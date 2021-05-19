Российские ученые взялись раскрыть тайну «посмертной медитации» буддийских монахов

Уходя в себя, буддийские монахи иной раз не возвращаются.

Далай-ламе и самому интересно

Тук-дам никакой не миф, а реальное явление. Об этом заявил Святослав Медведев, академик РАН, основатель Института мозга человека имени Натальи Бехтеревой – научный руководитель «Проекта исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях». Сообщение прозвучало на недавней онлайн-встрече Его Святейшества Далай-ламы XIV с участвующими в проекте неврологами, которую организовали фонд «Сохраним Тибет» и Центр тибетской культуры и информации.

На онлайн-встрече: Медведев рассказывает Далай-ламе о проделанной работе.

Вряд ли Святослав Всеволодович сильно удивил Его Святейшество, поскольку тот, конечно же, был в курсе удивительных превращений, которые происходят с медитирующими буддийскими монахами. Но слова российского академика – признанного авторитета - не могли и не обрадовать. Поскольку внесли хоть какую-то ясность. Ведь серьезные исследования состояния тук-дам начались во многом благодаря инициативе Далай-ламы XIV, которому и самому стало интересно, что это за состояние такое с научной точки зрения.

- Нам необходимо провести дополнительные исследования и изучить больше случаев, – подбодрил, а по сути, благословил ученых Его Святейшество.

Горячие индийские парни

Немного предыстории. В тайны сверхъестественных способностей йогов и буддийских монахов индийские исследователи начали посвящать своих российских коллег примерно с 2000 года. Для начала они обратились к специалистам из Центра биомедицинской радиоэлектроники Российской академии наук. Те как раз разработали высокоточный портативный тепловизор – компьютерный термограф ИРТИС. Вместе с ним и поехали в Индию - по приглашению департамента йогонауки.

Йоги и монахи медитировали, а российский ученые снимали их термограммы, наблюдая, как в процессе так называемых практик меняются температуры тех или иных участков тел практикующих.

- Лично видел, как одни йоги крепко засыпали за минуту, а другие делали тум-мо, - вспоминает разработчик тепловизора Михаил Щербаков.

У засыпающего резко падала температура щитовидной железы. А область лица — между глаз — наоборот, разогревалась. Прямо пылала, излучая тепловую энергию.

Термограммы медитирующих монахов: засыпая, они разогревают головы.

Практикуя тум-мо или искусство «внутреннего огня», тибетские монахи поднимали температуру кожи на восемь градусов. И поддерживали ее несколько часов подряд.

Других чудес российским ученым тогда не показали, но и те немногие, которые удалось увидеть, позволили сделать вывод: медитирующие и в самом деле умеют управлять некими процессами в своем организме.

Ныне сотрудничество стало более тесным. Академик Медведев с коллегами открыли в буддийских монастырях на юге Индии два научных центра, планируют открыть третий – на севере, привлекли к исследованиям и самих монахов, обучив их соответствующим образом. И тем самым получили, по сути, неограниченный доступ и к живым медитирующим монахам и, самое главное, к мертвым - тем, которые находились в состоянии тук-дам. За одним из них – из монастыря Гьюто – приглядывали 37 дней.. В том числе и с помощью тепловизора.

- Индусы прямо-таки раскрылись, - прокомментировал Михаил Щербаков нынешний прогресс. – Двадцать лет назад они к подобным сокровенным чудесам не подпускали. Секретничали…

Не живые и не мертвые

Так что такое тук-дам? В его сути никто пока не разобрался. Но со стороны явление выглядит сверхъестественно. Монах начинает очень сложно медитировать. Медитирует-медитирует, и умирает. Но не разлагается.

Святослав Всеволодович проинформировал Его святейшество о заключении, к которому пришел приглашенный судмедэксперт - руководитель регионального бюро криминальной экспертизы. Тот заверил, что «состояние тела монаха, находящегося в состоянии тук-дам, кардинально отличается от состояния тел с аналогичными сроками после смерти».

Иными словами, монах, будучи мертвым 37 дней, выглядел, как живой. И это на индийской жаре.

Мистически настроенные толкователи феномена считали, что впадающие в тук-дам продолжают медитировать, поддерживая жизнедеятельность органов и тканей на каком-то минимальном уровне. Поэтому явление и называли посмертной медитацией.

Однако Медведев с коллегами посредством измерений выяснили: мозг никакой активности он не проявляет. О чем, по словам, академика, свидетельствуют энцефалограммы.

Монах не дышит, сердце его не бьется, кровотока нет. Но и разложения тоже нет. Прямо вызов современной науке, ответить на который еще предстоит.

Не исключено, что какое-то понимание придет после того, как ученым разрешат взять анализы у монахов, пребывающих в состоянии тук-дам – кровь, слюну. Всё, что можно проанализировать. Далай-лама XIV вроде бы не возражает против подобного вмешательства.

Как сообщила мне Елена Кокурина, на долю которой выпало общее руководство проектом, российские ученые готовят обширную публикацию для научного журнал, в которой изложат все объективные данные. Основной массив составят те, которые были получены в процессе измерений биоэлектрической активности мозга живых медитирующих монахов – подключить приборы удалось более, чем к сотне из них Авторы публикации растолкуют, что происходит в головах, занятых мудрыми мыслями.

Предварительные вывод таков: буддийские монахи кое-что умеют. Самые опытные из них, медитируя, способны напрочь отключаться от внешнего мира, от его стимулов и раздражителей, вмешиваясь тем самым в работу автоматических механизмов мозга – тех, в которые, как принято считать, вмешаться невозможно.

Про тук-дам – на нынешнем этапе - можно утверждать лишь то, что он есть, но мертвые монахи не медитируют. Ни капельки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Тысячу лет в позе лотоса

Если считать главным признаком состояния тук-дам сверхъестественную сохранность тела, то те 37 дней монаха из монастыря Гьюто, так изумившие и российских ученых, и Его Святейшество, отнюдь не рекорд.

Монастырь Динхуэй в провинции Хэбэй на севере Китае. Здесь в позе лотоса сидит мумия мастера Цы Сяня, который умер примерно тысячу лет назад, а перед этим проповедовал буддизм. Мумия позолочена в знак высочайшего уважения.

В 2017 году монахам вздумалось просканировать мумию. Медики пошли им навстречу – привезли в храм компьютерный томограф. Результат шокировал всех - и медиков, и монахов, и журналистов, и паломников, собравшиеся поглазеть на исследования. Томография выявила, что кости, ткани, суставы и зубы у 1000-летнего Цы Сяня были, как у живого. Неизменным сохранился и мозг.

Цы Сянь, позолоченный в знак уважения, "медетирует" уже 1000 лет.

- Невероятное зрелище! - так охарактеризовал увиденное доктор У Юнцин, проводивший сканирование.

Мастера Цы Сяня просветили на томографе. И обнаружили, что мозг монаха всё еще цел.

В 2015 году в провинции Сонгинохаирхан - это к северо-западу от Улан-Батора – было обнаружено хорошо сохранившееся тело буддийского монаха, умершего 200 лет назад. И он сидит в позе лотоса, скрестив мускулистые ноги.

По сведениям монгольских газет, тело было передано для дальнейших исследований в Улан-Батор - в находящийся здесь Национальный центр судебно-медицинской экспертизы. Но что в итоге выяснилось, неизвестно до сих пор.

Буддийский монах, севший в позу лотоса 200 лет назад.

У нас свой тук-дам, который вот уже 94 года демонстрирует бывший глава буддистов России Хамбо-лама Даши-Доржо Итигелов – «Нетленный лама», как его называют.

Вот что рассказывала «Комсомолке» Янжима Дабаевна Васильева – внучка «Нетленного ламы»:

- Он сложил с себя полномочия главы буддистов России в 1917 году. Потом десять лет совершенствовал свой дух. А 15 июня 1927 года собрал учеников, сел в позу лотоса и попросил читать буддийскую молитву «Благопожелание уходящему», которую обычно адресуют покойному. Ученики вопротивились: «Почему мы должны читать эту молитву вам - живому?» Тогда он прочел ее сам и перестал дышать.

Ламу упрятали в кедровый кубический короб - поместили, как он и сидел - в позе лотоса. Засыпали солью, короб закопали.

Перед уходом Итигэлов сказал: «Придите ко мне через 30 лет. Посмотрите мое тело. А через 75 лет я к вам вернусь».

Монахи откопали ламу в 1957 году. Как тот и просил. Вскрыли короб. И, увидев, что тело не разложилось, захоронили его вновь. Подобное проделали несколько раз. В сентябре 2002 года ламу извлекли окончательно. По сути, он вернулся.

Нетленный лама Хамбо-лама Даши-Доржо Итигелов сейчас сидит в позе лотоса в бурятском монастыре.

Вот выписка из «акта осмотра эксгумированного тела Итигелова», составленного Республиканским бюро судмедэкспертизы Бурятии:

«...Труп мужчины в сидячем положении, причем ноги трупа согнуты в коленях, а голени со стопами перекрещены... На теле трупа имеется халат из шелковой ткани оранжевого цвета... без признаков гниения... Какие-либо посторонние ароматические, смолистые или гнилостные запахи от содержимого короба не определялись... Мягкие ткани трупа эластичные, подвижность суставов сохранена... Каких-либо следов ранее произведенного вскрытия с целью возможного бальзамирования или консервации... на теле трупа не обнаружено».

Сейчас лама восседает под стеклянным колпаком в Иволгинском дацане (монастыре) при обычной комнатной температуре. Гниению не подвергается. И продолжает удивлять.

Исследование, которое в свое время провели заведующий отделом идентификации личности Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава РФ Виктор Звягин и профессор Российского гуманитарного государственного университета Галина Ершова, продемонстрировало: в органических тканях тела не выявлено ничего такого, что отличало бы их от тканей живого человека. Даже кровь сохранилась, правда, стала из жидкой желеобразной.

Чем не тук-дам? Ничем не хуже, чем индийский.

Нетленный лама Хамбо-лама Даши-Доржо Итигелов сейчас сидит в позе лотоса в бурятском монастыре.

Кстати, ученые, которых допускали к «Нетленному ламе» тоже обещали раскрыть его тайну. Но так и не раскрыли. Хотя получали образцы его тканей для анализов.

Кто знает, может быть заход, что называется, с другой стороны - со стороны Индии – наконец-то сокрушит тайну? Оптимизм ученых – и российских, и индийских, которые сейчас за неё взялись, обнадеживает.

В 2012 году в Бурятии на празднике в честь 10-летия извлечения из могилы Нетленного Тела Хамбо-ламы Даши-Доржо Итигелова побывал корреспондент «Комсомолки» Андрей Моисеенко. Написал репортаж с шокирующими подробностями.

В 2012 году в честь 10-летия возвращения ламы Итигелова буддисты устроили праздник.

НА ГРАНИ МИСТИКИ И ФАНТАСТИКИ

Тук-дам – тонкая материя?

Директор фонда «Сохраним Тибет» Юлия Жиронкина, разделяет мнение буддистов и видит в состоянии тук-дам намек на то, что сознание может существовать отдельно от мозга. После смерти человека оно якобы не сразу покидает его – постепенно «утончается», пока не становится «наитончайшим». Эти остатки, оставаясь в теле до поры до времени, и сохраняют его от разложения. Пока «наитончайшее» сознание пребывает в теле человека, он еще не умер, - считают буддисты.

Православная мифология частично перекликается с буддийской. Только вместо слова «сознание» используют слово «душа». И тоже, по сути, верят, что она «утончается» - что часть души покидает тело на 9 день, а вся она улетучивается на 40-й.

Мистика, конечно. Тем более, что энцефалограммы мозга монахов, впавших в тук-дам, и термограммы их тел не выявили ничего «тонкого» и «наитончайшего». Но означает ли это, что такого нет вовсе? Может быть, приборы, которыми были оснащены ученые, слишком грубы? Не реагируют на столь эфемерные субстанции?

На крамольные мысли наводят недавние исследования американских ученых из Делавэрского университета (University of Delaware), которые, если и не раскрыли тайну темной матери, то хотя бы объяснили, почему не получается её уловить. Кстати, руководила ими Свати Сингх (Swati Singh) – молодая женщина из Индии. Может быть, даже буддистка.

Сингх и её коллеги считают: даже самой современной измерительной технике не хватает чувствительности. Вот она и не реагируют на частицы темной материи – какие-нибудь «темные фотоны», которые, похоже, в миллиарды раз меньше и легче электронов.

Ученые сделали хитрую ловушку для «неуловимых» - тончайшую мембрану, которая должна вздрагивать, когда по ней будут ударять почти невесомые частицы.

равильно медитирующим и крутой кипяток не страшен.

Сознание, конечно, не темная материя. Но может быть, его носители столь же легки? Или еще легче? Или они участвуют в каком-то невероятно слабом взаимодействии? И чтобы его заметить, нужны другие приборы?