданской войны после свержения Януковича в 2014-м. Но это, оказывается, не совсем так.

СЕКРЕТНАЯ ДИРЕКТИВА

Все было задумано американцами еще 73 года назад. И «упаковано» в совсекретную директиву совета нацбезопасности 20/1 от 18 августа 1948 года «Цели США в отношении России».

В директиве есть раздел «Раздробленность или территориальная целостность». Его авторы размышляют, что делать США при победе над СССР «в результате военных действий», если «политические процессы в России пойдут своим курсом».

И как тогда представляли американские аналитики и футурологи - что такое Украина?

«Чтó будет для нас более выгодным: сохранение территории СССР под управлением одного режима или раздробленность? Если территории останутся под единым управлением (в своем большинстве), то каковой должна быть степень федерализации будущего правительства России? И что делать с основными меньшинствами, например с Украиной?» - задавался вопрос в директиве.

Украину США признавали «наиболее продвинутой страной под властью России».

«Украинские националистические организации вели бурную деятельность за границей. Украина должна быть освобождена от влияния России. Но нам следует обращаться с подобным утверждением крайне осторожно. Его простота может быть осуждена в рамках реалий Восточной Европы», - признается в директиве.

«ПОПЫТКИ ОТДЕЛЕНИЯ БУДУТ ПАГУБНЫМИ»

Американцы понимают необходимость что-то сделать для «защиты позиций Украины в будущем».

«Пока украинцы являлись важной и особой составляющей Российской империи, они не демонстрировали признаков нации, способной взять на себя ответственность независимости перед лицом великорусской позиции. У Украины нет четких этнических или географических рамок», - обидная для нынешнего Киева констатация!

В директиве фиксируется, что «города на территории Украины были в основном русскими или еврейскими».

«Основой чувства национальной самобытности является чувство «отличия», основанное на своеобразном крестьянском диалекте и незначительных различиях в традициях и фольклоре. Политагитация - это работа нескольких «романтиков-интеллектуалов», которые не имеют большого представления об ответственности правительства», - признается в документе от 1948 года.

Там констатируется, что «экономика Украины тесно связана с экономикой всей России». И «попытки отделения украинской экономики от экономики России будут столь же неестественными и пагубными для нее, как, например, попытки отделить кукурузный пояс (ряд американских штатов, где традиционно выращивают кукурузу. - Ред.) от экономики США».

«СЛИШКОМ БЛИЗКИ К РУССКИМ»

Американцы признают: «Народы, говорящие на украинском диалекте, были разобщены, так же как и те, кто говорил на белорусском». В Европе, пишут они, «основным фактором, определяющим национальную принадлежность, всегда была религия».

«Мы не можем быть безразличны к чувствам великороссов. Любой политический курс США, рассчитанный на долгосрочную перспективу, должен строиться на принципах сотрудничества с ними. Территория Украины является частью их национального наследия. Потому решение о полном отделении Украины от остальной России вызовет лишь негодование. Его осуществление возможно только с помощью силы», - говорится в директиве.

Украинцы, полагали в США, «слишком близки к русским, и это не позволяет им позиционировать себя как что-то отличное от русских... судьба вынуждает их иметь соответствующие отношения с Россией».

«Оптимальным вариантом станут отношения, построенные на принципе федерализма. Украина получит... степень политической и культурной свободы, но будет зависимой в экономическом и военном плане. Подобная модель отношений сможет отвечать и интересам русских. Скорее всего, цели США в отношении Украины могут осуществляться в указанных рамках», - значилось в документе.

Эксперты заявляли, что США «не должны занимать прорусскую или проукраинскую позицию»: «Мы должны будем подыскать для украинцев приемлемое положение среди народов России, неотъемлемой частью которой они всегда являлись. Хотя мы и не должны преднамеренно стремиться к усилению сепаратистских настроений на Украине, мы и не должны препятствовать независимому режиму на Украине, если таковой появится там без нашего вмешательства».

И далее, продолжая эту мысль: «Если мы будем противиться этому, это будет означать для нас нежелательную ответственность за вмешательство в развитие России. Россия постоянно будет бросать вызов подобному режиму. Если бы Украина смогла успешно обеспечивать себя, это позволяло бы говорить, что вышеприведенный анализ был неточным и что Украина имеет моральное право на независимый статус. Мы должны занимать нейтральные позиции, пока наши военные или экономические интересы не будут затронуты...

Нам стоит проявлять осторожность и не противостоять попыткам (получения независимости. - Ред.), так как это лишит нас симпатии национальных меньшинств. Но мы не должны считать себя обязанными помогать им, особенно если для этого нужна наша военная помощь».

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Цари строили гороода, а СССР – территорию

Фундаментальная ошибка в нашем госстроительстве была совершена 30 декабря 1922 года. Тогда РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР подписали договор об образовании СССР. До того Украина была частью России. Понятия «Украина как государство» не существовало.

Русский царь Алексей Михайлович в 1630 году построил крепость Харьков. В 1655-м он указал малороссам, бежавшим от поляков, селиться в городе Сумы.

В 1754 году императрицей российской Елизаветой Петровной заложен Елисаветград (Кировоград).

Российская императрица Екатерина II в 1770 году основала Александровскую крепость (Запорожье). В 1776-м она же основала Днепропетровск. В 1794 году по ее приказу основана Одесса, в 1795-м - Луганск. В 1789-м князь Григорий Потемкин начал строительство верфи на реке Ингул, где вырос Николаев.

По итогам русско-турецкой войны 1768 - 1774 годов Крымское ханство было признано независимым, а в 1783-м Крым вошел в состав России. После разделов Польши в 1772 - 1795 годах большая часть Правобережной Украины, в том числе Подолье, Волынь, вошла во владение Российской империи.

На присоединенных к России степных землях Запорожья и Тавриды на месте казацких и татарских поселений основываются русские города Кривой Рог (1775), Херсон, Мариуполь, Севастополь (1783), Симферополь, Мелитополь (1784).

Осенью 1939 года Западная Украина была занята Красной армией и присоединена к УССР. В 1940 году после вступления советских войск в Румынию к УССР была присоединена часть Бессарабии, Северная Буковина и область Герца.

В 1945 году согласно договору СССР с Чехословакией к Украине была присоединена Закарпатская область.

А в 1954-м из состава России в состав Украины был передан Крым.

Благодаря сначала Российской империи, а затем советской власти Украина обрела большую территорию. Советская украинизация превратила украинский язык из бытового диалекта в литературный, появилась национальная интеллигенция, обостренное национальное самосознание. У части граждан переросшее в нацизм.

В начале ХХ века в рядах украинских националистов было несколько сотен радикалов. В период Великой Отечественной их счет пошел на десятки тысяч. Идеи превосходства своей нации в итоге оказались для многих украинцев привлекательнее идей равенства и дружбы народов. А в начале XXI века президент Украины Кучма уже выпустил книгу «Украина - это не Россия».

Но это исторический нонсенс!

Что подтверждала даже директива США 1948 года.