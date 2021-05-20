Молдавская модель Ксения Дели завоевала подиум в Америке и египетского миллионера

Ксения стала ангелом известной бельевой марки Victoria`s Secret. Фото: xeniadeli/Instagram

Вот ведь как бывает: девушка, ставшая иконой легендарной марки интимного женского белья, до поры до времени умело хранила собственные секреты, пока ее сокровенные мечты не стали былью.

С места в карьеру

Начинала наша героиня как простая советская девчонка. Родилась в 1989 году в маленьком молдавском городке Бессарабке. Родители Ксюши развелись, когда ей было полтора года, а еще через несколько лет мать уехала на заработки в Грецию, оставив дочку бабушке.

Ксения окончила школу и поступила в университет на филфак, рассчитывая стать учительницей или переводчиком. Никаких особых надежд на будущее поначалу не лелеяла, но вскоре поняла, что обладает убойным козырем - привлекательной внешностью. Фигура была супер - девушка даже параллельно с вузом устроилась в школу манекенщиц. И там окончательно убедилась: если добавить к природным данным образование и хорошие манеры, жизнь может засверкать совсем другими красками!

Уже после первого курса Ксения Дели отправилась в США - поработать на лето и попрактиковаться в английском. Да так и осталась за океаном. Правда, сразу поймать за хвост американскую мечту не удалось. Девушке пришлось работать официанткой, продавщицей и няней, не забывая при этом и о карьере модели.

Но сначала кастинги безжалостно выбраковывали приезжую молдаванку. И тут судьба сделала ей щедрый подарок в лице известного фотографа Гэвина О'Нила. Он заметил фото Дели на одном из модельных интернет-сайтов, помог ей получить первые контракты и даже оплатил переезд в Лос-Анджелес - на «большие съемки». На какие уступки пошла Ксения, согласившись прицепить себя к этому «золотому паровозу», история умалчивает. Но с тех пор дела ее резко пошли в гору.

Девушка становилась известной, за ее портфолио начали приглядывать агенты модельного бизнеса. Один из них, занимавшийся производством купальников, убедил Дели принять участие в конкурсе на звание новой модели. Ксения согласилась и... триумфально победила, получив контракт с производителем стильного женского нижнего белья. Ей присвоили статус ангела Victoria`s Secret. Она не раз появлялась на обложках глянцевых изданий, снялась и для Playboy.

В друзьях - Егор Крид и Джастин Бибер

Девушка снялась в клипе Николая Баскова «Зая, я люблю тебя». Фото: Кадр из клипа «Зая, я люблю тебя»

Ксения засветилась в клипе Энрике Иглесиаса, а еще успела поработать с золотым голосом России Николаем Басковым в его клипе «Зая, я люблю тебя». Под стать профессиональным успехам была и личная жизнь молдаванки. Ей приписывали романы со многими звездами.

Особой историей стали отношения Дели с кумиром российской молодежи Егором Кридом. Вычислить их любовную связь было весьма непросто, ведь на людях оба ее никак не проявляли. Но все-таки фанатки Крида смогли «спалить» парочку, проведя настоящее расследование. После этого модель и музыкант перестали скрываться.

- Наверное, это были одни из самых лучших моих отношений. Мы познакомились в Инстаграме. На первой встрече она зашла в помещение - это был ресторан или какая-то кальянная, и я понял, что это именно то, что мне нужно, - признавался Крид в интервью Юрию Дудю. - Помню «эти бабочки в животе», когда ее увидел.

Но Дели расстроило нежелание Егора оформить их отношения. Вскоре она променяла Крида на Джастина Бибера. Правда, связь с молодым американским исполнителем была мимолетной, и ее вряд ли можно считать серьезной.

Замуж за араба

Многие считают, что Дели - банальная охотница за миллионерами. Но она уверяет, что ее любовь искренняя. Фото: xeniadeli/Instagram

Но настоящую известность Дели принесли не ее прежние амурные дела, а законный брак. Молдаванка, которой только что исполнилось 27, удивила всех, неожиданно выйдя замуж за 62-летнего египтянина Оссаму Фати Рабаха аль-Шарифа! Правда, не за простого смертного, а миллионера - владельца транспортно-логистической и строительной компаний.

Зарубежная пресса раскопала, что после знакомства они тайно встречались два года. Магнат осыпал свою пассию дорогими подарками: автомобиль «Мазеррати», дорогущие ювелирные украшения, а также, по слухам, целый частный самолет.

Свадьбу отпраздновали летом 2016 года на греческом острове Санторини в деревне Пиргос на винной ферме Santo Wines, которую выбрала сама Ксения. Торжество обошлось в несколько миллионов евро, ведь только на платье невесты жених выделил миллион. На остров прибыли 150 гостей, сюда даже перевезли лимузины с материка, а также доставили несколько грузовиков с любимыми цветами невесты - орхидеями. Ну а вишенкой на торте стал сам 2,5-метровый свадебный торт - его спустили на землю с вертолета.

В качестве певицы на торжестве выступала Любовь Успенская, которую Ксения просто обожает.

Сейчас Дели живет в Лос-Анджелесе, а ее муж разрывается на две страны, ведь основной бизнес у него в Египте. Кстати, расслабиться после замужества у Ксении не получается. Супруг требует, чтобы она постоянно ходила на каблуках и в макияже, ибо должна соответствовать своему изысканному имиджу.

В мае 2018 года Ксения родила дочку Анастасию. Сама манекенщица утверждает, что счастлива в своей семье, правда, ей приходится часто отбиваться от завистниц, которые считают девушку банальной охотницей на миллионеров.