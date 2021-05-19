1967 год. Советские военспецы (слева направо) Чистосердов, Федоров, Саблин, Георгиевский и Кузенко во Вьетнаме, где обслуживали полк ПВО, сбивший 34 американских самолета. (Фото из архива военного инженера, участника боев во Вьетнаме Виктора Болярского.) Фото: Личный архив

Холодная война породила десятки локальных войн и конфликтов, во многих из которых негласно принял участие Советский Союз. Наши парни воевали под своими и чужими фамилиями в небе Китая и Кореи, в джунглях Вьетнама и Никарагуа, под солнцем Эфиопии и Анголы...

По данным Института военной истории Минобороны РФ, в локальных войнах после Великой Отечественной советские безвозвратные потери составили 2035 человек, в том числе в Эфиопии - 33, в Египте - 49, в Корее - 315, в Китае - 936 человек...

Советские военные специалисты у сбитого американского самолета. На переднем плане: Виктор Болярский, сзади (слева-направо) Юрий Георгиевский, Константин …, Вячеслав Саблин, Алексей Чистосердов, Виктор Фёдоров. г. Хайфон, Вьетнам. 1967 год Фото: Личный архив

Долгое время наше участие в этих войнах замалчивалось. Большая часть архивов об этом и сегодня под грифом «Совершенно секретно». Людям неизвестны подвиги наших солдат, военспецов, советников, выполнявших интернациональный долг. Указы об их награждении не публиковались. На Родине им нет памятников, в их честь не названы улицы... Уверены: люди, внесшие вклад в славную летопись наших Вооруженных Сил, достойны всенародной памяти.

Это и подвигло нас выпустить книгу «Тайные войны СССР: от Сталина до Горбачева. Главные документы» (ранее в этой серии выходили «Главные документы Великой Отечественной войны», «Сталин. Главные документы», «Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, СМЕРШ, КГБ» и другие).

Сегодня можно спорить, насколько решения о вводе войск в другие страны были в интересах Советского Союза. Мы не беремся оценивать их политическую целесообразность. В книге мы расскажем, почему, как и ради чего оказался наш солдат вдали от Родины, за что сражался и умирал. Эти люди, приняв присягу, выполнили свой долг до конца. И никакой другой оценки, кроме уважения к ним, быть не может.

Советский военный инженер Виктор Болярский (на фото справа) с вьетнамскими военными, детьми и своими коллегами. Из личного архива Болярского, Вьетнам, 1966-1967 годы

Мы признательны руководителям архивов (ГАРФ, РГАСПИ, РГАНИ, АВП МИД РФ и др.), все-таки предоставившим нам документы для этой книги. Труднее оказалось с поисками фото. Сниматься на чужбине было запрещено, хотя, честно говоря, «дембельские альбомы» были почти у каждого.

Сборы расчетов кабин ПА. Хайфон. 1967 год

Мы предлагаем читателям «Комсомольской правды» дополнить нашу книгу фотолетописью. Наверняка в ваших семьях сохранились снимки сыновей, отцов, служивших за пределами Родины. Присылайте нам в редакцию или лично мне снимки (оцифрованные файлы с разрешением 300 точек на дюйм) своих родственников, участвовавших в локальных конфликтах (список - ниже) с кратким описанием - кто и что на фото. Лучшие снимки войдут в книгу, и абсолютно все мы передадим в организации воинов-интернационалистов. Откликнувшиеся на призыв редакции могут рассчитывать на солидную скидку при заказе книги.

Страны, о которых пойдет речь в книге: Китай, Корея, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Бангладеш, Египет, Сирия, Ливан, Никарагуа, Гондурас, Ангола, Эфиопия, Алжир, Мозамбик.

Снимки ждем на адрес KP@KP.RU или dolmatov2007@mail.ru c пометкой «Семейный альбом».